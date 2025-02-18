15 баек из студенческой жизни, которые хочется рассказывать снова и снова

Истории
2 часа назад

Студенческие годы — это уникальное время, наполненное яркими эмоциями, неожиданными поворотами и забавными ситуациями, которые потом вспоминаются с улыбкой. Пользователи интернета поделились своими запоминающимися моментами из студенческой жизни: от сессий на грани фантастики до приключений в общежитии.

  • На экзамене преподаватель случайно задремала прямо во время моего ответа. Я, не растерявшись, начала спокойно рассказывать рецепт салата, который недавно готовила на Новый год. Минут через десять она резко проснулась, посмотрела на меня, вздохнула и сказала: “Ну что ж, четверка. До пятерки не дотянули”. Я, конечно, к этому экзамену вообще не готовилась и надеялась максимум на двойку, так что уходила с улыбкой и твердым решением готовить почаще. © Палата №6 / VK
  • Еду в автобусе, погруженный в чтение конспекта по философии. Меня охватывает тревога, ведь впереди контрольная, а я ничего не понимаю. Сидящая рядом женщина замечает мое беспокойство и говорит: «Посмотри, здесь же все ясно». За десять минут она простыми словами объясняет мне все концепции. И, что самое удивительное, я все понял и получил отличную оценку за эту контрольную! Я очень благодарен этой женщине. Мы разговорились, и оказалось, что она преподаватель в колледже. Таких людей, педагогов, как она, должно быть больше! © Рабочие истории / VK
  • Я работал в библиотеке над своим заданием, которое нужно было срочно сдать. Оставалось буквально 5 минут, поэтому я быстро распечатал работу, подписал свое имя на ней и поспешил на пару, чтобы сдать его. Однако через пару дней мой профессор заявил, что моя работа идентична работе другого студента, поэтому он ее не примет. Я удивился, потому что точно знаю, что я ни с кем не общаюсь в группе и уж точно ни у кого не списывал. В итоге мы остались после занятий с той студенткой, у которой я «списал», чтобы разобраться в ситуации. Наши работы действительно оказались одинаковыми. Скорее всего она распечатала случайно две копии своей работы, но забрала одну, а я торопился и взял вторую. К моему счастью, задание было выполнено на двух страницах, из которых вторая оказалась моей. В итоге профессор поверил и позволил мне распечатать свое задание и сдать его. © Unknown author / Reddit
  • Сосед по комнате собирался на костюмированную вечеринку, на которой хотел быть Джокером из "Темного рыцаря". Он не мог найти зеленый лак для волос, поэтому он просто пошел в строительный магазин и купил темно-зеленую краску в баллончике. Он красил свою голову в полностью белой ванной. В итоге там все было покрыто маленькими капельками зеленой краски. После того, как вечеринка закончилась, он провел в душе больше часа, пытаясь смыть краску. Позже он вышел к нам и попросил побрить ему голову. Мы потратили около получаса, чтобы избавить его от волос, пока его лысина не стала блестяще-зеленой. © itsfish20 / Reddit
  • Ездили на практику, где жили в палатках без удобств. В качестве туалета – просто дыра. Подруга решила там побрить ноги. В итоге она умудрилась уронить в этот туалет свои шорты с телефоном и стала в панике звать меня. Препод услышал шум и решил узнать, в чем дело. В итоге доставал он эти шорты удочкой и в конце сказал: "Сезон рыбалки объявляю открытым!" © Подслушано / Ideer
  • В студенчестве были проблемы с деньгами, и я экономила на еде. Приходилось покупать самые дешевые пельмени. Они были машинной лепки и с соевым мясом. Их нельзя было варить - тесто расползалось, получался суп-пюре с фрикадельками. Да и холодильник соседки не морозил, пельмени слипались в один большой ком. Я делила этот ком на порции, плющила в лепешку и жарила на сковороде с двух сторон. Пирог с фрикадельками был вкусен и пользовался популярностью! © Подслушано / Ideer

"Дешевая студенческая пицца. Понадобится белый хлеб, разрезанный вдоль, и духовка. Главное, положить сверху что-нибудь вкусненькое и любимый томатный соус."

