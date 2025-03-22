15+ человек, которые лично убедились, что даже умная техника порой может застать врасплох

Истории
23 минуты назад

Мы живем в эпоху, когда даже чайники и утюги обзавелись «интеллектом». Однако, как и у людей, у техники случаются капризы — то зависнет, то начнет «думать» не в ту сторону. Иногда кажется, что даже какой-нибудь робот-пылесос ведет тайную жизнь, а голосовой помощник знает нас лучше, чем мы сами. Поэтому зачастую возникают нелепые ситуации.

  • Сегодня ночью у меня внезапно включился пылесос, потом увлажнитель, потом свет. Я отключаю, а они снова включаются. В моей студии просто некуда деться уже. Пришлось даже обесточить квартиру. А оказалось, что мой бывший решил таким образом снова подбить ко мне клинья, ведь это он настраивал все эту электронную систему, и только у него есть доступ. Настойчивый парень. © Подслушано / Ideer
  • Купила дочке куклу. Если ей бутылочку в ротик вставить, то она пьет молоко с причмокиванием, плачет, нажимаешь на одну ручку — говорит «мама», а на вторую — «папа». В итоге отец нас бросил, а на следующий день эта кукла стала барахлить и перестала говорить «папа». Просто мистика. Сосед потом пытался починить, но не смог, удивлялся, мол, все подключено, должно работать. © Тунгуска / Dzen
  • На второй день после покупки умной колонки я сидел на работе в другом городе и изучал приложение. Наткнулся на функцию звонка без ответа. Позвонил ради интереса, а там дома жена точит лясы с кем-то. И тут слышу, что она говорит с чужим мужиком. Послушал минут 20, узнал много интересного. Приехал домой, рассказал, что все знаю. Оказалось, она уже почти два года любит другого и регулярно к нему "ездит в гости". У нас 8 лет брака, 3 детей. Покупка себя оправдала на 100%, рекомендую. © Аноним / Pikabu
  • Смотрел фильм на ноутбуке, поставил на паузу и пошел в ванную. Лежу, греюсь. Слышу, что фильм включился. Ну, думаю, бывает. Потом - снова на паузу. Я затих и ванную осматривать начал на наличие увесистых предметов. И снова фильм включился. Меня в горячей ванне в пот холодный бросило. Причина выяснилась позже. Я пока фильм смотрел, пил кофе и на столике возле ноутбука печеньки оставил, собака их тырить начала и по клавиатуре с сенсорной панелью лапами ходила. © lexxlm / Pikabu
  • Стиральная машина в последнее время стала барахлить. Не запускает стирку, якобы дверца не закрыта. Можно стоять и долго тыкать на кнопку включения, никогда не знаешь, с какого раза ее удастся запустить. Но моя супруга быстро нашла к ней подход. После второго машинного отказа она громко говорит: «Не ври. Все у тебя закрыто». Срабатывает всегда на 100%, но только у нее. Когда некогда возиться с роботом, всегда зову жену на помощь, а иногда даже звоню и включаю громкую связь. © Подслушано / Ideer
  • У меня появился робот-пылесос с функцией влажной уборки. На ночь программирую уборку, заливаю резервуар, а утром вижу под пылесосом лужу: все, что не получилось использовать для мойки пола, он через тряпку просто слил на пол. Я поднимаю его, чтобы под ним вытереть, а он орет: «Смотрите все! Я умею лета-а-ать!» Так беспардонно, когда сделает лужу, не ведет себя даже мой трехлетний сын. © Александр Новоселов / Dzen
  • У нас одна машина, жена не ездит за рулем. Однажды она сильно заинтересовалась функционалом видеорегистратора. Какое качество съемки, как просмотреть, что снято и пишется ли звук, долго ли сохраняются записи. Терпеливо объяснял, хотя странно было - до этого она к технике особого интереса не проявляла. Потом сосед рассказал, как родственник со стороны его жены спалился — хотел показать благоверной интересный момент из поездки, а случайно перемотал на кадры, когда он съездил к одной даме. © Ferrum59 / Pikabu
