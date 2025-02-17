15+ человек, которые даже не догадывались, что придется расстаться по таким причинам
Всем нам хочется встретить ту самую любовь — единственную и на всю жизнь. Но реальность иногда вносит свои правки, и отношения заканчиваются по самым разным причинам. Для одних это предательство или недостаток внимания, для других — совершенно абсурдные ситуации, которые со стороны кажутся пустяком.
- Познакомилась как-то с мужчиной. Старше меня намного, но выглядел нормально. И оказалось, что он работает вахтовым методом. Месяц на севере, месяц дома. Когда он был дома, то каждое утро ходил на пробежку. Зимой и летом. А у меня тогда работа была тяжелая, и мне казалось, что это какие-то понты. Сказать, что он был спортивный, я не могу. Обычный мужик. Но эта его "беготня" по утрам, когда я еле встаю на работу после предыдущего тяжелого дня, меня раздражала. В итоге и мужчину того бросила, и работу сменила. © Подслушано / Ideer
- Мне однажды сказали, что я слишком высокая (167 см), поэтому мы не можем быть вместе. © Little Owl / ADME
- Когда я училась на первом курсе, предложила своему молодому человеку прогуляться в центре. Обычно мы гуляли вокруг его дома. Так он сказал: «Не могу. Нет денег на проезд». Я уточнила: «Нет десятки?» А он как выдал: «Ну так ты найди себе богатенького». И бросил трубку. © Ангелина Ивахно / ADME
- Сижу как-то на балконе и слышу разговор парня с девушкой: «Зая, меня все в тебе устраивает, но мы должны расстаться. Пойми, тебя зовут Юля, а я балдею от этого имени. По-любому дочь назову Юля. Но меня просто раздражает тот факт, что у мамы и дочки будет одно имя». Пожелала ему троих сыновей. А после вспомнила, как нравился парень по имени Андрей, но я его отшила, так как «Р» не выговариваю! Задумалась. © Подслушано / Ideer
- Лет 5 назад моего приятеля не стало. В день прощания мне было больно, и я старался держаться как мог. С друзьями мы поддерживали друг друга. И тут слышу, как подходит моя девушка. На душе сразу стало легче, ведь я ожидал, что она меня успокоит и поддержит. Но она сказала: «Знаешь что? Мы расстаемся». До сих пор я в шоке от этого поступка. © Allekt1 / Pikabu
- Познакомилась с мужчиной. Умный, добрый, хорошо зарабатывает. Влюбилась по уши. Но он ничего не может решить здесь и сейчас, ему нужно время подумать. Решили вместе слетать в Турцию. Сказал: «Пойду в комнату думать, какой отель выбрать». Час нет, два, три... Решила поинтересоваться. Захожу, а он там по телефону общается с мамой: «Мамуль, ну а если ей захочется еще что-то, соглашаться?» Он как только увидел меня, сразу покраснел и сказал: «Я почти договорился». В итоге у нас состоялся серьезный разговор, после которого я поняла, почему ему всегда нужно было подумать — он с мамой консультировался. Сказала, что вряд ли у нас что-то получится, раз у него мнения своего нет и не было. С болью в сердце расстались.
- Встречалась с парнем. Красавец, романтик, спортсмен - боксом занимался, Пригласила к себе на ночь. Только собрались ложиться спать, как мой кавалер выдает: «А можно я буду спать в шапке?» Разумеется, я обалдела. А он в ответ: «Просто после душа у меня голова мокрая. Не хочу простудиться». Больше я с ним не встречалась. А он еще долго звонил и спрашивал, мол, почему я так решила. © Подслушано / Ideer
Да, когда молодая, а вокруг так и вертятся претенденты, то кажется, что всегда так будет. Если нет глубокого чувства, то с лёгкостью разбрасываешься поклонниками. Но с возрастом, подходящих партнёров выбираешь ещё тщательнее, т.к. жизненный опыт и ум подсказывают более щепетильный подход к кандидату в друзья, или мужья. В итоге, или остаёшься одна, или берёшь то, что осталось и ещё в состоянии двигаться.
- Я был на работе и получил от своей любимой сообщение о том, что она решила месяц побыть одна. Видите ли, нам будет полезно провести некоторое время порознь, а через 4 недели мы снова сможем вернуться к нормальной жизни. Она утверждала, что мы не расстаемся, а просто берем паузу. Но прикол в том, что она забрала мою собаку, кучу моих вещей и немалые деньги, которые я откладывал с подработок. © Illustrious_rocket / Reddit
- В юные годы был друг в нашей компании, который бросил девушку по какой-то абсолютно нелепой причине. Он утверждал, что ревновал ее к кому-то, но на самом деле она ему просто надоела. Но так как он был ее первым мужчиной в жизни, то не хотел быть подлецом, поэтому решил переложить вину на нее. © Выборгский крендель / ADME
- Когда-то я не стала встречаться с парнем, потому что он сказал: «Я одеваюсь на городском рынке». Сам он из сельской местности. Ответила ему, что мы не пара, хотя сама иногда покупала одежду там же, но считала позорным об этом рассказывать. Спустя несколько лет по работе зашла в один из самых крутых бутиков нашего города и увидела его, примеряющего дорогой и красивый костюм. А вокруг куча консультантов. У одной узнала, что он у них постоянный клиент. Оказалось, что он стал предпринимателем. А я... все по-прежнему одеваюсь иногда на рынке. Стало очень не по себе, что отшила хорошего парня из-за такой ерунды. © Подслушано / Ideer
- Однажды нравилась мне девушка. Ухаживал, но, как часто случается, я оказался для нее запасным, пока она свои горе-отношения "чинила". Настал день, и она меня отшила, вот только неимоверно глупо. Придумала проблему: «Мы из разных социальных слоев. У меня будет 2 высших образования, стану врачом за границей. А ты не будешь соответствовать мне на людях». Я посмеялся и забыл. Через 9 лет наткнулся на ее страницу в соцсети. Работает продавцом в точке продаж мобильного оператора. © Подслушано / Ideer
- Мы были вместе почти 10 лет, но за это время он ни разу не поднимал вопрос о свадьбе. За все это время мы ни разу не путешествовали, никогда не ходили на свидания вместе. Как-то раз он прокомментировал свадьбу друга и рождение его первого ребенка: «А вот я даже не представляю, что когда-нибудь женюсь». Это было очень больно. Я терпела еще некоторое время, надеясь, что он передумает, но чуда не произошло. © Ventia / Reddit
- Моя двоюродная сестра отшила ухажера за то, что тот пришел на свидание в кроссовках. Сейчас ей уже 47, а кавалера так и нет. © Злой Доктор / ADME
- Как-то раз я решила сделать для любимого сюрприз и украсить дом к его дню рождения. Специально пришла к нему пораньше. В итоге я застала там какую-то девушку, которая решила сделать то же самое. © FrasierCranesB**** / Reddit
- Моя ненаглядная рассталась со мной. Считала, что я мало работаю и уделяю ей мало времени. Она была права, поэтому я покончил с криками, ложью, ее флиртом с другими мужиками, перекладыванием вины и использованием меня в качестве эмоциональной боксерской груши. © vixenxtr / Reddit
- Студентом еще встречался с девушкой. Она предложила «погадать по радио». Нужно было включить песню и по ней определить наше будущее. Прозвучали слова из песни: «Вот и кончилось теплое лето. Вот и все, расставаться всегда тяжело...» В итоге у меня к исполнителю этой песни вопросы еще с 31 августа 2010 года. © Понты Деревенские / ADME
- Друга отшила девушка, в которую он был влюблен пару лет. Сказала ему, что не готова к серьезным отношениям. Мы придумали план, что я подкачу к ней, предложу встречаться, она согласится, а я ее брошу. Брат за брата. Начали общаться, все шло хорошо: гуляли, переписывались ночи напролет. Следуя плану, я предложил ей встречаться, а она отшила с той же фразой: «Не готова к отношениям». А я уже влюбился. Теперь сидим с другом на кухне и думаем, как так произошло. © Подслушано / Ideer
- Моя девушка рассталась со мной за две недели до нашей свадьбы, потому что какой-то там ее знакомый парень объявился. В итоге они встречались год. Она забеременела, но он забрал все ее деньги и умчал в закат. И тут она звонит мне и спрашивает: «Может быть, начнем все сначала?» Я рассмеялся и повесил трубку. © NobleEnsign / Reddit
Согласитесь, что любовь — дело тонкое, и порой даже самая, казалось бы, незначительная деталь может поставить точку в отношениях. Некоторые бедолаги даже не догадывались, что станет причиной их расставания.
Комментарии
Никогда не стоит жалеть о том, что вы с кем-то расстались, или кто-то вас бросил. Значит так было предначертано судьбой. Неизвестно, что ждало вас с этим человеком в будущем.