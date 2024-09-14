15+ доказательств того, что ремонтные дела кого хочешь выведут из равновесия

Ну и что страшного, что жена пришла покормить строителя? Или это так важно, чтобы плита «потеряла девственность» именно с хозяйкой? 🤣
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Наверное, у каждого человека при упоминании слова «ремонт» где-нибудь да екнет. Кто-то с теплотой вспомнит, как красил стены вместе с родителями, смастерив пилотку из газеты. А кто-то наоборот смахнет холодный пот со лба, надеясь, что ему больше никогда не придется ломать голову над выбором цвета обоев и формы унитаза.
Ну и что страшного, что жена пришла покормить строителя? Или это так важно, чтобы плита «потеряла девственность» именно с хозяйкой? 🤣
А вот подборки о людях, которые решились на ремонт и от их жилья теперь глаз не оторвать:
"Находчивость победила бюрократию" - как в анекдоте про забор, где пишут неприличное слово, а потом забивают его досками.