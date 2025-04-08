14 человек, которые так креативно подошли к решению проблемы, что диву даешься

Я очень хорошо пеку всевозможную сдобу.Так вот мой сынок умудрился продавать мои булочки в школе, естественно без моего ведома. Вызвали в школу, пристыдил.Но заработать он успел. Бизнесмен маленький.
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Оригинальное мышление имеет немало плюсов и может выручить в сложной ситуации. Если, конечно, под нестандартным подходом не скрывается обычная наглость, как, например, у того оригинала у шведского стола, о котором мы расскажем в этой статье.
Я очень хорошо пеку всевозможную сдобу.Так вот мой сынок умудрился продавать мои булочки в школе, естественно без моего ведома. Вызвали в школу, пристыдил.Но заработать он успел. Бизнесмен маленький.
У нас есть и другие статьи о людях, у которых фантазия в крови:
Уже расхожей стала шутка про то, что "жаворонки" неуважительно относятся к "совам". При том, что "совы" как правило стараются беречь покой "жаворонков".
Парень из последнего текста молодец - уловил суть проблемы и "лечит" не симптомы, а причину)