15 человек, которые вышли из комнаты уединения с анекдотом в кармане
Истории
1 час назад
Казалось бы, что такого может случиться при посещении уборной — ведь мы занимаемся этим ежедневно. Но герои нашей статьи все-таки умудрились вляпаться в маленькую историю во время моциона. И не постеснялись ими поделиться.
- Пришли с мужем на тусовку к моей подруге на дачу. Было много людей, мы хорошо проводили время, а в один момент я отлучилась, нужно было в ванную сходить. Красуюсь перед зеркалом, как вдруг что-то начинает трогать мою ногу! В шоке отпрыгиваю, чуть ли не кричу уже, и тут вижу, что это милейший британский кот, который просто решил потереться об мои ноги. Выпустила его за дверь, продолжила находиться в ванной, как вдруг из-под ванны вылазит тот же кот, которого я выпустила! Это повторилось еще раз! Мне уже начало казаться, что я схожу с ума. Но потом подруга объяснила, что это у нее три одинаковых кота и они уже не первый раз вводят гостей в заблуждение. © Мамдаринка / VK
- Подарили мне крем для упругости кожи, подтяжки там, все дела. Намазала им пятую точку. Через пару минут пошла в туалет. Дело в том, что мы только переехали, унитаз к полу не прикрутили, а попа скользкая. Поскользнулась на сидушке и полетела: в одну сторону я, в другую — фаянсовый друг. Бачок разбился, затопила соседей. © Подслушано / Ideer
- Сижу в общественном туалете. И тут внезапно женщина из соседней кабинки молча протянула руку и схватила меня за лодыжку. © nineteensickhorses / Reddit
- Мы с подружкой как-то пошли на парное свидание. Сперва были вчетвером в кино, а потом пошли в заведение. Друг моего спутника оказался таким веселым, целый вечер смеялась над его шутками. В какие-то моменты я слушала его с открытым ртом, аж было стыдно перед своим потенциальным парнем. Отошли с подружкой в туалет прихорошиться и поговорить. Я не успела ничего сказать, как она произнесла: «Мне его друг не очень. Слишком активный и разговорчивый. Твой даже больше нравится, такой спокойный, рассудительный».
Я ответила, что мне наоборот, его друг гораздо больше по вкусу. Решили вернуться и поменяться местами. Общались каждый о своем, они на какие-то возвышенные темы, а мы умирали со смеху и разгоняли шутки. Так сложилось, что его друг начал активно писать мне, стали видеться, все было так круто. А подружка с моего разрешения начала отношения с бывшим потенциальным парнем. Пазл сложился, хотя изначально задумка была совершенно другой. © Карамель / VK
- Часто попадала в нелепые ситуации, но так стыдно мне не было еще никогда. Я зашла на работе в туалет переодеться. В кабинку не стала заходить, так как подумала, что девушки поймут, я быстро переоденусь, и тем более стояла в лифчике. Поворачиваю голову и вижу мужчину. Подумала, что ошибся. В итоге заходят еще 2 парней и я понимаю, что я перепутала туалеты! © Подслушано / Ideer
- Работаю на двух работах сейчас. Устаю нереально, но выхода нет. Более того, у меня еще и учеба есть. Пытаюсь делать все, делать качественно, при этом еще и не отставать от рабочих дедлайнов. Вчера проснулась рано утром, пошла в ванну, смотрю в зеркало, а я забыла вечером макияж смыть перед сном. Умываюсь, но тушь не смывается. Не понимаю, в чем причина. Только после третьего умывания осознаю, что это не тушь, а синяки под глазами. © Карамель / VK
- Чикаго, аэропорт. Замок на кабинке заклинило. Впервые, будучи европейцем, я оценил эти огромные щели под дверями американских туалетных кабинок. Все-таки скользить по полу большого аэропорта было не самым приятным занятием. © QuokkaMocha / Reddit
- Трехлетний племянник закрылся в туалете и не может выйти, не достает до крючка который как-то закрыл изнутри, и зовет маму. Мама говорит, чтобы вставал на носочки и пробовал достать до крючка. Сама пошла за дедом, чтобы он помог. Племянник, каким-то образом, все-таки смог дотянуться и открыл двери. Мама видит картину: сынок снял свои носочки с ног и встал на них, ведь мама сказала встать на носочки. © Мамдаринка / VK
