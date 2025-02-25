15 человек, которые вдребезги разносят миф, что вышивкой только на пенсии заниматься

Почему-то у некоторых в головах засел стереотип, что вышивка — это занятие для стареньких бабушек, чтобы скучно не было. Но это совершенно не так. Во-первых, с помощью вышивки можно придать индивидуальности своим вещам, во-вторых — это занятие может успокаивать, ну и в-третьих, это очень красиво и может стать прекрасным подарком.
«Мамуля вышила снимок УЗИ нашего малыша крестиком»
«Я вышила это для своего брата на его первый день отца»
«Похоже, моим отношениям пришел конец. Но все равно я подарю эту вышивку маме бывшего. Надеюсь, у него хватит ума ее не испортить»
«Закончила работу над журавлем совсем недавно»
«В 2023 мы развелись. Я вышила символ моей свободной жизни»
«Одна из моих работ, в которой я объединил вышивку и рисование»
«Вышивала для моей сестры, которая вот-вот должна родить девочек-близнецов»
«Эту сумку в виде дракона я украсила ручной вышивкой»
«Моя любимая кепка, которую я украсила вышивкой прошлым летом»
«В этом рукоделии мне нравится и результат, и процесс. Это такая медитация. И было чем заняться 2 дня пути в поезде и еще 2 вечера»
«Вот как выглядит около 500 часов вышивки»
«Я вышиваю кошачьи лапки»
«Подруга сшила мне толстовку, а я за месяц вышила на ней рисунок»
«Я сделала лягушачий кошелек своей мечты»
«Вышила многоуровневый пруд с карпами кои»