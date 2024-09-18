Девушка, по-моему у вас фантазия разыгралась, м предложение попить кофе от коллеги - это всего лишь приглашение попить кофе, без каких либо лирических отступлений.
П.С. Я нa кофе часто с ребятами хожу, это и способ снять напряжение, похвалить, дать совет по работе или отчитать без лишних ушей...
15 человек, чье остроумие способно вывезти многие каверзные ситуации
Порой мы сталкиваемся не с самыми приятными людьми на нашем пути, а иногда просто попадаем в различные нелепые ситуации не по своей воле. Но если относиться к этому с юмором, как герои нашей статьи, то жизнь начинает играть новыми красками, а любая ситуация становится разрешимой.
- Стояла на кассе в супермаркете с прокладками. Возле кассы есть маленький островок, где продают чехлы на телефон. Парень был со своим другом. Они посмотрели на мою покупку и начали ржать. Я уже расплачивалась и услышала фразу: «Гляди, гляди, это прокладки!» Я очень сильно разозлилась. Подняла глаза на них и сказала: «Тебя это так смешит? Так пойди, расскажи эту шутку своей маме, сестре, подруге и посмейся с ними. Они тоже этим пользуются». Они не ожидали, что я их услышу и перепугались. Только и прошипели тихонько: «Извините, мы не хотели». © Карамель / VK
- Стояла на балконе и наблюдала такую ситуацию. Девушка сидела на ступеньках и что-то листала в мобильном. Подъезжает машина, опускается стекло и оттуда выглядывает мужчина. Начинает зазывать девушку к себе в авто. Она говорит ему, что никуда с ним не пойдет. Этот спор длился долго. Незнакомец вел себя очень нагло. Я не выдержала и крикнула: «Мужчина, хватит лезть к девушке. Я за ней наблюдаю, как ее фея-крестная. Если попытаешься ее обидеть, превращу тебя в лягушку». Мужик сразу же заткнулся, а через 5 минут его и след простыл.
- Ко мне на работе подкатывает многодетный женатый мужик. Живет с женой, тещей и детьми, двумя собаками и попугаем в двушке. Он ко мне и так и эдак, то кофе предложит, то засмотрится на меня. Во время корпоратива я не удержалась и говорю ему: «Вот смотри, я отвечу тебе согласием. Мы сойдемся. Кинешь жену и весь свой выводок. А дальше что? Ты заурядный бухгалтер. Жена с тебя такие алименты на 4 детей стрясет, что тебе нечего поесть будет. Не то что мои потребности обеспечивать». Он офигел и ушел подальше. Кажется, спугнула, и он решил хранить верность супруге. © Карамель / VK
Девушка, по-моему у вас фантазия разыгралась, м предложение попить кофе от коллеги - это всего лишь приглашение попить кофе, без каких либо лирических отступлений.
- Я ехала в лифте, а рядом со мной мужчина разговаривал по громкой связи. Меня это выбесило, поэтому я включил музыку на полною громкость. Мы были в лифте только вдвоем. Он попросил меня ее выключить, я же сказал ему выключить громкую связь и поднести трубку к уху. Отметив, что его разговор раздражает точно также, как и моя играющая музыка. Мужик обозвал меня, а я улыбнулся и назвал его «классным собеседником». Так мы и разошлись. Но я остался доволен этой встречей. © Cicche / Reddit
- Когда я была подростком, кузина позвала меня посидеть с ее ребенком на выходных. Я радовалась этому, ведь она платила мне деньги, и это был шанс выбраться из дома. И вот сижу с маленьким, а он говорит, что голоден. Иду на кухню, а там гора посуды, коробки из-под пиццы. Повсюду грязь. Мне не хотелось готовить в этом бардаке, поэтому я убралась там. Теперь каждые выходные стали такими. Я сидела с ребенком сестры и постоянно наводила порядок. Это продолжалось месяцами, пока я, наконец, не сказала об этом отцу.
Я: «Мне нужно пойти к Элле на этих выходных, но я плохо себя чувствую и не хочу убираться».
Папа: «Зачем тебе убираться в ее доме?»
Я рассказала папе, в каком состоянии ее жилище.
Папа: «Ты больше не будешь этого делать. Когда придешь туда сегодня вечером, сделаешь вид, что все нормально, но когда придет время готовить ужин, иди к тете (маме двоюродной сестры, которая жила в соседней квартире). Попроси у нее кастрюлю и тарелки. Скажи, что не можешь приготовить ужин для ребенка, потому что в доме нет чистой посуды». После этого моя карьера няни закончилась. © SapphireJuice / Reddit
Вот-вот, инициатива наказуема, вообще не понимаю, как можно уйти и не оставить ребëнку(а заодно и сестре) поесть.
