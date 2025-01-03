15+ человек, которые смело экспериментируют с едой и не боятся результата

Народное творчество
21 час назад

Многие из нас обожают вкусно поесть, особенно если дома есть тот самый талантливый кулинар, который творит чудеса на кухне. Но даже самые проверенные рецепты порой начинают приедаться, и тогда в дело идет фантазия. Именно она становится двигателем новых кулинарных экспериментов, которые иногда превращаются в нечто необъяснимое. А иногда... ну, просто в забавные истории, о которых потом вспоминают за столом.

«Я вырезал сердцевину ананаса и насадил на него курицу. Коптил больше 3 часов»

«Моя жена приготовила морковное печенье, прямо как когда-то моя мама»

«После ссоры приготовил для жены ужин»

«Мой отец приготовил на ужин что-то непонятное, но невероятно вкусное»

То ли подруги обманывают, то ли вкусы специфические

  • Приехали как-то к свекрови в гости. Сели обедать. Смотрю, ставит на стол большущую тарелку какого-то месива и говорит: «Вот, попробуйте. Все мои подруги хвалят!» По виду — фигня, но беру ложку и... на вкус такое же. Говорю, чтобы не обидеть: «Прикольно, а что это?» А свекровь мне гордо выдает: «Там наше варенье клубничное с сыром и макаронами. Вы накладывайте. Я вам с собой еще положу, дома поедите». Кое-как мы с мужем отказались от такого кулинарного шедевра, и в итоге домой ехали без судочков с этой «вкуснотой», но зато счастливые.

«Девушка обещала сделать крекеры с креветками. М-да, это совсем не то, что я ожидал увидеть»

Кстати, посмотрите еще одну нашу подборку кулинаров, которые хотели просто приготовить поесть, но, кажется, пробудили древнее зло.

«Я сделал куриные наггетсы с пармезаном, трюфельным соусом и свежим базиликом»

Чадо Брюн
1 неделя назад

У нас бы этот рецепт назвали «Нагетсный торт»))) Или «Нагетсы по-французски»? Или по-итальянски?)))

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«Я хотел добавить зелени в бутерброд, но у меня не было свежих овощей. Пришлось взять консервированный горошек. Честно говоря, на вкус это было неплохо»

«Вот такой обед я себе забацал. Это старинный семейный рецепт и большая тайна»

Вот как надо есть суши

  • Решили мы как-то тещу суши накормить. Она их в тарелочке аккуратно вилкой расковыряла, перемешала, как салат, и с черным хлебушком употребила. Что бы чувствовали японцы? © SheD1S / Pikabu

«Мне просто было лень мыть посуду лишний раз»

«Люблю сардины с морковно-имбирным соусом»

Когда плевать на правила

  • У меня друг из Коста-Рики брал ложкой гречку и макал ее в борщ. И у меня тоже прорезались в тот момент какие-то итальянские междометия. © Vadim3814 / Pikabu

«Приправил себе копченую скумбрию расплавленным сыром»

«Люблю лакомиться угрями в желе, когда гуляю по пирсу»

Море — оно такое

  • Я видела, как готовят борщ с горбушей. Это было в морском городе, и я списала все на то, что эти люди морского воздуха надышались и стали немного странными. © Controler / Pikabu

«Мой двоюродный брат приготовил рамен, завернутый в водоросли»

«Лучшая еда в моей жизни. Под пончиком есть печеные бобы, кстати»

Так или иначе, каждый эксперимент на кухне — это шаг к новым вкусовым открытиям. Даже если что-то пошло не так, главное — удовольствие от процесса.

Комментарии

Уведомления
Летающий пингвин
17 часов назад

от некоторых блюд немного выворачивает - какие же у всех разные вкусы! то, что одному лучшая еда в мире, другому лучше даже не показывать.
И, кстати, если в этом бутерброде с горошком нижнюю булочку намазать картофельной пюрешкой и добавить любой остринки - мммм, лично меня за уши не отащишь. Я тоже, с "изюминкой" немного 😁😁😁

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