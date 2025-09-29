14 ироничных комиксов о жизни курьеров, которые каждый день видят больше, чем мы за год

Интересное
49 минут назад

Каждый наш заказ с доставкой — это не просто пакет или коробка у двери, а вереница забавных, иногда нелепых, а порой и диковинных моментов из жизни курьеров. Их будни полны сюрпризов: то смешная ситуация с клиентом, то приключения по дороге, то курьезные мелочи, о которых мы даже не задумываемся. В комиксах ниже — вся правда о работе курьеров, рассказанная ими самими с юмором и легкой самоиронией.

Кто там?

Ну что вы, он не кусается

Кошачья прислуга
7 часов назад

Так может у нее действительно добрая собачка, т.к. дом через дорогу. Мне только что пытались доставить мебель. У нас дом с литерой "А", а доставка в дом без литеры. Но там закрыто и никаких признаков жизни, а у меня и свет, и музыка. Вот только мебеля эти мне не нужны...

-
-
Ответить

Слушай бабушку, и не перебивай

Капибара в кимоно
7 часов назад

Это в принципе невозможно, у курьеров время расписано по минутам, они не могут себе позволить вот такую остановку

-
-
Ответить

Абонент временно недоступен

Заказ «до двери», но на последний этаж в доме без лифта

Athis Sareth
45 минут назад

Ну да, затем и доставка, чтобы самой не тащить. Все претензии к работодателю, который даже тележкой не снабдил

-
-
Ответить

Человек-GPS

Лишняя драма

Лучше не спрашивать

Человек-праздник

Нестыковочка вышла

В любую погоду

Осторожно, двери закрываются

Куда по помытому?!

Когда работой приходится реально балансировать

А если вы все еще думаете, что работа в доставке это просто скучное «принес — отдал — ушел», то наша статья с вот этими историями окончательно развеет подобное впечатление.

Комментарии

Уведомления

Похожее