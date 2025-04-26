14 любимых актеров и актрис, которые идеально вписались бы в голливудские сказки
Порой мы рассуждаем о том, как тот или иной актер или актриса смотрелись бы в определенной роли. Мы прибегли к помощи компьютерных технологий и готовы показать, как выглядели бы любимые актеры в не менее любимых сказках. А в бонусе расскажем, какая, на наш взгляд, актриса отлично смотрелась бы в «Красотке».
Мистер Тумнус в фильме «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф». Джеймс Макэвой и Сергей Безруков
Златопуст Локонс в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната». Кеннет Бран и Антон Шагин
Круэлла в фильме «Круэлла». Эмма Стоун и Настасья Самбурская
Алиса в фильме «Алиса в стране чудес». Миа Васиковска и Юлия Пересильд
Вилли Вонка в фильме «Вонка». Тимоти Шаламе и Марк Эйдельштейн
Бильбо в фильме «Хоббит: Неожиданное путешествие». Мартин Фримен и Павел Деревянко
Ариэль из фильма «Русалочка». Холли Бейли и Елизавета Боярская
Аладдин в фильме «Аладдин». Мена Массуд и Милош Бикович
Золушка в фильме «Золушка». Лили Джеймс и Наталья Рудова
Белль в фильме «Красавица и Чудовище». Эмма Уотсон и Любовь Аксенова
Королева Равенна в фильме «Белоснежка и охотник». Шарлиз Терон и Олеся Судзиловская
Шарлиз Терон в первую очередь сильная актриса. А уже потом интересная женщина. Судзиловская внешне лучше, но актриса бездарная.
Королева Долины туманов в фильме «Страшные сказки». Сальма Хайек и Юлия Снигирь
Фродо во франшизе «Властелин колец». Элайджа Вуд и Михаил Галустян
Долорес Амбридж во франшизе «Гарри Поттер». Имельда Стонтон и Людмила Гурченко
Господи! Людмила Марковна никогда таких размеров не была, ни в одной роли ее упитанной не видела-везде изящная.
Бонус: а вот как выглядела бы Дарья Мельникова на месте Вивьен в «Красотке»
Руки прочь от "Красотки", не надо ничего переделывать, вписывать,предполагать, оставьте нам нашу любимую сказку na восьмое марта))))
А вот еще несколько статей, где мы похулиганили с «фотошопом»:
Комментарии
Наших актеров и актрис везде приятнее было увидеть.Не знаю, улучшили бы они голливудское кино. Или пусть лучше наше хорошее снимают!