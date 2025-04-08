14 человек, которые так креативно подошли к решению проблемы, что диву даешься

Истории
1 час назад

Оригинальное мышление имеет немало плюсов и может выручить в сложной ситуации. Если, конечно, под нестандартным подходом не скрывается обычная наглость, как, например, у того оригинала у шведского стола, о котором мы расскажем в этой статье.

  • На зачете профессор предложил всем, кто посещал его лекции, поставить тройку автоматом. Набралась я наглости, протянула зачетку и шепчу: «А мне четверку, пожалуйста». Он рассмеялся, поставил мне «отлично» и говорит: «Деточка, только дайте мне слово, что никогда не будете работать по специальности». © admin / y–story
  • Когда стали появляться мобильные телефоны, я жутко завидовала обладателям сего сокровища, а денег, чтобы купить его, не было. Мой дядя подарил мне свой старый телефон. Пользоваться им я толком не умела и про режим «без звука» не знала. Для того, чтобы таскать его в школу, я записала «тишину» на диктофон и поставила на вызов, чтобы не шуметь во время урока. Вот такая находчивая и счастливая была. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
  • Племяшка-подросток обожает лапшу быстрого приготовления, а ее мать строго запрещает есть такое. Ребенок от этого хочет лапшу не меньше и придумала суперплан. Значит, отсчитывает время — не менее часа до прихода матери. Ест лапшу в комнате на столе, а у нее там есть выдвижная полка для клавиатуры, если надо — можно задвинуть, открывает окно настежь и лопает. Потом складывает контейнер в портфель, утром выкидывает. Запрещать еду ребенку – толку ноль. Пусть наестся вдоволь разок, и сама больше просить не будет. Но пока — так. © Подслушано / Ideer
  • У нас на работе очень суровый директор. Чтобы не попасться за сидением в интернете, приходится по сто раз поворачиваться, дабы убедиться, что он не идет. Вот я и стала ставить на полку открытую пудреницу с зеркалом. Настраиваю ее, как надо, и использую как зеркало заднего вида. © Подслушано / Ideer
  • Когда забеременела, то сразу четко представила себе комнату малыша, и обязательным в ней атрибутом была желтая кроватка. Стала искать такую, но нашла только два варианта и за непосильные для нашей семьи деньги. Подумала и попросила мужа самому сделать кроватку, он купил нужные материалы из дерева, все сам смастерил, а я ее покрасила. И такая милая кроватка получилась, что некоторые наши друзья попросили за деньги сделать им такие же. А потом мы открыли свой магазинчик в интернете, заказов поступало очень много. Спустя два года у нас свое большое производство. И я очень рада, что мое простое желание привело к такому хорошему этапу нашей жизни. © Не все поймут / VK
  • Студенчество, решила подзаработать – продавать домашнее мороженое. За ночь сделала сайт, купила с рук мороженицу и разослала рекламу в соцсети. Уже на следующее утро у меня заказали 1 кг на праздник. Понесла мороженое к метро, и тут до меня дошло, что без сумки-холодильника оно растает. В бессилии предупредила об этом клиентку. А вечером я обалдела, потому что получила от нее сообщения с благодарностью. Она сказала: «Мороженое, конечно, растаяло, но получился очень вкусный крем, который все с удовольствием съели». Но я все же решила закрыть на этом свой стартап и от перенапряжения и чувства вины забыла о случившемся на 10 лет.
  • Я продаю черенки растений и саженцы. Весной я реализую излишки перцев и помидоров, а еще у меня есть несколько любимых комнатных растений, которые нужно время от времени подстригать. Я убираю с них лишнее и просто укореняю черенки в воде, потом пересаживаю в горшок и продаю. По-моему, это отличный способ для того, чтобы хобби со временем окупилось. Я даже гранат выращиваю из семян, потому что для нашей местности это необычное комнатное растение. Я продаю их почти в 7 раз дешевле, чем местный садовый магазин продает маленькие деревца. © induceddaftfan / Reddit
  • Когда мой муж учился в колледже, кто-то все время пользовался его средством для стирки. Ему это надоело, и в один прекрасный день он вылил остаток жидкости из бутылки, а вместо нее налил туда жидкий крахмал. Испортить чью-то одежду эта жидкость не могла, просто вещи стали бы очень жесткими и надо было бы постирать их кучу раз, чтобы вернуть им первозданный вид. Надо ли говорить, что после этого его гель больше никто не трогал? © ChaoticForkingGood / Reddit
Olga
5 часов назад

Я очень хорошо пеку всевозможную сдобу.Так вот мой сынок умудрился продавать мои булочки в школе, естественно без моего ведома. Вызвали в школу, пристыдил.Но заработать он успел. Бизнесмен маленький.

