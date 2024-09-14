15+ доказательств того, что ремонтные дела кого хочешь выведут из равновесия

Истории
7 часов назад

Наверное, у каждого человека при упоминании слова «ремонт» где-нибудь да екнет. Кто-то с теплотой вспомнит, как красил стены вместе с родителями, смастерив пилотку из газеты. А кто-то наоборот смахнет холодный пот со лба, надеясь, что ему больше никогда не придется ломать голову над выбором цвета обоев и формы унитаза.

  • Пока я с ребенком три недели гостила у своей мамы, муж решил сделать сюрприз и замутил мини-ремонт. Он поменял все обои в квартире и обновил кровати в комнатах. И теперь у нас во всех четырех комнатах наклеены ужасные салатовые обои! Кровать нашей пятилетней дочери, и постельное белье на ней, черного цвета, зато наша кровать ярко-розовая. И все изголовье блестит из-за глиттера. Когда честно сказала мужу, что мне не нравится, он заявил, что женщинам не угодишь. Три года мечтала о новых обоях, а не рада. © Палата № 6 / VK
  • Наняла двоих парней сделать ремонт в квартире. Как-то решила заскочить без предупреждения и нехило обалдела, когда из кухни выглянула незнакомая женщина, которая готовила курицу в моей новой духовке. Она меня увидела и такая: «Ой!». А следом вышел один из рабочих и говорит: «Да это просто жена пришла мужа покормить». © Zverinka / Pikabu
  • Купилa квaртиру в новостройке нa стaдии строительствa. Зaехaлa всего полгодa нaзaд и все это время соседи делaют ремонт. С утра до вечера я слушаю чарующие звуки перфоратора, дрели и еще кучи всяких инструментов. Недавно пришли соседи снизу и начали возмущаться, мол, заканчивай свои ремонты. Я в ответ: «Это не я, это сверху». Таких обалдевших глаз я никогда не видела, а оказалось, что к ним тоже пришли соседи снизу и просили больше не сверлить. © Палата № 6 / VK
  • В нашем подъезде долго не хотели делать ремонт, мол, денег нет и все такое. Тут как-то на стене между этажами появилась непотребная надпись и нам быстренько прислали работников, чтобы все закрасить. На следующий день такая же писулька появилась на другом этаже, а потом еще на одном, и так пока не покрасили весь подъезд. Стали выяснять, кто же этот загадочный вандал и обалдели, когда выяснилось, что наш управдом придумал этот хитрый план, а его сын исполнил. Вот так находчивость победила бюрократию. © Палата № 6 / VK
Melancholy
1 день назад

Ну и что страшного, что жена пришла покормить строителя? Или это так важно, чтобы плита «потеряла девственность» именно с хозяйкой? 🤣