- В нашем ресторане был один неприятный посетитель, друг управляющего. Все его желания исполнялись. Как-то раз он сидел с управляющим, а официантка, которая их обслуживала, была не очень терпеливой. Ему принесли огурцы. А он говорит: «Зачем отрезала? В попках больше всего витаминов!» А официантка с серьезным видом: «Ну, они подаются в отдельном блюде. Хотите отдельно поесть попки?» © Палата № 6 / VK
- Сижу дома за компьютером, работаю, уже поздний вечер. Ко мне подходит мой сын с таким унылым и грустным лицом, обиженно как-то спрашивает: «Мам, ну вот скажи мне. Можно ли ругать человека за то, что он никогда не делал?» Я удивилась такому вопросу, улыбнулась и ответила: «Конечно же, нет! За что его ругать тогда?» Сын улыбнулся и сказал: «Ну тогда и ты меня не ругай за то, что я две недели домашку не делал!» © Палата № 6 / VK
- Однажды сестра в порыве гнева сказала мне, что меня даже собаки ни во что не ставят. Эти слова меня очень задели, потому что собаки меня действительно не слушаются, а это моя больная тема. Я потрудилась и на протяжении трех месяцев ежедневно дрессировала самую любимую собаку сестры. Теперь она слушается только меня и даже не реагирует на сестру. Лидером раньше была она, а собака больше не подходит к ней. Ну что, кто кого, сестренка? © Подслушано / Ideer
- Подруга не поздравила меня с днем рождения. Я этого бы и не заметила, если бы она сама мне не сказала. Выглядело это так: «Как отпраздновала? Заметила, что я не поздравила? Ну так ты первая забыла о моем дне, а меня это обидело». Я читала это сообщение, и у меня в голове вертелся только один вопрос: «Она что, какая-то ненормальная?» Мне стало смешно. Ответила ей, что отпраздновала великолепно и этот день был шикарным. Теперь ее сообщения игнорирую. Я уже очень много лет не обращаю внимания на подобные вещи. Это праздник только мой и мамы. Не жду от других людей сюрпризов и поздравлений. © Палата № 6 / VK
- Мне было 19, ему 24. Моя первая любовь. Встречались почти 2 года, влюбилась по уши, а он сказал однажды: «Я больше не хочу с тобой встречаться». У меня земля ушла из-под ног. Весь мир перевернулся, слезы покатались градом. И тут любимый достает кольцо из-под подушки и говорит, что хочет быть моим мужем. Через 5 лет я сказала мужу, что в моей жизни появился другой и я люблю его больше всех на свете. Муж остолбенел, и слова сказать не мог. С трудом произнес: «Кто?» А я ему ответила: «Наш сын или дочка, пока сама не знаю». Вот такая сладкая месть. © Палата № 6 / VK
- В доме отключили газ и сказали сидеть дома, чтобы ремонтники смогли быстро поменять трубы. Я весь отпуск просидела в четырех стенах, ждала их. Но моя квартира игнорировалась, даже когда я сама подходила к прорабу. Проходит две недели, я собираюсь на маникюр, а там строители. Пытались на меня повлиять, чтобы я отменила маникюр и осталась дома. Я же закрыла дверь и сказала: «Ребятки, я вас две недели ждала, и вы меня часик подождете». И довольная ушла по своим делам.
Вот людям не хватает адреналина, раз они приятные знаковые события своей жизни таким дурацким способом обставляют🤪
- Дядя постоянно доставал меня вопросом, когда я выйду замуж. В один из вечеров он должен был отвезти меня к доктору. Сажусь в машину, а он опять свою шарманку включает. Я не растерялась и начала перечислять всех знакомых парней и «потенциальных» кандидатов и почему они мне не подходят. Под конец поездки он уже сидел молча, а потом сказал: «Слушай, ты права, выходить замуж не за кого».
- Мой муж ни разу не романтик. Крайне редко говорит «люблю» и все такое. Но одну его фразу я запомню на всю жизнь. Как-то в начале наших отношений собирались мы на гульбу. Я оделась быстрее него и начала ворчать, чего он так долго. А он с абсолютно серьезным лицом, зашнуровывая ботинки, говорит: «Я тебя 30 лет ждал, а ты меня 5 минут подождать не можешь». А потом поцеловал. В этот момент я влюбилась в него еще больше. © Палата № 6 / VK
- Позвонил мне мошенник и предложил вложиться в акции. Было скучно, поэтому я решила поддержать с ним разговор. Задавала много глупых вопросов, ныла и капризничала. В какой-то момент он закричал: «Глупая, я же для тебя стараюсь! Ты не понимаешь, что так можно начать зарабатывать?» На что я посмеялась и ответила: «Вы прям как мой брат старший говорите. Тоже мне мозги постоянно делает. Гриша, это ты?» Он еще сильнее разозлился и бросил трубку.
Да, ответить не грубостью, а с чувством юмора-это почти искусство!
- Сидели с подругой в баре. Подходят к нам двое мужчин познакомиться. Мы им объясняем, что нам сейчас не до знакомств, и мы хотим просто поболтать друг с другом. Но попытки вмешаться в наш разговор были постоянными. В какой-то момент я не выдержала и обратилась к одному из кавалеров: «Подождите, мне ваше лицо очень знакомо. Вы случаем не одноклассник моего папы?» И прищуриваюсь, делая вид, что внимательно рассматриваю его лицо. Затем с важным видом сказала: «Точно, точно. Вы же еще пару лет назад, на его дне рождении влюбили в себя мою бабушку. Она до сих пор ваш номер ищет, давайте, ей позвоним». После этого к нам в этот вечер больше никто не подходил.
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