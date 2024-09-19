14 человек, которым генетика подкинула сюрприз

Гены, конечно, те еще затейники. Кому-то благодаря им достается высокий рост и модельная внешность, кому-то - безумные кудри, которые не берет ни одна расческа, а кому-то и вовсе нечто диковинное. Например, лишние пальцы или разноцветные волосы.

«У меня дермографизм, и я могу „рисовать“ на своей коже»

«Пока я спал, рука ну очень четко отпечаталась на ноге»

«Стоматолог сказал, что в жизни таких зубов не видел»

«У дочки с рождения два разных цвета волос»

«А у меня здоровенный клок седых волос прямо на затылке»

«Никогда не испытывала восторга из-за своих „особенных“ глаз»

А я никогда не видела ничего подобного. Твои глаза прекрасны! © sageprincesss / Reddit

«На моих волосах виден четкий момент, когда они начали расти седыми»

«Я родился с двухцветными волосами. И ресницы тоже такие»

«У меня на левом глазу есть одна хрупкая седая ресничка, которая растет столько, сколько я ей позволяю»

«После выпадения у меня стали отрастать кудрявые волосы»

«Вот какие волосы были у моей дочурки в 2 месяца»

Ты будто кормишь дамочку средних лет, которая только что вышла из парикмахерской. © 12INCHVOICES / Reddit

«А мои руки абсолютно разные по цвету, форме и размеру»

"У меня седина с 12 лет"

Уверена, что многие отваливают в салонах кучу денег за такой же цвет. © Gur3665 / Reddit