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  • Знакомая затеяла ремонт и собралась выкинуть старую стенку. Мы решили пристроить ее себе на дачу, осталось только забрать и перевезти. Приехали за стенкой, а дверь открыла молодая девица — родственница знакомой. Мы знатно обалдели, потому что она сразу повалила шкаф на пол гостиной и начала простой отверткой откручивать заднюю стенку, чтобы ее снять. Быстро с ним разобралась и принялась за следующий шкафчик. В общем она за полчаса разобрала всю стенку, а потом еще спросила не поехать ли ей с нами, а то вдруг мы сами не сможем собрать. © shbnevestka / VK
  • Родители решили забабахать капитальный ремонт. Папа отвечал за технические нюансы, а мама занималась дизайном. Мне до последнего не разрешали смотреть, пока все не будет готово. На «новоселье», мама гордо водит, меня по квартире и показывает, как красиво получилось. И вот мы заходим в туалет и я начинаю обалдевать, когда вижу, что унитаз вдруг начал сиять разными цветами. Они оказывается унитаз с подсветкой купили. Я конечно посмеялась, но папа был доволен, как ребенок, который получил долгожданную игрушку. © Палата № 6 / VK
  • Съехались мы с мужем, чтобы жить в одной квартире. Большой и просторной. Ремонт на кухне до въезда закончили, ванную решили ремонтировать уже на месте. Я получила отпускные и купила почти все материалы для ремонта: ванну, кафель на стены и пол, раковину, огромное зеркало и всякие клеи да затирки. Приехали грузчики, занесли все в квартиру, поставили в зале. Ну и начала я ждать ремонт.
    Через некоторое время кафель переехал из зала на балкон. Но ванна, стоявшая в комнате, долгое время радовала приходящих в гости детей наших друзей и родственников. Это же можно играть в ванне — целый аттракцион!
    Уговоры не помогали. Ремонт не начинался. Через год, получив очередные отпускные, я сказала, что найму рабочих. В ответ услышала: «Ванную буду делать сам, иначе разведемся». Как я просила, уговаривала, молила, пилила... Длилось это 3 года. Но ему все некогда: зимой надо работать, а летом надо отдыхать.
    Справедливости ради должна сказать, что все-таки сделал он ванную идеально. Когда мы продавали эту квартиру, все, кто приходил на ее просмотр, просили телефон мастера. Но жили мы в той квартире 5 лет, три года из которых были с ванной посреди зала. © sazayka / Pikabu
  • Помню, как я ходила в библиотеку и брала книги по сантехнике, электрике и плотницкому делу. Начинала с небольшого дома, в котором мы с мужем делали все сами. Пусть тогда и выходило не особо красиво. После восьмого переезда мы набрались опыта и заменили электропроводку, провели газопровод, перекрыли крышу, положили плитку, обшили стены гипсокартоном и построили гараж. Мы буквально сэкономили сотни тысяч на оплате труда. © deignguy1989 / Reddit
  • Сломалась стиральная машинка. Заказали новую, ждать неделю. Но негоже новую технику среди старого хлама ставить, поэтому мы выкинули несколько десятков кубометров «нужных вещей» из кладовки, из-под ванны, из антресолей и шкафов. После чего разобрались в дачном домике и выгребли все ненужное из гаража. Собираемся переклеивать обои на кухне и в прихожей. Доставят машинку уже через 4 дня. © Подслушано / Ideer
  • Я клеила обои в родительской квартире во всех комнатах, даже в туалете. В своем доме я решительно отказалась от этого — только водоэмульсионка. Думала, что уже закончила с обоями навсегда. Но нет, сестра мужа переехала в наш город, затеяла ремонт, и выяснилось, что мастер берет нереальную цену за поклейку обоев. Пришлось мне тряхнуть стариной. © Svetlana Svetlana / ADME
  • Однажды мы с женой решили отремонтировать ванную. Мы не имели ни малейшего представления, как положить плитку, заменить унитаз или раковину. Мы не знали, как сделать вентиляционное отверстие на потолке и какими должны быть полы и стены... Но мы просто взяли и сделали это. Вышло здорово! Иногда просто надо рискнуть. А то, что вы случайно испортите, всегда можно исправить. © djsedna / Reddit
  • Мой муж был обеими руками за масштабный ремонт. Но примерно через 3 месяца я поняла, что он сдулся. Было ощущение, что меня загнали в ловушку: я должна была делать все сама, пока супруг зависал в видеоиграх с друзьями. Однажды я доверила ему телефонные переговоры с рабочими, так он просто позвонил одному подрядчику и даже не потрудился проконтролировать, чтобы все договоренности были выполнены. Я опять взвалила все на себя.
    Теперь он посмеивается, мол, по крайней мере, один из нас любит делать ремонт, когда я одна в морозную погоду пытаюсь прочистить засорившиеся водостоки. Разговаривать с ним пробовала — бесполезно. У него сон до 10:00, компьютерные игры и полное игнорирование ситуации. Иногда мне просто хочется, чтобы муж ушел. © meg13221 / Reddit
  • Дали контакты сантехника, который в соседнем доме заведовал ремонтом, надо было перенести трубы водоснабжения. Так как у него были ключи от подвала, выходило дешевле. Пришел с хорошим инструментом, все сделал и свалил. Только через неделю заметили, что горячая вода еле идет. Звоним, а он уже в другом городе. В итоге мастер, который черновую отделку делал, сам решил порезать трубы и проверить. Оказалось, что первый сантехник там носок забыл. © adlercity / Pikabu
  • Делала ремонт у родителей: укладывала плитку и ламинат, делала проводку, заливала пол, штукатурила потолки. Мастеров вызывали только дважды — поставить межкомнатные двери и проложить сантехнику. Узнав об этом, мамина знакомая попросила меня прийти и заменить ей 6 розеток и еще одну перенести в другое место. Не вопрос — озвучиваю ей стоимость, она соглашается.
    Тащу болгарку и перфоратор через полгорода, дышу пылью, ковыряюсь в стенах полдня. Сдаю работу, убираю грязь, показываю, что все работает, прошу оплату. Она смотрит на меня, хлопает глазами и говорит, что думала, что я насчет денег пошутила. Типа я странная и мне это просто нравится, это мое такое хобби. И я должна сказать спасибо за то, что она предоставила мне свои розетки для реализации этого хобби.
    Я показала прайс на подобные услуги от других мастеров по нашему городу, но она разоралась на ультразвуке, что ничего мне не заплатит. Мы спорили с ней полтора часа, а потом я просто собрала инструмент и уехала. Деньги в полном объеме с нее стрясла моя мама, ее знакомая перевела их вместе с оскорбительным сообщением. С тех пор меня еще пару раз звали уложить фартук из плитки и покрасить стены, но я отказываюсь, хотя объективно хорошо умею это делать. Боюсь снова столкнуться с подобным отношением к себе. © Подслушано / Ideer
  • Сестра обиделась, что я не купила кухню в салоне, где она работает, а «тайком» заказала бюджетную у местной мебельной фабрики за 60 тысяч. В ее модном салоне кухни по 200 тысяч — огромные шкафы до потолка. Ну что мне в них хранить? Она посмотрела на проект моей простой кухни с бежевыми шкафами и деревянной столешницей и назвала ее колхозом. Сказала, что у меня нет вкуса и мозгов. И такие ящики не модно сейчас делать. А я рада, что кухня не в кредит. © Подслушано / Ideer
  • Мой одноклассник, человек с хорошим доходом, после развода прикупил потрепанную квартиру в добротном старом доме. Он нанял дизайнера и бригаду строителей, заплатил кучу денег и через полгода стал счастливым обладателем прекрасной холостяцкой берложки — стильной и современной. Счастье длилось ровно до второго визита мамы. В первый раз она критично осмотрела норку сына, а вскорости приволокла ему какие-то непонятные бра в форме тюльпанов — видимо, писк моды ее молодости, — чтобы «добавить немного уюта». Он их вешать не хочет, чтобы не испортить дизайн квартиры, но мать обижается аж до скандалов. © Хорошее воскресенье начинается поздно / ADME

А вот подборки о людях, которые решились на ремонт и от их жилья теперь глаз не оторвать:

Комментарии

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TheTavrist
6 часов назад

"Находчивость победила бюрократию" - как в анекдоте про забор, где пишут неприличное слово, а потом забивают его досками.

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