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  • Нам в школе задали склеить трехмерные геометрические фигуры. Кто не принесет – тому два. Ну мы с другом склеили. И я предложил еще склеить. Он спросил, мол, зачем, я ответил, что, скорее всего, все забудут и, чтобы не получить двойку, готовы будут купить. Наделали мы их в итоге 4 пакета и не прогадали. Действительно, почти никто ничего не склеил, и наши фигуры разошлись, как горячие пирожки. Потом еще несколько дней мы клеили их для тех, кому учительница дала отсрочку и для параллельных классов. Более легких денег у меня никогда в жизни не было. © Unknown author / Pikabu
  • В детстве отдыхала у бабушки в деревне. На нашей улице было немало моих ровесников. А двухколесный велик был только у меня. Помню, как сдавала его всем в аренду на 5-10 минут, а оплату мне приносили цветами с маминых клумб – гладиолусами, астрами, бархатцами. Букеты я дарила бабушке. Выросла и теперь учусь на специальности, связанной с бизнесом, и понимаю, что все-таки предпринимательская жилка во мне с детства. © Не все поймут / VK
  • Раньше жутко бесили нотации мужа на кухне. Нашла выход: как только он начинает зудеть, наношу жироудалитель на плиту и плитку вокруг. Его запах буквально за пару минут изгоняет мужа из кухни, а мне есть поле для деятельности, где «выпустить пар», если супруг успел завести. В итоге тишина, а бонусом — чистота на кухне. © Подслушано / Ideer
  • Муж купил маме рядом с нами участок под дачу, чтобы ей было чем заняться на пенсии. Сначала она нас тиранила с посадками – мы ей сами огород засадили. Потом то же самое с сорняками и поливом. А как собирать урожай, так она здоровее всех. В прошлом году опять двадцать пять. Одним из вечеров свекровь должна была приехать, а я взяла да и решила, что раз так все происходит, соберу весь урожай сама. Я встала пораньше и собрала все, даже что-то успела заморозить, закатать. Сколько крику было, я теперь враг номер один. Зато она больше не ездит на дачу и не общается со мной. Участок по документам мужа, и у меня появился дополнительный кусок земли. А надо было всего лишь один раз собрать урожай. © Подслушано / Ideer
  • Был в отеле. Во время обеда вижу: стоит у шведского стола какой-то крендель лет 30, берет своей вилкой из общих блюд еду и отправляет ее в рот. Я офигел и говорю ему: «Так уж сядьте у общих тарелок и ешьте прямо оттуда!» А он огорошил меня фразой: «А что делать? Вдруг мне не понравится?» © Monomaster / Pikabu
  • У нас с девушкой полное несовпадение режимов. Я обожаю поспать подольше, не могу просыпаться раньше 10-11. А она жаворонок и встает в 6-7. И ладно бы просто каждый жил в своем режиме. Но она открывает шторы, начинает демонстративно шуметь, убирать. Пытается так заставить меня просыпаться с ней. Недавно вообще взяла привычку включать себе музыку по утрам. Недавно ночью не выдержал и пошел спать в другую комнату. Так она обиделась, сказала, не делает ничего такого, чтобы я уходил. Нашел выход. Взял ей утренний абонемент на танцы, чтобы уходила на тренировку, а я пока смогу вдоволь поспать в тишине. И каждый доволен, она энергию тратит, а меня никто не трогает по утрам. © Не все поймут / VK

Комментарии

Уведомления
Ana.Rok
4 часа назад

Уже расхожей стала шутка про то, что "жаворонки" неуважительно относятся к "совам". При том, что "совы" как правило стараются беречь покой "жаворонков".
Парень из последнего текста молодец - уловил суть проблемы и "лечит" не симптомы, а причину)

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