Блин, торт не тaкой, трагедия всей жизни! 2 мм крема не тудa потекло, кaкой ужас! Да сожрали - и забыли, всех делов-то... Барышня явно неадекватная.
14 случаев, когда обычный день стал пилотной серией ситкома
Мы уверены, что сценаристы берут свои сюжеты вовсе не из головы, а из жизни, ведь тут и далеко ходить не надо, знай смотри вокруг да слушай внимательно. Трогательное, комичное, возмутительное и неожиданное есть в историях из нашей статьи, которые мы вполне могли бы увидеть воплощенными на экране. Почитайте.
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- Три дня назад убирала участок, немного не доделала. Сегодня решила закончить. Смотрю, а там, где убирала в прошлый раз, опять накиданы куски коры и ветки — на деревьях на участке вороны гнезда строят. Стою, ругаю ворон: «Я только порядок навела, а вы опять веток накидали!» Бурчу, и вдруг сверху падает купюра! Мои первые чаевые от ворон! © Madambedlam / Pikabu
- Я как-то на 3 недели улетал в другую страну и отрастил бороду. Прилетаю, а на родину не пускают! Не похож, говорят, на паспорт. Долго держали, фотографировали, смотрели соцсети даже, а я там, как назло, тоже без бороды. В итоге я сказал: «Давайте я пойду побреюсь!» Меня отвели в туалет бриться, а потом сказали: Ну, теперь похож!" © Neobro / Pikabu
- Жена пекла торты на заказ. Пишет ей девочка, мол, вот-вот стукнет 21, нужен торт. Присылает техзадание длиной в полстраницы А4, 11-м шрифтом: диаметр торта, цветовая гамма, расположение цифр и букв относительно друг друга, размер букв, размер цифр, высота торта, длина и цвета подтеков с разных сторон торта, несколько видов кондитерских шариков, их диаметры, цвета. Просто описание — без картинки, только текст. Ну ладно, всякое видали, жена берется за заказ. В день заказа отдает торт маме именинницы. Та глянула мельком, кивнула и ушла. Проходит пара часов, она пишет: «Моя доченька в истерике, что вы наделали?! Торт не такой!» Жена перекидывает техзадание и спрашивает, что именно не так. Мама: «Да, она написала так, но хотела не так!» © Salih4732 / Pikabu
- Вынесла мужу мозг за свои же стринги, которые постирала, повесила на батарею, а они оттуда за стиралку завалились. Я про них забыла совсем. А потом, спустя долгое время, как-то отодвигала стиралку для уборки и нашла труселя-то. И предъявила мужу! А во время ссоры резко вспомнила, откуда трусы. Было и смешно, и неудобно перед супругом. © DeMarika / Pikabu
- Пришел к нам в ресторан мужичок простого вида. Возможно, был на заработках, ну и решил поесть в солидном заведении. И выпил воду, которую ему принесли для мытья рук. Официантка ходит и смеется над ним, даже не скрываясь. Позвала меня и тычет пальцем: «Ха-ха, смотри, выпил воду для рук!» Пришлось прочитать ей нотацию. Даже если он возьмет еду руками, человеком он от этого быть не перестанет. А вот хамское и высокомерное поведение недопустимо. Хоть я и поваром работал, но сам подошел к мужику, все обьяснил, угостил десертом. В общем, сделал так, чтобы человек ушел с хорошим настроением. © Wisibat / Pikabu
- «Друг» должен был денег, никак не отдавал. Договорились с ним, что будет отдавать маленькими частями на протяжении года. И вот наступило первое число, денег нет, на звонки не отвечает, сообщения не читает. Спустя несколько дней вышел на связь. И говорит такой: «Да, мы договорились что я переведу деньги первого числа, но я же не обещал!» © Pikabuumeraet / Pikabu
- В Китае купил мороженое, и не смог даже надкусить. Резина! Мне потом переводчик объяснил, что эту штуку нужно надрезать ножницами и выпить содержимое. А я пытался откусить пластиковую оболочку. Китайцы, наверное, в шоке были, глядя, как иностранец грызет пластик. © Romanfl / Pikabu
- Устроился работать продавцом попкорна в кинотеатр. Начальница у меня была ужасно противная, все на нее жаловались. Однажды после закрытия кинотеатра я делал уборку и остановился, чтобы выпить воды. Она сразу подскочила ко мне и заявила: «Тебе платят не за то, чтобы ты стоял и пил!» В общем, помыкала мной, как могла. Но через 4 недели я получил повышение до менеджера, и мы стали с ней на равных. Когда она в очередной раз попыталась дать мне какие-то указания, я ответил: «О, спасибо! Все ваши замечания очень полезны, вы ведь знаете, как тут все работает, гораздо лучше меня, потому что вы здесь уже 5 лет, а я всего 6 недель!» Выражение ее лица было восхитительным! © singlerider / Reddit
- Работала в ресторане. Старичок делал предложение старушке. Он попытался подняться со стула, чтобы встать на колено, споткнулся, упал, не смог подняться, и нам пришлось вызывать скорую помощь. Моему менеджеру потом пришлось отвезти искусственные зубы старушки в больницу, потому что она вынула их, чтобы поесть суп (бог знает, зачем), и оставила на столе в суматохе. Я так и не знаю, сказала ли она «да». © rancid_***_bucket / Reddit
- Переехал работать в столицу. Пишет знакомая из родного города, мол, я в столице сейчас, давай встретимся, погуляем! Встретились, она первым делом говорит: «А давай перекусим!» Зашли в кафе, она набрала еды, практически молча все съела и говорит: «Ну все, давай, пока!» Я даже отреагировать не успел, она забрала сумку и ушла. © Dikizan / Pikabu
- Соседка моей бабушки поделилась с ней лайфхаком из интернета, как лучше очистить старую сковороду от нагара. В первоисточнике речь наверняка шла о чугунной сковороде, но было решено, что способ подойдет и для алюминиевой сковородки. Суть метода в том, чтобы прокалить сковороду в печке. Что бабуля и сделала. Но сковородка «сбежала» через решетку в поддувало. Ну что сказать, нагар действительно исчез. Зато решен вопрос с подарком бабушке на день рождения. © fromrom22 / Pikabu
Она "набрала" салат и кофе, судя по первоисточнику. Но, её плохое отношение к человеку, конечно не отменяет (если они не ссорились, а просто встала и ушла). Это в каком отчаянии надо быть, чтоб запланировать встречу, ради перекуса.
