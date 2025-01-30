15+ человек, которым на прошедших праздниках скучать ни разу не пришлось
Многие из нас с трепетом ждут Новый год, ведь в этот волшебный праздник так хочется верить в чудеса. Одни мечтают встретить его с любимым человеком, другие — в кругу лучших друзей, а третьи — в уединении и тишине. Однако жизнь порой любит удивлять, и именно тогда, когда меньше всего ждешь, она готовит неожиданные сюрпризы.
А в конце статьи вы найдете историю о том, что всегда можно найти положительные моменты даже в самой неприятной ситуации.
«Вот такой подарок я получил на праздник»
- Купил несколько таких. Теперь семья считает меня героем. © chickenheadj / Reddit
"По-видимому, детство закончилось. Дед Мороз принес под елку мой первый тонометр"
"Рождественский подарок от тещи. Я 44-летний мужик с большой бородой и вешу под 100 кг"
"Елка продержалась 6 часов"
"Тайный Санта принес. У меня на это, кстати, аллергия"
«Нарезанные маринованные огурчики».
«Это одеяло должно было стать рождественским подарком»
А почему не стало? Догадываюсь что даритель решил себе оставить, такая корова нужна самому)))
"Оно нужной длины, но с шириной я явно где-то накосячила, оно слишком узкое получилось".
«Упаковала подарок, называется. Это просто идеальный провал!»
"Наушники для игр на ПК".
«Вот что происходит, когда вы заказываете рождественские украшения по рекламе в соцсетях»
«Ожидание и реальность».
Кстати, у нас есть статья про новогодние утренники, которые надолго останутся в памяти.
«Есть какие-нибудь предложения, как вытащить кошку из новогодней елки?»
- Откажитесь от этой идеи и просто украсьте елку кошачьими игрушками. © raindrops_723 / Reddit
«Изготовление украшений из цитрусовых прошло не очень удачно»
«Вот такой вот венок пришел. Я, конечно, не ожидала, что он будет идеальным, но и к такому не была готова»
«Когда не хочется возиться с елкой, и создаешь ее на стене по картинке в интернете. Не ожидал, что будет так сложно. В итоге пришлось убрать гирлянду и оставить только огоньки»
«В этом году раскошелился и купил светодиодные лампы. Белки сделали мне подарок. Попробую спаять их обратно»
«Рождественская магия. Все еще жду ответа от магазина»
«Украсили, называется, двор к Рождеству»
- Смеюсь во весь голос! © Dejadejoderloco / Reddit
«Вот почему жена говорит, что мы больше не будем приносить домой настоящую елку»
Нужен всего лишь обычный, советский....
Секатор. Отрезаешь ветки в мешок, туда же ствол.
«Вот что я заказала и что в итоге получила»
- Передарите это тому, кто вас бесит. © shorty5windows / Reddit
«Праздничные пончики из магазина»
«Праздник в новой квартире. Ожидание и реальность»
Бонус: Во всем нужно искать позитив
- Каждый год одно и то же: суета, уборка дома, куча салатов, а потом пустота. Муж предложил: «А давай отметим на даче? Затопим печь, нарядим елку во дворе». Я не хотела, там даже туалета нормального нет. В итоге плюнули на все и поехали. Как дикари. Начали накрывать на стол, и тут, как назло, вырубили электричество во всем СНТ. Разумеется, настроение почти пропало. Но потом мы переглянулись друг на друга и в итоге готовили на туристической горелке при свечах. Встречали Новый год тоже при свечах. Как же классно мы провели время, разговаривая по душам. Без всяких телевизоров и концертов. Считаю, этот Новый год мы встретили идеально!
Новый год всегда приносит с собой немного волшебства, заставляя нас верить в лучшее и начинать с чистого листа. Главное — быть готовыми к неожиданным подаркам судьбы, ведь именно они делают праздник по-настоящему незабываемым.