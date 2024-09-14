15+ доказательств того, что ремонтные дела кого хочешь выведут из равновесия

Наверное, у каждого человека при упоминании слова «ремонт» где-нибудь да екнет. Кто-то с теплотой вспомнит, как красил стены вместе с родителями, смастерив пилотку из газеты. А кто-то наоборот смахнет холодный пот со лба, надеясь, что ему больше никогда не придется ломать голову над выбором цвета обоев и формы унитаза.