15+ человек, которым есть что рассказать про свои колечки

Кольца — не просто украшение, а символ, история, иногда и семейная реликвия. Они могут рассказывать о любви, верности, статусе и о событиях, которые оставили свой отпечаток на жизни их обладателя. В этой подборке много таких колечек, от которых трудно отвести глаза, и хочется узнать о них побольше.

«Обручальное кольцо для жены я сделал сам. Оно было громоздким и совершенно ей не подходило. Я смастерил новое, которое гораздо лучше отражает ее характер»

© gadadhoon / Reddit Анастасия 6 часов назад Нет, кольцо симпатичное, но это не обручалка. У обручальное кольца нет начала и конца. Что бы и жизнь друг с другом тоже не заканчивалась. - - Ответить

«Потратилась в комиссионке и купила простое колечко за $25. Пришла домой, поискала в интернете. Его цена — $182!»

«Сначала я даже не обратила на него внимания, но на мне было кольцо от сглаза, и парень, работающий в магазине, указал на вот это колечко, потому что подумал, что оно может мне понравиться! Я геолог, а малахит — один из моих любимых минералов.»

«Подарок на день рождения дочке. Она любит нырять с аквалангом, так что это колечко пришлось как нельзя кстати»

«Кольцо досталось нам с женой по наследству. Никогда не видел аметистов такого размера»

«Всегда была без ума от камня в кольце моей мамы (слева). Узнала, что это урановое стекло, и это вдохновило меня приобрести себе нечто подобное (справа)»

«Сегодня на распродаже я нашла милейшие маленькие колечки-часы. Я никогда раньше таких не видела. На фото они немного запотевшие, наверное, намокли, когда я чистила другие украшения»

«Помолвочное кольцо для моей девушки. Мне так не терпится подарить его ей. Кстати, это всего лишь имитация изумруда. Мы молоды, и я не богат, но очень люблю ее»

«Отдала за это кольцо $6. Когда хорошо осмотрела его в машине, заметила клеймо на 14 карат. Предполагаю, что камни — голубой топаз. Я в восторге от этой находки и бесконечно благодарна за свою удачу!»

«Старинное кольцо с огромным рубином, которое досталось мне от дедушки»

«Купила это милое колечко за $5. На нем стоит клеймо 925, и оно очень легко регулируется, чистая бижутерия»

«Старое кольцо моего дедушки. Почти уверен, что драгоценный камень — сапфир, но насчет всего другого не знаю. Я не пытаюсь определить стоимость, просто хочу узнать как можно больше информации о нем»

«Мой партнер подарил мне это украшение, изготовленное вручную ювелиром в маленькой деревушке в Норвегии. Мне нравится здешняя природа, и кольцо будет напоминать о прекрасных днях, проведенных в этих местах»

«Кольцо со звездчатым кварцем 1930-х годов. Такие кольца изготавливались до появления первых синтетических звездчатых сапфиров и должны были имитировать натуральные камни. Шикарно выглядит»

«Кольца моей бабушки. Дедушка дарил их на разные годовщины. Они все еще принадлежат ей, я просто помогала чистить их сегодня»

«Бабушка уже придумала, как поделить все кольца между наследницами. У нее их, кажется, 9. Она планирует, что после смерти оставит небольшой мешочек с номерами, связанными с кольцами. Тогда я и другие внучки будем тянуть их, чтобы определить, кому какое достанется. Мне кажется, это очень мило. Ни в коем случае не жду этого с нетерпением, но мне нравится сама идея!»

«Сделала клиентке кольцо с родовой историей. Бриллиант достался ей по наследству. Сапфир и аметист — камни рождения ее мужа и ребенка. Получилось идеально, я даже прослезилась»

«У этого кольца очень странная история, и теперь я боюсь его носить. А все потому, что оно стало слишком ценным для меня»