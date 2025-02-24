15 человек, которые мечтали об одном, а получили совсем другое
Фотоподборки
2 часа назад
Как же классно и удобно, что сейчас можно купить все что угодно через интернет. Или заказать нужную услугу у мастера. Но, к сожалению, никто пока так и не застрахован от того, что в итоге результат может получиться не таким, на какой мы рассчитывали. Именно такими разочаровывающими случаями и поделились герои нашей статьи.
"Моя лучшая подруга попросила мастера маникюра сделать ей вот такой градиент с блестками. А вышло это"
- Святые угодники, пожалуйста, скажи, что она не платила за это. © lovely_lil_d**** / Reddit
"Заказал террариум ящерице, а вместо него получил стул. И ножки стула сломаны, так что я даже не получил бесплатный стул!"
"Что я заказывала, и что получила"
"Я заказал вот такую подушку в виде тюленя, а пришло это"
"Я так разочарована"
"Ну что ж, хотя бы цвет совпадает"
"Заказал велосипед для дочери, сегодня собрал его, а сиденья нет! Обратился в магазин, они сказали, что не могут просто выслать сиденье. Нужно отправить его обратно, тогда они пришлют замену"
"Я так ждала, когда привезут мой костюм. А пришло это"
"Подставка для очков в виде пуделя, которую я получил от жены. Она заказывала ее на Рождество, но доставили только сейчас. Ожидание того не стоило"
А зачем подставка под очки если есть такая вещь как футляр для очков? По моему мнению футляр более надежен и практичен.
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"Впервые за долгое время снова заказала этот сэндвич. Такого, я конечно, не ожидала"
- Боже, это не просто разочаровывает, это уже откровенно возмутительно. © 3Dprintr123 / Reddit
"Цветы в подарок от мужа. На сайте, правда, не сказано, что букет еще нужно собрать. Зато мы вдоволь посмеялись"
"Я хотела рубиновый кулон. Но фотографии в интернете не сошлись с реальностью"
"Мой муж предупредил меня, что его подарок для меня не так хорош, как кажется в интернете. Сверху - мои подарочные кружки, снизу - референсные изображения"
"Друзья сделали себе такой заказ"
"Это точно последняя вещь, которую моя мама купила онлайн. Я очень люблю ее, просто она слишком наивна"
А вот еще подборка примеров покупок онлайн, от которых можно ожидать всего что угодно.
Фото на превью ThisJaeGirl / Reddit
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