  • Летом я сильно заболела, температура под 40 несколько дней держалась, я лежала в постели. В один из дней телевизор на половину стены величиной вдруг включился на заставке, где огонь в камине горит, я даже испугалась, что стена загорелась. А потом пришли олени. © Катерина Лисичкина / ADME
  • Сидели с подругой в кафе, она пожаловалась, что ее собакен обнаглел: взялся охранять тапок, рычал на всех проходящих мимо членов семьи и даже норовил тяпнуть. Вечером мне изо всех щелей полезла реклама курсов дрессировки собак. Спасибо, Жорик. © ФьюАлка / ADME
  • Всегда с иронией относилась к тому, что люди дают имена технике. У всех друзей у роботов-пылесосов есть "клички". Но я же нормальная, я пылесос называть не буду. Он прожил без имени неделю. Потом вырвал провод модема, нашел какой-то пакет, долго шуршал им в коридоре, в итоге как-то залез внутрь, запутался и начал орать. И все, теперь это Барсик! © Подслушано / Ideer
  • Мой жених очень ревнивый. Недавно мы спросили у умной колонки: «Кто твой хозяин?» Я думала, она назовет мое имя. Она почему-то ответила: «Виталик». Моего будущего мужа зовут по-другому, естественно. Теперь мой суженый думает, что у меня есть любовник. © Подслушано / Ideer
  • В корейских школах запрещают держать при себе телефон в учебное время. Ученик приходит в класс утром и сдает мобильник учителю или классному руководителю, а после уроков берет обратно. Моя дочка решила просто не носить новый телефон в школу, чтобы не потерять. Но другие девочки захотели схитрить и начали прятать гаджеты в сумках, книгах и карманах, а учительнице врали, что тоже оставили все дома. День-два та терпела, все-таки замечая мобильники и планшеты. Но вот одним утром, опять видя ехидные детские мордашки, учительница громко крикнула тонким девчачьим голосом: «Сири!». Практически от каждого стола понеслось в общий хор: «Да, слушаю!». © Mari Potyomkina / Dzen
  • У родителей колонка стоит в кухне. Мама однажды ночью вышивала, на фоне шел фильм. Актриса эмоционально произносит: «Слушай, Лариса, ты ведь замуж выходишь?». И тут мама испугалась, потому что необычный голос откуда-то из-за спины произнес: «Правда? А за кого?» Пара секунд ужаса. Мама оборачивается, на кухне никого и только умная колонка светится. © Ziraiel / Pikabu
  • Ложимся спать. Выключили свет, поставили на зарядку телефоны. Пытаемся уснуть, а сон никак не идет. Вертимся. Крутимся. Полтора часа прошло. Муж в сердцах говорит: «Когда мы уснем-то наконец?!» Голос из темноты отвечает: «И правда, когда?» Это голосовой помощник так отреагировал. Сна после этого не было ни в одном глазу. © krohotyn / Pikabu
  • У меня дома есть робот-пылесос. Иногда его пугаюсь. Но самый страшный момент был вчера. Когда я смотрел ужастик, он совершенно бесшумно врезался в мою ногу! Мой ужас в этот момент не передать. © Подслушано / Ideer
  • Дома с определенной периодичностью стали раздаваться странные звуки - протяжный вдох или легкий шипящий выдох. Особенно было жутко слышать это в тишине или ночью. Поделилась с подругой, та наговорила разных ужасов. Это продолжалось пару недель, я сходила с ума. Муж тоже слышал, но у него крепкие нервы и здоровый сон. Я облазила всю комнату, каждый уголок. И вот однажды, в очередной раз заглядывая во все укромные уголки, я услышала шипящий звук. Прямо передо мной на высокой полке стояла аромалампа. Ее мне подарила дочь, а я ее две недели назад переставила и, видимо, что-то там запустила, и она стала периодически срабатывать вхолостую, вот и получался такой пшик. © Ланаlana / Dzen

Технологии делают нашу жизнь удобнее, но иногда кажется, что они живут по своим правилам. Главное — не терять самообладание, ведь даже самый «умный» гаджет все равно зависит от нас.

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