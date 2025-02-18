15 баек из студенческой жизни, которые хочется рассказывать снова и снова

Студенческие годы — это уникальное время, наполненное яркими эмоциями, неожиданными поворотами и забавными ситуациями, которые потом вспоминаются с улыбкой. Пользователи интернета поделились своими запоминающимися моментами из студенческой жизни: от сессий на грани фантастики до приключений в общежитии.