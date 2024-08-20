Мой папа мне дарил цветы иногда, просто так, для настроения. Папочка мой.
14 улетных историй о людях, которые оказались не лыком шиты
Есть люди, которые своей сообразительностью дадут фору любому. Они и наглецов проучить могут, и хитроумно проблему решить, и в любой ситуации остроумный ответ найти. Вот про таких крутышек наши истории.
- Ехал как-то в поезде. На соседнем сиденье женщина злилась на то, что я сел рядом с ней, потому что она хотела занять два места себе. Она бормотала себе под нос, как ей хотелось посидеть одной. Через несколько минут вошла грузная женщина с большой сумкой и остановилась рядом с нами. Я сказал ей, что она может занять мое место. И помог ей сесть, ухмыляясь той сердитой тетке. Прикольно было наблюдать, как она чуть не лопнула от гнева, когда другая женщина уселась рядом с ней, да еще и прижимала к ней свою сумку до конца поездки. © Obieousmaximus / Reddit
- Моя соседка по комнате — жуткая грязнуля! За собой посуду не моет, не убирает, пока не поругаемся. Бывало такое, что она уходила на работу, оставив грязное белье на полу. Надоело это мне, и я, собрав ее хлам, высыпала все это ей в кровать в воспитательных целях. Она, правда, ничего не заметила, только рядом уснула. © Подслушано / Ideer
- В молодости я работал продавцом. Как-то покупатель был расстроен тем, что ему приходилось стоять в очереди вместе со всеми. Он предъявил: «Вы вообще знаете, кто я? Я владею отелями!» На что я ответил: «Извините, но это не „Монополия“, а пончиковая». Доволен он явно не был. © TheGentileWookie / Reddit
- Стоял в огромной очереди в магазине. Я следующий, но у человека передо мной куча вещей. Подошла еще одна продавщица, увидела это все и сказала: «Я обслужу следующего покупателя». То есть меня. Когда я пошел к ее кассе, какой-то негодяй с самого конца моей очереди помчался вперед, расталкивая людей, и пролез прямо передо мной. У него в тележке гора товаров, которые он начал выбрасывать на кассу. Я стоял рядом со своим единственным предметом и горел от ярости. Кассирша подождала, пока он сложит все свои товары на кассу, посмотрела на меня, затем на него и изрекла: «Извините, вы ошиблись. Вам придется пройти в конец очереди». Я широко улыбнулся, многозначительно посмотрел этому мужику прямо в глаза как можно дольше и громко сказал продавщице, какая она замечательная. © IsaidMarkItEIGHT / Reddit
- Однажды на парковке у магазина увидел, как одна ленивая покупательница оставила свою тележку прямо за машиной другого человека вместо того, чтобы поставить ее в положенное место. Я вышел из авто и поставил тележку позади машины этой дамочки. Затем наблюдал, как ей пришлось вылезти, так как она не могла выехать, а затем наконец отвезти тележку к магазину. Чувствовал себя защитником народа. © eljesus / Reddit
- Лет с 16 хотела сделать тату, но папа всегда был резко против. У нас хорошие отношения, которые не хотелось портить из-за рисунка. Да и что конкретно я хочу — пока не знаю, вот и отложила эту идею в долгий ящик. Сейчас мне 19, сдаю на права. Сидим с папой, решаем вместе билеты. Я в очередной раз отвечаю неправильно, ошибки в одном и том же. Папа, подумав, выдает: «Я думаю, тебе нужно сделать тату. На правой руке „Помеха справа“ напиши». © Подслушано / Ideer
- Пришла в магазин забрать заказ. Назвала на кассе его номер, а продавщица заявила: «Только по QR-коду выдаем». Я спросила: «Это кто такие правила придумал?» Продавщица отослала к администратору. Ну я не растерялась и сказала: «И что, вы мне теперь мой заказ не отдадите? У вас при оформлении предоставляют не только QR-код, но и номер заказа, который можно назвать при получении. Более того, в других магазинах сети я спокойно получаю по номеру. Так что я с места не сдвинусь, пока вы мне не отдадите мой заказ». Продавщица поворчала, но принесла его.
- Очень люблю дарить маме цветы. Когда папа приходит вечером с работы и спрашивает: «Откуда букет?» — я по стандарту отвечаю: «Ухажер маме подарил. Ничего такой, кстати». Всегда отца подкалываю, а он воспринимает всерьез и очень злится. Что касается мамы, то она ругает меня, но видно, что вся ситуация ей приятна. © Подслушано / Ideer
- Зашел как-то после работы в кондитерский магазин. Дело было незадолго до закрытия. Когда я подошел к прилавку, какой-то парень подбежал сзади и попытался прорваться вперед. Продавщица настояла, чтобы я был первым. Возмущенный тем, что этот парень пытался сделать, и заметив, что сладостей осталось не так много, я сказал: «Я возьму все, что у вас есть». Обошлось мне это долларов в 60, но оно того стоило. © shuffledy / Reddit
- Купались с братом (5 лет) в бассейне. Попросила его не брызгаться. На его вопрос: «Почему?» — ответила, что это нарушает мое личное пространство. После этого бедный ребенок, наверное, около часа ходил за отцом и спрашивал, что же это такое — личное пространство. В итоге батя ответил: «Нет никакого личного пространства, она сама его придумала». © Подслушано / Ideer
- У меня есть сын. Недавно мы оформили ему карту, но, так как ему 12, она связана с моей. Я клала ему деньги, на которые не разрешала покупать только игры. И вот сын подбежал ко мне и предложил: «Мам, давай я дам тебе свою тысячу, а ты переведешь свою, на которую я смогу купить себе игру». Я согласилась. После чего он перевел мне деньги, которые я ему клала со своей карты. В ответ я перевела ему эту же тысячу, но разрешила покупать игры. Только после заметила подвох. © Подслушано / Ideer
Зачем что-то доказывать постороннему человеку? Да еще и за собственные деньги. Парню ведь явно не нужно было столько сладостей
- Это было несколько лет назад. Стоял в очереди в кассу в продуктовом. Парень позади меня начал раздражаться и возмущаться, что люди платят картами: «Неужели никто больше не пользуется наличными? У них должна быть отдельная очередь, где принимается только наличка». Я взял пачку жвачек, стоивших чуть больше доллара, и у меня в руке было два доллара наличными. Я демонстративно положил купюру обратно в бумажник и вытащил карту. Выражение лица этого парня было бесценно! Даже кассир посмеялась, когда вручила мне чек. Сделал мой день. © Yomat / Reddit
- Сестра уже двоих от своего парня родила. Он от брака все отмахивается. Потом да потом. Ну моя сестра и придумала, как заставить его дорогу в ЗАГС найти. Теперь при каждом удобном случае делает вид, что не узнает его. В магазине, на ресепшене, в аэропорту, если у нее спрашивают, кто с ней, не муж ли, она качает головой: «Не знаю, мужик какой-то, я к нему никак не отношусь». А тот ненавидит общаться с персоналом. Хватило его на месяц, в сентябре иду на их свадьбу. © Подслушано / VK
- Сын качался на качелях. Отошла купить ему сладкой ваты. Вижу — к нему подошла тетка с девочкой лет пяти. И рявкнула моему девятилетнему сыну: «Брысь с качели. Ты уже взрослый, чего на детской площадке лазишь? Уступай!» Я офигела от такого. Похоже, она думала, что мальчик здесь один, и поэтому можно такое себе позволять. Подлетела к этой мамке и, еле сдерживаясь, культурно объяснила ей, что в ее словах не так и куда ей надо пойти. Теперь успокаиваю своего сына, который не может понять, почему взрослая тетя так себя ведет и что он ей сделал. © Мамдаринка / VK
Давать отпор нахалам — крутой и очень нужный в жизни навык. А мы разыскали побольше вдохновляющих историй о людях, которые обладают этим умением.
Комментарии
Рожать двоих детей от парня, отмахивающегося от свадьбы, это развлечение такое? Ну ок, родила одного - не прокатило. Но с первого раза не очень понятно, да?
> Сестра уже двоих от своего парня родила. Он от брака все отмахивается.
"Вижу цель, не вижу препятствий!" Всегда удивляют такие дамочки - готовы по ребенку в год рожать мужику, которых их в качестве жены вообще не видит.
Но и парень тоже "хорош".
В общем, встретились два одиночества. Даже интересно, сколько просуществует их брак.