15 историй о том, что люди скрывали от своих близких

За улыбками и поддержкой, которые пары демонстрируют окружающим, скрываются моменты, известные только им двоим. А иногда и тайны, которые они прячут даже друг от друга. Эти истории заставляют задуматься: насколько мы на самом деле знаем свою вторую половинку?

1. «Я знал, что у жены есть от меня секреты. Но чтоб такие!»

К чему она готовится? © KittyKat1986 / Reddit

2.

Моя жена случайно раскрыла тайну, которую я скрывал от нее целый год. Как-то она искала в моем телефоне фотку нашего питомца и вдруг такая: «Зачем тебе фото моей полки с духами и косметикой?» И тогда я признался ей, что год назад, когда я убирался в ванной, она расстроилась, что я расставил ее вещи не в том порядке. Теперь, когда я убираюсь, я сначала фотографирую ее полки, чтобы протереть пыль, а потом вернуть все на место. © eg8hardcore / Reddit

3. "Скрывала это от мужа целый год. Он видел ее каждый день, но даже не догадывался, что внутри"

4.

Мы женаты уже 6 лет. Однажды муж забыл свой телефон, когда забирал нашего сына из школы. Мы знаем пароли друг друга, и я была уверена, что не найду ничего подозрительного. Однако у мужа оказалась скрыта папка, которую нельзя просмотреть в Галерее. Я открыла ее через Проводник и увидела, что папка полна скриншотов из социальных сетей его бывшей девушки. Был даже скриншот их переписки год назад. Я поняла, что муж все еще тоскует по ней. Тот факт, что он может просматривать эту папку в любое время, когда захочет, разбивает мне сердце. © Big-Ad-9738 / Reddit

5. «Жена нашла место, где я прятал свои новые виниловые пластинки»

6.

У меня есть привычка писать маленькие любовные послания на стикерах и прятать их в разных местах дома. На днях моя жена нашла одно на старом цветочном горшке. Я даже не помню, когда его туда приклеил, но, должно быть, с тех пор прошло не менее трех лет. В любом случае, она была удивлена ​​и счастлива. Спасибо мне из прошлого! © HeckRedditBans / Reddit

7. «Шестой день прячу новые растения от мужа в гостевой спальне. Буду потихоньку добавлять их к другим растениям и смотреть, заметит ли он пополнение»

© Far_Somewhere1063 / Reddit НибаньтиКрипто 11 часов назад Я так с платьями делаю и прочими шмотками. Прост потихоньку подкладываю в шкаф, а потом ношу, делая вид, что вещь старая. Да, парень считает, что я транжира и имею слишком большой гардероб. Он прав😅 - - Ответить

8.

Немного предыстории: я женат уже 4 года. Несколько месяцев назад, когда моя жена собиралась пойти в магазин, она тайком подложила телефон под стопку бумаг рядом со мной, пока я присматривал за нашим двухмесячным сыном. После того как она ушла, я нашел телефон, и к моему удивлению, у него был включен диктофон. Я удалил запись, перезагрузил телефон и положил его обратно. Как только моя жена вернулась, я наблюдал, как она достала телефон и осмотрела его. Супруга была явно озадачена, почему он перестал записывать. Она никогда не поднимала эту тему, и я тоже. Теперь это беспокоит меня. Зачем жена это сделала? © Unknown author / Reddit

9. «Прячу коробки из-под новых часов от жены»

10.

Когда я готовлю, то всегда даю мужу ту тарелку, где еда выглядит красивее. Он считает, что я потрясающий кулинар. А все потому, что если у меня что-то подгорает или выглядит недостаточно хорошо, это попадает на мою тарелку. © stptea / Reddit

11. «Мне придется спрятать этот чемодан от жены»

12.

Мой муж всегда жаловался, что моя подушка «лучше». Они абсолютно одинаковые, куплены в одно и то же время. Он отказывается это признавать и постоянно настаивает, чтобы мы поменялись подушками. Однажды я поменяла подушки местами, когда застилала постель. Той ночью я сдалась и отдала ему «свою» подушку. Он в восторге. Неделями разглагольствует о том, какая она удобная. © snail_juice_plz / Reddit

13. «Спрятать в глубине шкафа или признаться мужу, что я съела полбанки?»

14.

Мой дядя очень любит кататься. Недавно он снял деньги со своего пенсионного счета и купил новый велосипед стоимостью около $ 9 тыс. - крутую немецкую модель с карбоновой рамой. Чтобы жена не узнала, дядя покрасил новый велосипед в цвет своего старого. © kiwi_love777 / Reddit