14 любимых актеров и актрис, которые идеально вписались бы в голливудские сказки

Кино
6 минут назад

Порой мы рассуждаем о том, как тот или иной актер или актриса смотрелись бы в определенной роли. Мы прибегли к помощи компьютерных технологий и готовы показать, как выглядели бы любимые актеры в не менее любимых сказках. А в бонусе расскажем, какая, на наш взгляд, актриса отлично смотрелась бы в «Красотке».

Мистер Тумнус в фильме «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф». Джеймс Макэвой и Сергей Безруков

Златопуст Локонс в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната». Кеннет Бран и Антон Шагин

Круэлла в фильме «Круэлла». Эмма Стоун и Настасья Самбурская

Алиса в фильме «Алиса в стране чудес». Миа Васиковска и Юлия Пересильд

Вилли Вонка в фильме «Вонка». Тимоти Шаламе и Марк Эйдельштейн

Бильбо в фильме «Хоббит: Неожиданное путешествие». Мартин Фримен и Павел Деревянко

Ариэль из фильма «Русалочка». Холли Бейли и Елизавета Боярская

Аладдин в фильме «Аладдин». Мена Массуд и Милош Бикович

Золушка в фильме «Золушка». Лили Джеймс и Наталья Рудова

Белль в фильме «Красавица и Чудовище». Эмма Уотсон и Любовь Аксенова

Королева Равенна в фильме «Белоснежка и охотник». Шарлиз Терон и Олеся Судзиловская

Nico Strizs
13 часов назад

Шарлиз Терон в первую очередь сильная актриса. А уже потом интересная женщина. Судзиловская внешне лучше, но актриса бездарная.

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Королева Долины туманов в фильме «Страшные сказки». Сальма Хайек и Юлия Снигирь

Фродо во франшизе «Властелин колец». Элайджа Вуд и Михаил Галустян

Долорес Амбридж во франшизе «Гарри Поттер». Имельда Стонтон и Людмила Гурченко

Бонус: а вот как выглядела бы Дарья Мельникова на месте Вивьен в «Красотке»

Катерина Лисичкина
12 часов назад

Руки прочь от "Красотки", не надо ничего переделывать, вписывать,предполагать, оставьте нам нашу любимую сказку na восьмое марта))))

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Комментарии

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Катерина Лисичкина
12 часов назад

Наших актеров и актрис везде приятнее было увидеть.Не знаю, улучшили бы они голливудское кино. Или пусть лучше наше хорошее снимают!

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