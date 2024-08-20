14 улетных историй о людях, которые оказались не лыком шиты

> Сестра уже двоих от своего парня родила. Он от брака все отмахивается.



"Вижу цель, не вижу препятствий!" Всегда удивляют такие дамочки - готовы по ребенку в год рожать мужику, которых их в качестве жены вообще не видит.

Но и парень тоже "хорош".

В общем, встретились два одиночества. Даже интересно, сколько просуществует их брак.