15 человек, которые мечтали об одном, а получили совсем другое

Как же классно и удобно, что сейчас можно купить все что угодно через интернет. Или заказать нужную услугу у мастера. Но, к сожалению, никто пока так и не застрахован от того, что в итоге результат может получиться не таким, на какой мы рассчитывали. Именно такими разочаровывающими случаями и поделились герои нашей статьи.

"Моя лучшая подруга попросила мастера маникюра сделать ей вот такой градиент с блестками. А вышло это"

Святые угодники, пожалуйста, скажи, что она не платила за это. © lovely_lil_d**** / Reddit

"Заказал террариум ящерице, а вместо него получил стул. И ножки стула сломаны, так что я даже не получил бесплатный стул!"

"Что я заказывала, и что получила"

"Я заказал вот такую подушку в виде тюленя, а пришло это"

"Я так разочарована"

"Ну что ж, хотя бы цвет совпадает"

"Заказал велосипед для дочери, сегодня собрал его, а сиденья нет! Обратился в магазин, они сказали, что не могут просто выслать сиденье. Нужно отправить его обратно, тогда они пришлют замену"

"Я так ждала, когда привезут мой костюм. А пришло это"

"Подставка для очков в виде пуделя, которую я получил от жены. Она заказывала ее на Рождество, но доставили только сейчас. Ожидание того не стоило"

"Впервые за долгое время снова заказала этот сэндвич. Такого, я конечно, не ожидала"

Боже, это не просто разочаровывает, это уже откровенно возмутительно. © 3Dprintr123 / Reddit

"Цветы в подарок от мужа. На сайте, правда, не сказано, что букет еще нужно собрать. Зато мы вдоволь посмеялись"

"Я хотела рубиновый кулон. Но фотографии в интернете не сошлись с реальностью"

"Мой муж предупредил меня, что его подарок для меня не так хорош, как кажется в интернете. Сверху - мои подарочные кружки, снизу - референсные изображения"

"Друзья сделали себе такой заказ"

"Это точно последняя вещь, которую моя мама купила онлайн. Я очень люблю ее, просто она слишком наивна"