15 баек из студенческой жизни, которые хочется рассказывать снова и снова

Надо было рассказывать рецепт мяса по-французски, а не салата. Тогда была бы пятёрка.
-
-
Ответить
Студенческие годы — это уникальное время, наполненное яркими эмоциями, неожиданными поворотами и забавными ситуациями, которые потом вспоминаются с улыбкой. Пользователи интернета поделились своими запоминающимися моментами из студенческой жизни: от сессий на грани фантастики до приключений в общежитии.
Надо было рассказывать рецепт мяса по-французски, а не салата. Тогда была бы пятёрка.
"Дешевая студенческая пицца. Понадобится белый хлеб, разрезанный вдоль, и духовка. Главное, положить сверху что-нибудь вкусненькое и любимый томатный соус."
Если ностальгии по студенческим временам вам показалось мало, то рекомендуем обратить внимание на эти статьи: