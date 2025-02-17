15+ человек, которые даже не догадывались, что придется расстаться по таким причинам

Да, когда молодая, а вокруг так и вертятся претенденты, то кажется, что всегда так будет. Если нет глубокого чувства, то с лёгкостью разбрасываешься поклонниками. Но с возрастом, подходящих партнёров выбираешь ещё тщательнее, т.к. жизненный опыт и ум подсказывают более щепетильный подход к кандидату в друзья, или мужья. В итоге, или остаёшься одна, или берёшь то, что осталось и ещё в состоянии двигаться.