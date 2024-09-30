Я к этому отношусь как "недогуляли в детстве". Как пунктик выполнить.
Ну а так вообще считаю неудобным.
15+ человек, которые выбрали необычные украшения и теперь собирают комплименты
Одним из способов выделиться из толпы являются необычные украшения. Для кого-то это способ самовыражения, а для других — возможность добавить в повседневный образ нотку креативности или юмора. Хозяева таких украшений знают, что даже самые маленькие детали могут рассказать целую историю.
«Мне 66 и вот что я сделала»
Я к этому отношусь как "недогуляли в детстве". Как пунктик выполнить.
- Ты буквально самый крутой человек на свете! © HonestlyWhatevr / Reddit
«Мои кошки постоянно делают „кусь“. Так что я вдохновился этим и смастерил кольцо»
«Я шеф-повар, и мой парень подарил мне серьги-фарфалле. Они такие милые!»
«Мы с женихом сделали кольца своими руками»
«Для своего кольца я использовала цитрин, который огранил мой дедушка — он был огранщиком драгоценных камней».
«Купила этот кулон-каплю на барахолке. Похоже, в нем есть дверца, но она не открывается»
- Это траурный кулон «слеза любви». Скорее всего, его конструкция подразумевает, что кулон можно открыть лишь единожды. © idplmal / Reddit
- Моя первая мысль: «Остерегайся пепла!» © PositiveAverage1502 / Reddit
«Я подкармливаю ворон, и сегодня в кормушке нашла подарок от них — это кольцо»
- Вороны потрясающие! И кольцо красивое. © undeadfromhiddencity / Reddit
«Фото незадолго до того как я вытащил весь пирсинг»
«Я сделала маленькое ожерелье из косточки, отобранной у моей собаки»
Увидеть женский торс в кусочке кости может только художник). Надеюсь, собака не в обиде
«Мой муж, с которым мы прожили 13 лет, сделал мне повторное предложение»
«Мы были на выходных в честь его 40-летия. Я вышла из ванной, и муж прочитал мне прекрасное письмо, которое заставило меня плакать, а затем он опустился на одно колено».
«Мой набор для осеннего сезона. Все цепи винтажные»
Точно такие цепи, набором, можно купить в любом торговом центре за 10-15 евро.
«Подумываю переделать мамину сережку в обручальное кольцо»
«Готовилась к Хэллоуину и сделала необычную брошь в виде паука»
«Когда я покупал очки, то прямо чувствовал, что мне нужна фиолетовая оправа»
«Мы с женихом обручились в Мексике, а когда вернулись домой, я поняла, что камень в кольце светится под ультрафиолетом!»
Александрит нужно носить в трио. Три камня, семейка. Добавьте серьги с александритом. Одинокий камень, следуя поверью, приносит разлуку, одиночество.
«Я купила ожерелье, но пришлось его переделать, чтобы капля не болталась»
«Кольцо принадлежало моей прабабушке, которая жила во франкоговорящей части Швейцарии»
«Обожаю свой лунный пирсинг»
«Это кольцо моей прабабушки. Мне нравится фантазировать о том, какой бы гигантский камень я вставила в него, если бы могла позволить себе такую роскошь»
Еще больше статей для любителей украшений: