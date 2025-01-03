15+ человек, которые смело экспериментируют с едой и не боятся результата

Многие из нас обожают вкусно поесть, особенно если дома есть тот самый талантливый кулинар, который творит чудеса на кухне. Но даже самые проверенные рецепты порой начинают приедаться, и тогда в дело идет фантазия. Именно она становится двигателем новых кулинарных экспериментов, которые иногда превращаются в нечто необъяснимое. А иногда... ну, просто в забавные истории, о которых потом вспоминают за столом.

«Я вырезал сердцевину ананаса и насадил на него курицу. Коптил больше 3 часов»

«Моя жена приготовила морковное печенье, прямо как когда-то моя мама»

«После ссоры приготовил для жены ужин»

«Мой отец приготовил на ужин что-то непонятное, но невероятно вкусное»

То ли подруги обманывают, то ли вкусы специфические

Приехали как-то к свекрови в гости. Сели обедать. Смотрю, ставит на стол большущую тарелку какого-то месива и говорит: «Вот, попробуйте. Все мои подруги хвалят!» По виду — фигня, но беру ложку и... на вкус такое же. Говорю, чтобы не обидеть: «Прикольно, а что это?» А свекровь мне гордо выдает: «Там наше варенье клубничное с сыром и макаронами. Вы накладывайте. Я вам с собой еще положу, дома поедите». Кое-как мы с мужем отказались от такого кулинарного шедевра, и в итоге домой ехали без судочков с этой «вкуснотой», но зато счастливые.

«Девушка обещала сделать крекеры с креветками. М-да, это совсем не то, что я ожидал увидеть»

Кстати, посмотрите еще одну нашу подборку кулинаров, которые хотели просто приготовить поесть, но, кажется, пробудили древнее зло.

«Я сделал куриные наггетсы с пармезаном, трюфельным соусом и свежим базиликом»

«Я хотел добавить зелени в бутерброд, но у меня не было свежих овощей. Пришлось взять консервированный горошек. Честно говоря, на вкус это было неплохо»

«Вот такой обед я себе забацал. Это старинный семейный рецепт и большая тайна»

Вот как надо есть суши

Решили мы как-то тещу суши накормить. Она их в тарелочке аккуратно вилкой расковыряла, перемешала, как салат, и с черным хлебушком употребила. Что бы чувствовали японцы? © SheD1S / Pikabu

«Мне просто было лень мыть посуду лишний раз»

«Люблю сардины с морковно-имбирным соусом»

Когда плевать на правила

У меня друг из Коста-Рики брал ложкой гречку и макал ее в борщ. И у меня тоже прорезались в тот момент какие-то итальянские междометия. © Vadim3814 / Pikabu

«Приправил себе копченую скумбрию расплавленным сыром»



«Люблю лакомиться угрями в желе, когда гуляю по пирсу»

Море — оно такое

Я видела, как готовят борщ с горбушей. Это было в морском городе, и я списала все на то, что эти люди морского воздуха надышались и стали немного странными. © Controler / Pikabu

«Мой двоюродный брат приготовил рамен, завернутый в водоросли»

«Лучшая еда в моей жизни. Под пончиком есть печеные бобы, кстати»