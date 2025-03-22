15+ человек, которые лично убедились, что даже умная техника порой может застать врасплох

Мы живем в эпоху, когда даже чайники и утюги обзавелись «интеллектом». Однако, как и у людей, у техники случаются капризы — то зависнет, то начнет «думать» не в ту сторону. Иногда кажется, что даже какой-нибудь робот-пылесос ведет тайную жизнь, а голосовой помощник знает нас лучше, чем мы сами. Поэтому зачастую возникают нелепые ситуации.