Всё, что свадебное - сразу +50% к ценнику. Просто за сам факт, ага
15 человек, для которых фотография — источник крутых историй
Фотография составляет важную часть жизни многих людей. От будничных кадров коммунальных счетчиков до снимков на документы и свадебных фотосессий. И историй, связанных с этим направлением, у людей по обе стороны объектива хватает. Поэтому мы не удержались и сделали соответствующую подборку.
- Мы сделали фотографии в школе, и я увидела, что на снимке мои глаза были практически закрыты. Я выглядела так, будто засыпаю. Родители сказали мне, что в следующем году нужно будет хорошо открыть глаза — это поможет лучше выглядеть в кадре. А я так занервничала, что на следующий год открыла их настолько широко, что выглядела немного сумасшедшей. © guacsolid / Reddit
- У нас есть друг семьи, который был фотографом. Он часто снимал нас с братом, пока мы росли. Нам — воспоминания, ему — практика. Однажды он сделал несколько крутых снимков того, как мы играем в грязи, и спросил, можно ли ему продать эти фотографии на сток. Ему дали добро. Пять лет спустя нам позвонил знакомый, путешествующий по миру. Он увидел наше фото в одной из реклам в Европе. Десятилетний я был в восторге еще несколько дней. © Sloth_Sleep / Reddit
- Решили просто расписаться и пофоткаться после росписи. Искала фотографа и визажиста — это жесть. У них сразу: «Ой, свадьба у меня 500 тысяч стоит». Сказала, что мне просто на фотосессию. В итоге визажист, когда увидела, что это свадебная фотосессия, закидала меня гневными сообщениями и затребовала 10 тысяч сверху за «обман». Хотя макияж и прическа были просто вечерними и не особо стойкими. © Подслушано / Ideer
- С дочкой было два фотосета: первый — в 1 год, второй — в 2,5 на Новый год. Скоро у нее день рождения, и я наняла фотографа. Рассказываю дочке: «Ты будешь в красивом платье, с шариками, в парке... придет фотограф». Дочь: «Что, опять? Как мне это надоело!» Папа ржал. © Мамдаринка / VK
- Было поздно, и я пытался уснуть. С улицы начал доноситься шум. Мне было лень поднимать голову с подушки, поэтому я схватил телефон, поднял его над подоконником и сфотографировал, чтобы увидеть, что там происходит. В кадре я увидел обычного полосатого кота, но у него была безумно широкая и злая улыбка, как у Чеширского кота из «Алисы в Стране чудес». Когда я выглянул в окно, его уже не было. На следующее утро я показал фото своему соседу, и его это тоже напугало. Я так и не узнал, что это было. © somethingwithatwo2 / Reddit
- Бывший парень не любил фотографироваться, потому что считал, что плохо выходит на снимках. В этом была доля правды: хотя он был симпатичным и выглядел хорошо, его просто не умели фотографировать. Как-то пригласила его на фотосессию. Пошли в ботанический сад, взяли с собой несколько сумок с одеждой, чтобы он менял образы, и я сделала около тысячи фотографий. Уже на следующий день он обновил все свои аватарки, заполнил соцсети и разослал фотографии друзьям и родственникам. Расстались мы полтора года назад, а он все еще продолжает выкладывать фотографии с той фотосессии! Более того, недавно наткнулась на него в приложении для знакомств, и там у него те самые фотографии! Хочу предложить повторить, но теперь уже за деньги. © Карамель / VK
- Это было давным-давно, во времена, когда еще не существовало цифровой фотографии. Фотограф отснял для школьного альбома почти половину нашего класса, прежде чем понял, что в камере нет пленки. Пришлось перенести фотодень. А это значит, что нам снова пришлось одеваться в красивую (но неудобную) одежду! © LasVegasLoner147 / Reddit
- Жена брата собиралась на осмотр квартиры, пока он был на работе, поэтому взяла с собой камеру, чтобы брат смог квартиру оценить. И когда они вечером проявили фотографии, на одной из них увидели маленькую девочку. Сквозь нее все было видно, но и ее саму можно было разглядеть. На ней было платье, носки с рюшами до колена и туфли. © Unknown author / Reddit
- Работаю фотографом, делаю фото на документы. И ко мне, вот уже четвертый день подряд, приходит женщина с разным макияжем, укладкой, в разной одежде и делает фото на паспорт. На третий день мне стало уже невыносимо терпеть, и я спросила: «Зачем же?» Она сказала, что устроит опрос среди друзей и родственников и решит, какое фото будет лучше смотреться в паспорте. Сказала, что завтра опять придет. © Подслушано / Ideer
- У нас с мужем была свадебная фотосессия в лесу. Поехали на машине с фотографом. Все начиналось прекрасно, пробовали ракурсы, разные позы, снимались с инвентарем. А дальше случилось кое-что особенное. Всем фотографии очень понравились, но каждый спрашивал, как нам удалось сделать снимки с оленем. Все считали, что это дополнительная услуга от фотографа, но это не так. Олень сам внезапно подошел к нам и заинтересовался орехами, которые муж взял на перекус. Мы поделились с ним орешками, а он поделился с нами своей фотогеничностью, сделав нашу свадебную фотосессию незабываемо волшебной! © Палата № 6 / VK
- У дочери на лице есть большой шрам, и она его ужасно стесняется. Стала серой мышкой, отказалась от выпускного. Недавно ее на улице заметил фотограф и умолял сняться в фотосессии. Дочь отказывалась, но он ее уговорил. Прошло две недели, и вчера доченька сама позвонила ему, спросив, не нужны ли еще такие съемки — ей понравилось. Они проболтали весь вечер, а сегодня она спросила, не хочу ли я походить с ней по магазинам, так как для фото нужны новые джинсы. И знаете, наверное, я не была так счастлива с момента ее рождения. Надеюсь, что все и дальше будет хорошо. Надеюсь, она снова начнет жить полной жизнью. © Палата № 6 / VK
- Перед свадьбой у нас с женой была фотосессия в одном красиво оформленном отеле. Началась она в холле, как вдруг зашли какие-то мужики в шортах, футболках и кроссовках. Портили кадры, в общем. Моя любимая жена наехала на них и прогнала их на улицу, чтобы не мешались. И только потом мы узнали, что она, оказывается, выгнала известный хоккейный клуб. © Палата № 6 / VK
- Как-то я решила сделать бабушке праздник: накупили ей красивой яркой одежды, я накрасила ее, сделала прическу, пофотографировала бабушку нарядной и выложила фото на свою страничку в соцсети. Ее увидел мой друг-дизайнер и предложил сделать бабуле фотосессию в его одежде. После того фотосета ее начали приглашать на множество других, и в результате бабулю забрали за границу работать моделью 60+. © Палата № 6 / VK
- Всегда умиляли эти фото младенцев, сделанные до двух недель жизни. Так они там мило спят в смешных шапочках! Вот и своему решила сделать такую фотосессию. В итоге полчаса ребенок орал, потом полчаса ел, в оставшийся час мы сделали около 50 фотографий, из которых удачными оказались максимум 10, и намочили половину инвентаря. Да как вы это делаете-то? © Мамдаринка / VK
- Пригласили меня на тематическую фотосессию. Мол, свадебное утро, жених и все в таком духе. Фотки получились просто бомбезные. Выложила пару фото в соцсеть, и буквально через две минуты мне звонит мама и выдает: «Почему ты мне не рассказала?!» И, не давая мне вставить слово, продолжает: «Я даже с зятьком не познакомилась! Как ты могла?! Он, конечно, худенький какой-то. Но хоть кто-то тебе предложение сделал. В общем, не теряем времени. Пусть приходит завтра в 11. Мне нужно полку повесить, заодно и поговорим!» И после этого она сбросила. И вот теперь главный вопрос — что мне делать? © Карамель / VK
А теперь от историй о фотографиях, перейдем к ним непосредственно. Вот вам подборки кадров на разные темы:
Комментарии
Я наверное тот редкий человек, у которого нет ни одной фотографии из профессиональной фотосессии.
Кажется, мой сын тоже скоро начнет возмущаться против фотосессий с ним, потому что они как начались со стадии растущего живота, так и не прекращаются😂😂
Близкие люди и так тебя прекрасно знают и никакие фото не изменят их мнение о тебе. А посторонним вообще пофиг, разве что что-то плохое скажут.