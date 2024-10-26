13 простых способов сделать так, чтобы даже бюджетный ремонт выглядел первоклассно

Реалий Автоматонов 31 минута назад И когда же вы стали использовать ульратехнологии ? Название прям тянит что там есть. - - Ответить

Наверняка вам вольно или невольно уже приходилось слышать о долгоиграющем тренде «Old money». В основном его используют при описании гардероба богатых династий. Типичные черты — качественные материалы, сдержанная элегантность и минимализм без логотипов брендов. Хотя сейчас для многих этот тренд стал целой философией. Вот и в мире дизайнов интерьера возникло нечто подобное — «Upper Crusty» или «Высший класс». А что самое классное — вам не нужно будет тратить кучу денег, чтобы добиться этого стиля. Ведь добиться роскошной обстановки, не пуская при этом пыль в глаза, можно с помощью нескольких деталей.

1. Поменяйте фурнитуру на мебели

Эффект роскоши можно достичь благодаря небольшим штрихам. К примеру, поразительно, как с помощью уникальных ручек можно обыграть самые простые шкафы и даже двери. И здесь можно пойти двумя путями: найти оригинальную винтажную фурнитуру или, наоборот, ультрасовременную.

2. Не бойтесь добавить цвет

«Моя свежеокрашенная гостиная».

Как ни странно, интерьер с намеком на изысканность создается с помощью ярких цветов, а не нейтральных или пастельных. Зеленые, желтые или красные стены, полы, мебель — вы можете добавить яркости куда угодно. Главная фишка — выбирать цвета, которые как будто бы выцвели со временем.

3. Смешайте материалы и эпохи

«Гостиная в моей квартире».

Не бойтесь смешивать материалы, фактуры, стили. К примеру, кто сказал, что мебель из ротанга предназначена только для улицы? Плетеные стулья и даже диваны отлично могут смотреться и в квартире, соседствуя, к примеру, с чем-то ультрасовременным. Считается, что особенно эффектно выглядят пространства, которые невозможно отнести к какому-то определенному стилю.

4. Покажите свои книги

© Angelix / Reddit КончилосьЛето 24 минуты назад Покажите свои книги, все пару десятков. три ха-ха. Елена Р., вам действительно кажется, что таким убожеством стоит хвастаться?

к тому же человек, который действительно читает книги, никогда не станет использовать их как элемент декора. то есть вы добьетесь противоположного результата - выставите себя человеком, который притворяется начитанным и что там еще про внутренний мир. - - Ответить

«Нашла потрясающую книжную полку и провела весь день, расставляя книги».

Достаньте все свои книги и разложите в самых разных местах. Для этого можно использовать даже совсем небольшие закутки и полки. Кстати, использование книг в интерьере уже вылилось в самостоятельный и очень популярный тренд. Есть мнение, что большое количество романов, рассказов и стихов говорит о богатой внутренней жизни хозяина дома и о том, что у него есть время и деньги.

5. Покрасьте двери в контрастный цвет

«Давно хотела покрасить дверь, и наконец-то я это сделала».

Межкомнатные двери способны поднять интерьер на новый уровень. Для этого, как советуют дизайнеры, их стоит перекрасить. Можно сделать их серо-стальными, серо-коричневыми или вообще выбрать яркий цвет вроде желтого. Сделать это самостоятельно достаточно просто.

6. Повесьте на стену большое произведение искусства

«Моя гостиная».

Говорят, один из простейших способов сделать интерьер визуально более роскошным — украсить стены большими и достаточно яркими картинами. Конечно, они не обязаны быть дорогими. Вы даже можете изготовить их самостоятельно. Крупные произведения искусства создают иллюзию того, что обошлись вам в кругленькую сумму.

7. Добавьте мебель с «характером»

«Вот как классно смотрится антикварный туалетный столик, который достался мне от бабушки».

Как мы уже писали выше, мебель в одном стиле — не наш вариант. И особенно эффектно и дорого смотрятся миксы с деревянным антиквариатом. Но это не значит, что за него обязательно придется отдавать кучу денег: найти мебель с историей можно на барахолке или в секонд-хенде. Дизайнеры советуют не выбирать при декорировании деревом мебель одного стиля, так как есть риск сделать комнату плоской и скучной. А вот разница в цвете и стиле сделает пространство изысканным и живым.

8. Постелите винтажный ковер

«Мой новый ковер действительно объединил гостиную».

Роскошный ковер способен сделать жилище визуально и даже на ощупь более изысканным. Но, его, конечно, еще нужно суметь выбрать. Лучше отдать предпочтение толстым вариантам с прочной подложкой. Как мы уже говорили, не нужно бояться смешивать все подряд: узоры, текстуры, стили. Это придает помещению характер и престиж.

9. Создайте точку фокусировки

«2 недели создавала акцентную стену своей мечты, и теперь это самое уютное место в доме».

Дизайнеры уверены, что для создания высококлассного интерьера не нужно покупать все вещи и материалы класса люкс. Достаточно вложиться в один акцент, в одну зону, которая и будет притягивать взгляды, и на фоне которой все остальное не будет важным. Это может быть окно, стена или даже только часть стены.

10. Добавьте высокие растения

Некоторые дизайнеры уверены, что поднять любое пространство на новый уровень можно всего лишь с помощью... растения. Но речь не о горшочке с фиалкой, а о чем-то большом и высоком, например, фикусе, пальме, драцене. Считается, что они добавляют выразительности комнате, вытягивают ее и делают привлекательнее.

11. Выкиньте все лишнее

© squeakyp0p / Reddit Muereske 2 часа назад 24 года жить с мусором? ну сильно, сильно. проблема только в том, что через пару месяцев она опять все превратит в первое фото - - Ответить

«24 года я просто складывала туда все подряд. Наконец-то там чисто и аккуратно».

Сделать жилище более дорогим визуально можно и бесплатно, достаточно лишь «расхламиться». Это особенно хорошо работает в небольших пространствах. Нет цели создать интерьер в стиле минимализм, достаточно лишь избавиться от того, чему в вашем доме действительно нет места. А в комнатах, которые обычно завалены вещами, например, в коридоре, стоит продумать систему хранения.

12. Добавьте большое зеркало

«Купила это старинное зеркало. Вскоре оно станет главной изюминкой всего моего дома».

Как вы уже знаете, зеркала способны визуально сделать комнату больше. Но они также могут и добавить света темным помещениям: достаточно лишь разместить их напротив окон, чтобы они отражали свет. Большие зеркала в старинных золотых рамах еще и придают нотку роскоши помещению.

13. Не избавляйтесь от немного потрепанных вещей