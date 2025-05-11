14 случаев, когда обычный день стал пилотной серией ситкома

Мужик с машиной нна газоне кремень! Интересно, сколько она за штрафы заплатил за это время?



В соседнем доме мадам, которая свою бмв припарковала нна детской площадке (!), культурно свинтили ниппели и положили нна капот. Она в районом чате истерила будто ей ногу отрезали. Ну ей там еще раз культурно написали. что она не ценит наше воспитание и в следующий раз там могут быть порезанные шины. Забавно смотреть, как люди, нагло нарушающие закон, получив по ушам, начинают истерично к нему взывать.



В нашем дворе хрен нна джипе тоже припарковался нна детской площадке. Самый цимес, у него самого трое детей. Я вышла, сфоткала машину, повесила в наш домой чат с указанием того, где он живет и просьбой убрать свое сокровище. а то соседи уже вокруг ходят с нехорошим в глазах. Быстро убрал. Больше смелых и дурных не было.