14 ироничных комиксов о жизни курьеров, которые каждый день видят больше, чем мы за год

Каждый наш заказ с доставкой — это не просто пакет или коробка у двери, а вереница забавных, иногда нелепых, а порой и диковинных моментов из жизни курьеров. Их будни полны сюрпризов: то смешная ситуация с клиентом, то приключения по дороге, то курьезные мелочи, о которых мы даже не задумываемся. В комиксах ниже — вся правда о работе курьеров, рассказанная ими самими с юмором и легкой самоиронией.