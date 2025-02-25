15 человек, которые вдребезги разносят миф, что вышивкой только на пенсии заниматься

Почему-то у некоторых в головах засел стереотип, что вышивка — это занятие для стареньких бабушек, чтобы скучно не было. Но это совершенно не так. Во-первых, с помощью вышивки можно придать индивидуальности своим вещам, во-вторых — это занятие может успокаивать, ну и в-третьих, это очень красиво и может стать прекрасным подарком.