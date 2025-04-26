14 любимых актеров и актрис, которые идеально вписались бы в голливудские сказки

Порой мы рассуждаем о том, как тот или иной актер или актриса смотрелись бы в определенной роли. Мы прибегли к помощи компьютерных технологий и готовы показать, как выглядели бы любимые актеры в не менее любимых сказках. А в бонусе расскажем, какая, на наш взгляд, актриса отлично смотрелась бы в «Красотке».