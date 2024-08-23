15+ человек, над внешностью которых природа колдовала особенно тщательно
Гены — удивительная вещь, ведь именно благодаря им люди имеют уникальную внешность. Хотя иногда они чудят и некоторых из нас делают точными копиями наших предков, а других и вовсе одаривают редкими особенностями тела. Например, лишними пальцами или длиннющими ресницами.
«Эти ресницы ей достались от папы. Я ей так завидую!»
- Боже мой, она выглядит как мультяшка! © BeccasBump / Reddit
«У моей племянницы по 6 пальцев на обеих руках»
Бог с ними, с пальцами! Почему ногти такие длинные, разве она себя не поранит?
«Папа со мной (1988) и я с дочерью (2021)»
«Мой правый зрачок расположен не по центру, и он не круглый»
.... А это не вызывает сложностей, кроме чисто визуальный странностей?
«У моего ребенка с рождения такие волосы»
- «Да он рожден, чтобы выступить в мальчуковой группе из 90-х!» © MorganAndMerlin / Reddit
«Папа держит меня на руках (примерно 1987 год), и уже я держу своего сына (2020)»
«У меня странный большой палец на руке»
- Именно так выглядят большие пальцы в мультфильмах, когда персонаж случайно бьет по ним молотком. © rlb408 / Reddit
«Мой папа и я. Ему на фото почти 28 лет, мне 25. Я точно его сын, тут и тест ДНК не нужен»
«У меня синдром Арлекина*, и после бега краснеет только половина лица»
*Синдром Арлекина — это асимметричное покраснение тела. На одной половине (правой или левой) появляются все признаки эритемы (краснота, иногда капли пота), а вторая остается неизменной. (Прим. ADME)
«Детская фотография моей мамы и мое детское фото, разница 25-26 лет»
«У меня ненормальное количество клыков»
«Моя мама в 18 лет (1978) и я в том же возрасте (2015)»
«Мать и дочь в 17 лет. Дочь никогда не видела левое фото, ее жест рукой — просто совпадение»
«У нас с мужем карие глаза, а у детей они почему-то голубые и ореховые»
Голубой цвет глаз дает рецессивный ген, он скрывается доминантным карим. Все гены у нас парные - соответственно, у вас с мужем пары выглядят так КАРИЙ+синий. У вас и у мужа карий цвет подавляет проявление синего, а детям передалось по одному гену от каждого, и так уж вышло, что передался рецессивный синий, и у детей генная парочка выглядит синий+синий.
«У меня одна ресница в 2 раза длиннее остальных»
«1988 vs 2018. Хотелось бы, чтобы и у моего сына были волосы, как у нас с папой»
Да уж, богатство, этот не облысеет.... За своего я так не уверенна, увы....
«Мои глаза того же цвета, что и мои волосы»
«Слева — мой сын и я (2016), справа — мой папа и я (1993)»
«Слева: моя будущая жена в возрасте 6 месяцев с мамой, справа: моя жена с нашей дочерью»
Разглядывать особенности внешности людей и сравнивать похожих родственников всегда увлекательно. Поэтому вот еще несколько статей по теме:
Комментарии
А мои глаза меняют цвет. Сначала они были серые, потом карие, а сейчас болотные...