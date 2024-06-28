Нет, кольцо симпатичное, но это не обручалка. У обручальное кольца нет начала и конца. Что бы и жизнь друг с другом тоже не заканчивалась.
15+ человек, которым есть что рассказать про свои колечки
Кольца — не просто украшение, а символ, история, иногда и семейная реликвия. Они могут рассказывать о любви, верности, статусе и о событиях, которые оставили свой отпечаток на жизни их обладателя. В этой подборке много таких колечек, от которых трудно отвести глаза, и хочется узнать о них побольше.
«Обручальное кольцо для жены я сделал сам. Оно было громоздким и совершенно ей не подходило. Я смастерил новое, которое гораздо лучше отражает ее характер»
«Потратилась в комиссионке и купила простое колечко за $25. Пришла домой, поискала в интернете. Его цена — $182!»
«Сначала я даже не обратила на него внимания, но на мне было кольцо от сглаза, и парень, работающий в магазине, указал на вот это колечко, потому что подумал, что оно может мне понравиться! Я геолог, а малахит — один из моих любимых минералов.»
«Подарок на день рождения дочке. Она любит нырять с аквалангом, так что это колечко пришлось как нельзя кстати»
«Кольцо досталось нам с женой по наследству. Никогда не видел аметистов такого размера»
«Всегда была без ума от камня в кольце моей мамы (слева). Узнала, что это урановое стекло, и это вдохновило меня приобрести себе нечто подобное (справа)»
«Сегодня на распродаже я нашла милейшие маленькие колечки-часы. Я никогда раньше таких не видела. На фото они немного запотевшие, наверное, намокли, когда я чистила другие украшения»
У моих старших родственников подобные точно были. Жаль, не тикали уже к моменту, когда я до них добралась
«Помолвочное кольцо для моей девушки. Мне так не терпится подарить его ей. Кстати, это всего лишь имитация изумруда. Мы молоды, и я не богат, но очень люблю ее»
«Отдала за это кольцо $6. Когда хорошо осмотрела его в машине, заметила клеймо на 14 карат. Предполагаю, что камни — голубой топаз. Я в восторге от этой находки и бесконечно благодарна за свою удачу!»
Обожаю голубой топаз. 🥰 У меня с ним все украшения- и серьги, и подвеска, и кольца, и браслет. Особенно мне нравится цвет "Лондон" топаз.
«Старинное кольцо с огромным рубином, которое досталось мне от дедушки»
«Купила это милое колечко за $5. На нем стоит клеймо 925, и оно очень легко регулируется, чистая бижутерия»
Прелесть, но не совсем понятное. Обычно птичку как-то обыгрывают, не просто к камню цепляя
«Старое кольцо моего дедушки. Почти уверен, что драгоценный камень — сапфир, но насчет всего другого не знаю. Я не пытаюсь определить стоимость, просто хочу узнать как можно больше информации о нем»
«Мой партнер подарил мне это украшение, изготовленное вручную ювелиром в маленькой деревушке в Норвегии. Мне нравится здешняя природа, и кольцо будет напоминать о прекрасных днях, проведенных в этих местах»
«Кольцо со звездчатым кварцем 1930-х годов. Такие кольца изготавливались до появления первых синтетических звездчатых сапфиров и должны были имитировать натуральные камни. Шикарно выглядит»
«Кольца моей бабушки. Дедушка дарил их на разные годовщины. Они все еще принадлежат ей, я просто помогала чистить их сегодня»
«Бабушка уже придумала, как поделить все кольца между наследницами. У нее их, кажется, 9. Она планирует, что после смерти оставит небольшой мешочек с номерами, связанными с кольцами. Тогда я и другие внучки будем тянуть их, чтобы определить, кому какое достанется. Мне кажется, это очень мило. Ни в коем случае не жду этого с нетерпением, но мне нравится сама идея!»
«Сделала клиентке кольцо с родовой историей. Бриллиант достался ей по наследству. Сапфир и аметист — камни рождения ее мужа и ребенка. Получилось идеально, я даже прослезилась»
Простите, а где здесь аметист - бриллиант вижу, сапфир - тоже, а третий камень какой-то непонятный.
«У этого кольца очень странная история, и теперь я боюсь его носить. А все потому, что оно стало слишком ценным для меня»
«Более десяти лет назад близкая подруга переезжала и нашла это кольцо в диване. Оно было грязное и выглядело как дешевка. Когда я зашла попрощаться, она отдала мне это колечко, сказав, что оно не подходит ей по размеру. Хоть я его и забрала, но в то время носила только серебряные украшения, так что не особо оно мне было нужно. Мой отец увидел это кольцо и заинтересовался им, сказал, что купит его у меня. Будучи наивной 18-летней девушкой, я назвала, как мне казалось, высокую цену, ожидая, что он сразу отступит. Но он согласился отдать за него $350! Тогда я сразу поняла, что совершила ошибку. Отец проверил его у местного ювелира, чтобы убедиться, что оно не было объявлено потерянным или украденным. Когда пришло подтверждение, что оно не числится в списках, он почистил его и подарил маме на годовщину. Она носила его каждый день, пока не попала в больницу. К сожалению, оно снова принадлежит мне. Я оценила его. Стоимость колечка составила $6200. Боюсь носить его не только из-за цены, но и потому что теперь оно очень дорого как память.»
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Комментарии
Слишком дорого как память - казалось бы, хороший повод, чтобы носить. Память об ушедшей маме...