  • Есть у нас в универе жутко смешной и обаятельный преподаватель. После беседы с ним невозможно без улыбки уйти. Сама с ним мало болтала, но его шуточки по всему вузу ходят. Иду на пару и с грустью понимаю, что куча долгов накопилась, еще и курсовую сдать как-то надо, а из нее одна тема написана. Приуныла. И тут препод из-за угла. Остановил, критически осмотрел и выдал: "Ты чего такая кислая? Дементора встретила? Патронум!" Запихнул в руку конфету и с совершенно довольным видом пошел дальше. Мелочь, а настроение на весь день отличное. © Подслушано / Ideer
  • Я помню, как в первый год у меня был очень громкий портативный динамик и большой дорожный конус, в который динамик очень хорошо вписался. Этот конус усиливал звук колонки в несколько раз. В моем общежитии время от времени передавались объявления по громкой связи, которые начинались с короткой мелодии с тремя гудками. Я нашел эту мелодию в интернете и создал аудиозапись, в которой говорилось: «Внимание всем жильцам! В вестибюле сейчас бесплатная пицца! Приносите студенческий билет и приходите за бесплатным кусочком!» Я выставлял в коридоре дорожный конус с динамиком. После чего все открывали двери своих спален и бежали в вестибюль, где дежурный не имел ни малейшего понятия, о чем они говорят. © Yaksho / Reddit
  • В универе была история философии. У нас была какая-то работа, по результатам которой могли поставить автомат. Все старались написать хорошо. Многие списывали. Что греха таить, я тоже попыталась, но сразу попалась. Препод сказала, что я могу и дальше сидеть, списывать, работу мою она все равно не примет. Я, уже не пряча телефон, сидела и писала. В конце, когда все сдавали работу, я попросила девочку сдать листок за меня. Она сдала, работу приняли. Автомат получен. © Подслушано / Ideer
  • В студенчестве я жила в общаге. С первого дня заселения мы боролись с тараканами! И вот представьте: мы в респираторных масках, пшикаем все, что видим, замазываем гелем, как вдруг влетает наш сосед и кричит: "Подождите, подождите! У меня тараканы сбежали, я должен посмотреть - нет ли среди ваших моих!" Позже оказалось, что этот парень просто не мог найти повода познакомиться с нами на протяжении полугода, а тут стрельнула идея и он ввалился так. Зато все 4 года прошли здорово, оказался тем еще весельчаком. © Карамель / VK
  • Сдавали экзамен в универе. Когда очередная девочка вышла из кабинета, все стали ее расспрашивать, как все прошло. Она рассказывала с удивлением, как ей повезло, что преподаватель почти не слушал ее, отпустил спустя минуту, поставив пятерку, хотя она плохо знала билет. Так другая одногруппница втихаря подошла к заведующей и рассказала все это. Да в таких подробностях, будто та девочка смеялась над преподом! В итоге той аннулировали оценку и отправили на пересдачу. Откуда такие завистливые люди берутся?! © Подслушано / Ideer
  • Первая сессия, последний экзамен, день рождения. Все условия для того, чтобы получить хороший результат. Тяну билет, иду отвечать, препод поздравляет с днем рождения, смотрит в зачетку, где только четверки, и ставит три со словами: "Как жаль, что первая тройка, да еще и в день рождения". © Подслушано / Ideer
  • К экзамену по истории не готовилась совершенно, шла на него с мыслями о пересдаче. Вытащила билет и пошла ждать своей очереди. Вдруг преподаватель задумчиво произносит: "Первый, кто ответит, получит оценку на балл выше". Никто не стал выходить, все продолжили готовиться. Я решила, что в моей голове знаний за это время не прибавится, поэтому пошла сдаваться первой.
    - Ну что ж, давайте ответим на первый вопрос.
    - Знаете, я именно этот вопрос я забыла.
    - Хорошо, давайте тогда на второй.
    - А вот этот я даже не знала.
    - И какую оценку мне вам ставить?
    - Я вышла первая, поэтому на балл выше - тройку.
    Преподаватель многозначительно промолчал и поставил мне ту самую тройку, а я ушла с экзамена под обескураженные взгляды одногруппников.
  • Студенчество, несколько лет назад. Подругу в общаге переселили в новую комнату. Ржавый вонючий холодильник выволакивали из комнаты втроем. Хотя девочки мы не маленькие все. Грохотал ужасно, тянули волоком до кухни, эхо на несколько этажей. Вышли на балкон подышать воздухом, 5 минут и холодильника нет! Абсолютно бесшумно. Кто это сделал, зачем, и главное — как?! © Подслушано / Ideer
  • Шла на экзамен с наушником впервые, все было в новинку, боялась, что ничего не услышу, и поставила на максимум громкость. Наушник орал на полкабинета. Выгнали девочку, что сидела рядом, потому что она была с воротником и распущенными волосами, а я с открытой шеей и декольте. Немного стыдно перед ней, в особенности потому что билет я свой знала и просто не смогла сказать диктору, чтобы он замолчал. © Подслушано / Ideer

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