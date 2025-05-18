14 историй о людях, которых пытались прижать на работе — но не тут-то было
Истории
2 часа назад
Коллег и начальников не выбирают, и иногда такие встречаются, что создается впечатление, будто они давно сказали адекватности «до свидания». С такими каждый рабочий день — приключение.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
- Работаю на одном предприятии почти 7 лет. Все это время бесит меня одна коллега. Она 2 раза в год уходит в отпуск. И вот как только она возвращается, начинается: «Ой, вы тут без меня ничего не делали, все запустили!» И все в этом роде. Хотя на самом деле с ее уходом ничего не меняется, как все работали, так и работаем. У нее своя работа, у нас своя. Но вот эта ее важность... Раздражает до невозможности просто. Уже даже начальник над ней ржет, а она ничего не понимает. © Рабочие истории / VK
- Дама с работы, с медалью поперек груди «Лучшая жена и мама», завела интрижку с другим коллегой. Причем ее муж работает у нас же, но в другом отделе. Она нашла способ отмазаться. Без моего согласия она плетет мужу, что я ее вызываю на дежурство, чтобы все было чинно-благородно. Ставит меня просто перед фактом, хотя я согласия не давала, мне это противно. © Подслушано / Ideer
- Начальству как-то взбрело в голову уволить всех пенсионеров, а это было половина так называемых разъездных, которые жили в области и ездили с проверками по своим районам. От этого пострадал рабочий процесс. Все молча стерпели, кроме одной. У нее была высшая категория, она подала в суд. Два суда проиграла, а третью апелляцию выиграла. Получила деньги за вынужденный прогул месяцев за 8 и вернулась на работу как ни в чем не бывало. Вот так и увольняй по своей прихоти. © Выхухоль / ADME
- Я недавно устроилась на новую работу. Коллектив женский. Серпентарий. И есть в нашем коллективе Людмила Петровна, ей уже далеко за шестьдесят, но напряжение среди коллег она создает мастерски. Вот и сегодня духота в офисе стала поводом. Только я подумала о спасительной прохладе кондиционера и потянулась к пульту, уже слышу над ухом безапелляционное: «Кондиционер не вздумай включать, опять простыну!» Я ей говорю: «Людмила Петровна, ну дышать же нечем!» Хотя сама знаю, спорить бесполезно, сразу жаловаться побежит. При этом сама весь день она просидела вся красная, обмахивалась своим стареньким веером, но терпела, видимо, нам всем назло. Но к концу рабочего дня, измученная жарой и собственным упрямством, она уже сама тихонько вздыхала: «Ой, девочки, давайте уж все-таки включим кондиционер?»
- На работе часто выполняю не свои задачи. Делаю это от того, что мне жаль людей, которые что-то не успевают. Но потом они раз — и уже на твоей шее удобненько так устроились. Ты бегаешь, как заведенный, а у них все очешуенно. Когда накапливается, начинаю злиться и указывать им на их работу. Они обижаются. Я руководитель. А мы еще все друзья. Короче, нечего было заводить на работе друзей. © Подслушано / Ideer
- В студенчестве подрабатывала в магазине сумок. Коллегами — две девушки, от которых не раз слышала, что учеба — отстой, лучше бы я не тратила время на универ. Их подколы прекратились, когда пришла богатая эксцентричная покупательница, и никто, кроме меня, не смог ей помочь. Она спросила что-то на английском. А английский, кроме меня, никто не знал. Тогда она сделала покупку на круглую сумму, и начальство мне предложило повышение.
- Когда устраивался на работу, я на собеседовании начальнику сказал, что не буду оставаться после окончания рабочего дня. Только если это время оплатят, как сверхурочное. Он согласился. Но мои коллеги начали на меня наезжать за то, что я ухожу, а они остаются. Я продолжил уходить вовремя, и начальник мне ничего не говорил. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня одна беспринципная коллега. Только неделю назад мы получили зарплату, а она уже подходит ко мне с просьбой дать взаймы круглую сумму, мол, свои она потратила на ремонт квартиры. Еще и с таким видом стояла, будто я ей должна. А самое неприятное, что мне еще пришлось объяснять ей такие простые мелочи, как то, что мне тоже нужно есть, оплачивать квартиру, ездить на работу. И ладно, если бы она в первый раз просила, так уже несколько раз и я никогда не давала ей взаймы. Хочется не париться и просто отправить ее куда подальше, но не могу. © Рабочие истории / VK
- Я на бывшей работе брала деньги за помощь. Например, меня коллега попросила акт сверки сделать — 10 тысяч. Потом вместо нее пришла другая. И сказала, что не будет платить. Мол, она не дура. А я что, дура? © Подслушано / Ideer
- Как-то пришла на повторное собеседование в офис. Там были большие окна, выходящие на парковку, и я заметила на месте для инвалидов машину, похожую на мою. Я вхожу, а менеджер смотрит на меня хмуро. Он задает мне вопросы немного отрывистым тоном. Его раздражают мои ответы. Тут он выдает: «Вы всегда паркуетесь на местах для инвалидов?» Я в шоке. Он разглагольствует о том, какое я имею право так парковаться на потенциальном месте работы. Я говорю: «Там не моя машина!» А он: «Докажи!» Хватаю сумочку, выбегаю из офиса. Его самодовольство быстро улетучилось, когда я подошла к своей машине в другом месте и села в нее. Я даже не обернулась, когда уезжала. © invisibuni / Reddit
- Мы мерзли на работе, часто болели, а все из-за дамы, которой жарко. Она в любую погоду открывала окно, мы закрывали. Пытались договориться — никак. Босс ее немного приструнил. А потом она подарила всем скидочные карты в аптеку для пенсионеров, мол, лечите сопли. В ответ мы скинулись и после каникул подарили ей книгу, тоже не простую, а с подтекстом. Она и уволилась. Не стыдно. За 3 месяца никто не болел! © Подслушано / Ideer
- Устроилась на новую работу. Начальница — овчарка, но я повелась на деньги, зарплата реально хорошая. У начальницы манера общения ужасная: унижает, орет. Видимо, считает, что только так можно добиться успеха. Но в итоге девочки бегают в туалет плакать, а кто-то не выдерживает и увольняется. Я придумала решение. Сдружилась с отделом эйчар, каждый раз, когда звонила начальница, я делала звук громче, чтобы все слышали, как она орет. Через месяц у нас провели опрос по поводу начальства. Спросили, все ли нас устраивает. А когда увидели, что все единогласно проголосовали за смену начальства, убрали овчарку и повысили нашего руководителя. Все теперь счастливы, работаем с удовольствием. © Рабочие истории / VK
- Работал айтишником. У нас в компании не было строгого распорядка дня, пока не пришел новый менеджер. Он обязал работать строго с 9:00 до 17:00. Производительность упала, все-таки программирование — творческий процесс и требует гибкости. После этого руководство организовало срочную онлайн-конференцию, чтобы обсудить причины нашего провала. Поставили ее на 16:30. И ровно в 17:00 один из сотрудников сказал: «В соответствии с новым правилом „с 9 до 17“ мы должны выйти из системы немедленно». © TheBigCahoona43 / Reddit
- Пришла устраиваться в контору по оценке недвижимости. Директор почему-то стал сыпать вопросы по истории. Я почти на все говорила: «Не помню!» Он язвил по поводу моего интеллекта, я уходила как в воду опущенная. Зато вечером он мне позвонил и заявил, что я принята на работу. Конечно же я не пошла туда работать. © Подслушано / Ideer
Некоторые, желая немедленно ответить на вредность зеркально, могут оставить неожиданный сюрприз в кабинете вредного коллегу или начальника.
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