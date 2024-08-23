15+ человек, над внешностью которых природа колдовала особенно тщательно

Гены — удивительная вещь, ведь именно благодаря им люди имеют уникальную внешность. Хотя иногда они чудят и некоторых из нас делают точными копиями наших предков, а других и вовсе одаривают редкими особенностями тела. Например, лишними пальцами или длиннющими ресницами.

«Эти ресницы ей достались от папы. Я ей так завидую!»

Боже мой, она выглядит как мультяшка! © BeccasBump / Reddit

«У моей племянницы по 6 пальцев на обеих руках»

«Папа со мной (1988) и я с дочерью (2021)»

«Мой правый зрачок расположен не по центру, и он не круглый»

«У моего ребенка с рождения такие волосы»

«Да он рожден, чтобы выступить в мальчуковой группе из 90-х!» © MorganAndMerlin / Reddit

«Папа держит меня на руках (примерно 1987 год), и уже я держу своего сына (2020)»

«У меня странный большой палец на руке»

Именно так выглядят большие пальцы в мультфильмах, когда персонаж случайно бьет по ним молотком. © rlb408 / Reddit

«Мой папа и я. Ему на фото почти 28 лет, мне 25. Я точно его сын, тут и тест ДНК не нужен»

«У меня синдром Арлекина*, и после бега краснеет только половина лица»

*Синдром Арлекина — это асимметричное покраснение тела. На одной половине (правой или левой) появляются все признаки эритемы (краснота, иногда капли пота), а вторая остается неизменной. (Прим. ADME)

«Детская фотография моей мамы и мое детское фото, разница 25-26 лет»

«У меня ненормальное количество клыков»

«Моя мама в 18 лет (1978) и я в том же возрасте (2015)»

«Мать и дочь в 17 лет. Дочь никогда не видела левое фото, ее жест рукой — просто совпадение»

«У нас с мужем карие глаза, а у детей они почему-то голубые и ореховые»

© birdiebird26 / Reddit MelantoMania 1 день назад Голубой цвет глаз дает рецессивный ген, он скрывается доминантным карим. Все гены у нас парные - соответственно, у вас с мужем пары выглядят так КАРИЙ+синий. У вас и у мужа карий цвет подавляет проявление синего, а детям передалось по одному гену от каждого, и так уж вышло, что передался рецессивный синий, и у детей генная парочка выглядит синий+синий. - - Ответить

«У меня одна ресница в 2 раза длиннее остальных»

«1988 vs 2018. Хотелось бы, чтобы и у моего сына были волосы, как у нас с папой»

«Мои глаза того же цвета, что и мои волосы»

«Слева — мой сын и я (2016), справа — мой папа и я (1993)»