- Узнала, что мой мужчина активно общается на сайте знакомств. На мой вопрос издалека, всего ли ему хватает в отношениях, ответил, что все устраивает. Ну ок, молчу. Но все равно нервничаю. Замечает. Пытается вывести на разговор. И тогда я спрашиваю, какого черта он делает на сайте знакомств. Растерялся. Привычка, говорит. Но это ничего не значит, он просто общается! После разговора оба чувствовали себя не в своей тарелке. Он перестал звонить, писать, морозится. На прямой вопрос, прекращаем ли мы отношения ответил, что ему надо подумать, потому что я его обидела, спросив про сайт знакомств. То есть я еще и виновата! © Voloh2301 / Pikabu
- Мой сосед — любитель парковаться на газоне, подпирать чужие машины и перекрывать проезд. Я сделал ему замечание, а он заявляет: «Ну и что ты мне сделаешь?» Ну, тут и понеслось. Я изучил время его работы и понял, что работает он сутками, приезжает, паркуется как попало и идет спать. Поэтому вызывал полицию только тогда, когда он спал после смены. За пару лет вызывал я их больше 20 раз. Фотографии с его нарушениями отправлял им почти каждую неделю. Его авто эвакуировали больше 10 раз. Короче, после двух лет штрафов и эвакуаций этот мужик начал парковаться нормально, а потом арендовал себе место на парковке. А я каждый раз, выходя из дома, все еще ищу глазами любимый «паджеро». © smookkee / Pikabu
- Подруга работала в ресторане и рассказала эту историю. Пришли к ним женщина лет 90 и ее внук-подросток. Она была одета с иголочки, внук — в красивой рубашке и брюках. Когда они сели, внук поставил на стол рамку с фотографией дедушки. Бабушка рассказала моей подруге, что они с дедушкой должны были отпраздновать 70-ю годовщину свадьбы, но его внезапно не стало. Дедушка всегда хотел сводить ее в хороший ресторан, но у него не было то времени, то денег. Поэтому внук скопил кое-что и привел бабушку сюда. Они поужинали и попросили мою подругу сфотографировать их. Несколько недель спустя моя подруга столкнулась с тем парнем, и он сказал, что бабушки тоже не стало, а тот вечер был единственным, когда она улыбалась с тех пор, как осталась без дедушки. © GodEaterSha / Reddit
А вот и еще несколько статей с захватывающими историями:
Комментарии
Сайт знакомств, это не просто соцсети и паблики. Там обычно знакомятся люди с определёнными намерениями. Сидеть "по привычке", находясь в отношениях/браке, нелепая отговорка (от пола не зависит, хоть девушке, хоть парню, вряд ли понравится такое отношение партнёра, о доверии вообще речи не идёт). Чем думает девушка, если ещё спрашивает "Закончились отношения или нет?", пока парень кидает обидки. Неужели ей самой захочется продолжать, пока он в поисках "другого варианта".
Мы с мужем познакомились н а сайте знакомств)) когда стали встречаться, сидя в кафе, вместе удалили наше приложение судьбы🤣
Мужик с машиной нна газоне кремень! Интересно, сколько она за штрафы заплатил за это время?
В соседнем доме мадам, которая свою бмв припарковала нна детской площадке (!), культурно свинтили ниппели и положили нна капот. Она в районом чате истерила будто ей ногу отрезали. Ну ей там еще раз культурно написали. что она не ценит наше воспитание и в следующий раз там могут быть порезанные шины. Забавно смотреть, как люди, нагло нарушающие закон, получив по ушам, начинают истерично к нему взывать.
В нашем дворе хрен нна джипе тоже припарковался нна детской площадке. Самый цимес, у него самого трое детей. Я вышла, сфоткала машину, повесила в наш домой чат с указанием того, где он живет и просьбой убрать свое сокровище. а то соседи уже вокруг ходят с нехорошим в глазах. Быстро убрал. Больше смелых и дурных не было.