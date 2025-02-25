15 человек, которые вдребезги разносят миф, что вышивкой только на пенсии заниматься

Народное творчество
54 минуты назад

Почему-то у некоторых в головах засел стереотип, что вышивка — это занятие для стареньких бабушек, чтобы скучно не было. Но это совершенно не так. Во-первых, с помощью вышивки можно придать индивидуальности своим вещам, во-вторых — это занятие может успокаивать, ну и в-третьих, это очень красиво и может стать прекрасным подарком.

«Мамуля вышила снимок УЗИ нашего малыша крестиком»

«Я вышила это для своего брата на его первый день отца»

«Похоже, моим отношениям пришел конец. Но все равно я подарю эту вышивку маме бывшего. Надеюсь, у него хватит ума ее не испортить»

«Закончила работу над журавлем совсем недавно»

«В 2023 мы развелись. Я вышила символ моей свободной жизни»

«Одна из моих работ, в которой я объединил вышивку и рисование»

«Вышивала для моей сестры, которая вот-вот должна родить девочек-близнецов»

«Эту сумку в виде дракона я украсила ручной вышивкой»

«Моя любимая кепка, которую я украсила вышивкой прошлым летом»

«В этом рукоделии мне нравится и результат, и процесс. Это такая медитация. И было чем заняться 2 дня пути в поезде и еще 2 вечера»

«Вот как выглядит около 500 часов вышивки»

«Я вышиваю кошачьи лапки»

«Подруга сшила мне толстовку, а я за месяц вышила на ней рисунок»

«Я сделала лягушачий кошелек своей мечты»

«Вышила многоуровневый пруд с карпами кои»

Расслабиться после напряженного дня за вышивкой или другим рукоделием – отличная идея, а еще приятнее потом любоваться результатом.

Фото на превью Conscious_Credit3858 / Reddit, Emojipedia

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