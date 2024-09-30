15+ человек, которые выбрали необычные украшения и теперь собирают комплименты

Одним из способов выделиться из толпы являются необычные украшения. Для кого-то это способ самовыражения, а для других — возможность добавить в повседневный образ нотку креативности или юмора. Хозяева таких украшений знают, что даже самые маленькие детали могут рассказать целую историю.

«Мне 66 и вот что я сделала»

Ты буквально самый крутой человек на свете! © HonestlyWhatevr / Reddit

«Мои кошки постоянно делают „кусь“. Так что я вдохновился этим и смастерил кольцо»

«Я шеф-повар, и мой парень подарил мне серьги-фарфалле. Они такие милые!»

«Мы с женихом сделали кольца своими руками»

«Для своего кольца я использовала цитрин, который огранил мой дедушка — он был огранщиком драгоценных камней».

«Купила этот кулон-каплю на барахолке. Похоже, в нем есть дверца, но она не открывается»

Это траурный кулон «слеза любви». Скорее всего, его конструкция подразумевает, что кулон можно открыть лишь единожды. © idplmal / Reddit

Моя первая мысль: «Остерегайся пепла!» © PositiveAverage1502 / Reddit

«Я подкармливаю ворон, и сегодня в кормушке нашла подарок от них — это кольцо»

Вороны потрясающие! И кольцо красивое. © undeadfromhiddencity / Reddit

«Фото незадолго до того как я вытащил весь пирсинг»

«Я сделала маленькое ожерелье из косточки, отобранной у моей собаки»

«Мой муж, с которым мы прожили 13 лет, сделал мне повторное предложение»

«Мы были на выходных в честь его 40-летия. Я вышла из ванной, и муж прочитал мне прекрасное письмо, которое заставило меня плакать, а затем он опустился на одно колено».

«Мой набор для осеннего сезона. Все цепи винтажные»

«Подумываю переделать мамину сережку в обручальное кольцо»

«Готовилась к Хэллоуину и сделала необычную брошь в виде паука»

«Когда я покупал очки, то прямо чувствовал, что мне нужна фиолетовая оправа»

«Мы с женихом обручились в Мексике, а когда вернулись домой, я поняла, что камень в кольце светится под ультрафиолетом!»

«Я купила ожерелье, но пришлось его переделать, чтобы капля не болталась»

«Кольцо принадлежало моей прабабушке, которая жила во франкоговорящей части Швейцарии»

«Обожаю свой лунный пирсинг»