- Несколько раз за неделю попросила мужа починить замок в туалете, потому что он начал барахлить и один раз я просидела там полчаса, пока меня не освободили. Он то ли проигнорил, то ли не услышал, но к замку не притронулся. Вечером сидим у ноута, смотрим фильм, а он все никак не может угомониться — комментирует каждый момент, по-своему озвучивает персонажей и всячески мешает. Наконец, он отошел в туалет, пропал минут на пятнадцать, а потом начал кричать оттуда, что застрял. В тишине и спокойствии досмотрела фильм и только после этого пошла и освободила его. После этого сразу же замок починил. © Мамдаринка / VK
- Однажды на вечеринке у кого-то дома захожу в туалет. Ванная и туалет совмещены в той квартире. Вижу, что ванна зашторена, и не покидает меня чувство, что что-то не так. Из-за музыки и шума не прислушаться. Любопытство таки взяло верх, и я, справив нужду, открываю занавеску, а там стоит парень, руками прикрывается. Он, оказывается, собирался выходить и ждал, пока я уйду. Очень стыдно мне было за такое вторжение. © Подслушано / Ideer
- Была на курорте на Ямайке. Пошла в туалет — там нет кабинок, а есть маленькие комнатки с дверями. Сижу, занимаюсь своими делами, как вдруг выключился свет. Я встаю, и свет снова включился. Это был датчик движения. Я думаю — ладно, хорошо! Я хочу открыть дверь, а она не открывается! Замок заклинило. Я трясу дверь, вожусь с замком, но ничего не выходит. Я почти в панике, присела подождать, не придет ли кто-нибудь, и пока я сидела, свет погас! Короче говоря, никто не пришел, я продолжала возиться с замком и наконец смогла открыть. Это было очень неприятно. © Violval111 / Reddit
- Впервые я встретился со своим дядей, когда он приехал к нам в гости. Заходит он и с порога спрашивает, мол, где же его любимый племянник? Ему отвечают, что он в туалете. После чего он уверенным шагом идет к туалету и дергает дверную ручку. Естественно, заперто. Тут он как заорет: «Андрюха, тут дверь заклинило! Не бойся, я тебя вытащу!» И давай ломиться в дверь. Более яркого первого впечатления от знакомства я никогда больше не получал. © Andrew****** / Pikabu
- Дочка обожает Эльзу из мультика «Холодное сердце». Ходит по дому, машет руками, поет, строит ледяные дворцы из подушек. И, видимо, решила подражать ей до конца. Через пару минут подозрительной тишины я захожу в ванную и вижу ее перед зеркалом. В одной руке у нее малярная кисточка, в другой, банка белой краски, которая осталась после ремонта. Волосы у нее теперь действительно белые. Заодно лоб, щеки и немного раковина. Стоит, сияет от счастья и восхищенно говорит: «Мам, я теперь Эльза! Смотри, какие у меня красивые волосы!» Говорю: «А теперь будешь как главный герой „Гадкого Я“». © Мамдаринка / VK
- Вчера поздно вечером приехал в гости к брату. В этой квартире впервые. Всех нюансов этого дома мне объяснить, видимо, не успели, или не сочли нужным. Сегодня с утра пораньше решил сходить в туалет, и вот незадача — замок заклинило. В общем, на данный момент ровно 1 час 30 минут я заперт в туалете брата. Он и его жена крепко спят за стенкой. Я барабаню в дверь, кричу, звоню им на телефон — все безрезультатно. Только слышу, как с каждым моим усилием, лишь усиливается их храп. © Ilyich35 / Pikabu
- Вспомнил тут, как я давным-давно сделал предложение своей девушке. Я заранее купил кольцо. На днях мы собирались лететь к ее родителям погостить. Там, перед всей ее семьей хотел встать на колени и сделать предложение руки и сердца. Но все пошло не по плану. Кольцо спрятал в небольшом хозяйственном ящичке, обычно она туда не заглядывает, прямо за рулонами туалетной бумаги.
После плотного ужина пошел в туалет, а потом обнаружил, что закончилась туалетная бумага. И я, без задней мысли, попросил мою благоверную принести мне свежий рулон, совершенно не приняв во внимание тот факт, что там спрятано кольцо. Жду. Слышу топот, дверь ванной резко распахивается, влетает любимая. Я сижу с офигевшим взглядом на унитазе, а она обнимает меня и произносит: «Я согласна». © 01MAMOEB / Pikabu
А вот подборочка вещей для ванной комнаты, которые могут быть очень полезны.
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