Прикольно, если это исчезает через минут 30. И если это не заболевание. Но я бы не хотела такого "художества".
14 человек, которым генетика подкинула сюрприз
Интересное
3 часа назад
Гены, конечно, те еще затейники. Кому-то благодаря им достается высокий рост и модельная внешность, кому-то - безумные кудри, которые не берет ни одна расческа, а кому-то и вовсе нечто диковинное. Например, лишние пальцы или разноцветные волосы.
«У меня дермографизм, и я могу „рисовать“ на своей коже»
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«Пока я спал, рука ну очень четко отпечаталась на ноге»
«Стоматолог сказал, что в жизни таких зубов не видел»
- Ты что, наполовину акула? © Wishy / Reddit
«У дочки с рождения два разных цвета волос»
«А у меня здоровенный клок седых волос прямо на затылке»
«Никогда не испытывала восторга из-за своих „особенных“ глаз»
- А я никогда не видела ничего подобного. Твои глаза прекрасны! © sageprincesss / Reddit
«На моих волосах виден четкий момент, когда они начали расти седыми»
«Я родился с двухцветными волосами. И ресницы тоже такие»
Ну, этот бородатый колобок, уже в не в первый раз появляется в подборках.
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«У меня на левом глазу есть одна хрупкая седая ресничка, которая растет столько, сколько я ей позволяю»
«После выпадения у меня стали отрастать кудрявые волосы»
«Вот какие волосы были у моей дочурки в 2 месяца»
Шевелюра знатная! Симпатичная девчушка. Только бы борода не начала расти, как у папы.
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- Ты будто кормишь дамочку средних лет, которая только что вышла из парикмахерской. © 12INCHVOICES / Reddit
«А мои руки абсолютно разные по цвету, форме и размеру»
"У меня седина с 12 лет"
- Уверена, что многие отваливают в салонах кучу денег за такой же цвет. © Gur3665 / Reddit
"У сына с рождения пятно темных волос посреди блондинистых. Там нет ни родинки, ничего такого"
А вот еще несколько примеров того, что генетика порой подкидывает те еще сюрпризы:
Фото на превью SmellieEllie**** / Reddit
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