Про хомию знакомо. В школе химичка была старая дева, уже наверно за 40 ей было, все пыталась мужика себе найти. А отрывалась н.а нас. В школе химию ненавидела всеми фибрами души. Что это, блин, за формулы вообше понять не могла. А потом поступила в агровуз, и у нас вели аж три химии - неорганику, органику и био и физколлоидную. Я, когда их в программе увидела, чуть документы не забрала. Но оказалось, что когда предмет ведет настоящий химик, фанат своего дела, химия вдруг становится простой и понятной. И если в школе мне еле-еле натянули трояк, то в вузе только по био и физколлоидной получила "хорошо", по остальным "отлично"))
15+ человек рассказали, за что они обиделись на школьных учителей
Истории
5 часов назад
У каждого бывшего ученика в копилке найдется пара памятных историй о школе, как положительных, так и не очень. Но любой опыт полезен хотя бы потому, что он делает нас сильнее. О порой необъяснимых поступках учителей рассказываем в этой статье.
- У нас географичка была. Камбоджа тогда называлась КампучИя. Так вот, только попробуй сказать так, а не КампУчия — двойка сразу в кармане. И родители ходили к директору, показывали словари, один папа даже аудиозапись на компактном магнитофоне приносил с голосами разных дикторов радио и телевидения, произносящих «КампучИя». Бесполезно, хотя двойки ставить перестала, но КампУчию свою требовала. Хорошо, хоть тема быстро закончилась, но двоек нахватать успели... А потом КампучИя снова стала Камбоджей. © BHF / Dzen
- Хотела поступать в худколледж. И учительница категорично заявила: «Ты не поступишь, туда поступают только талантливые дети». Хотя она даже не видела ни одного моего рисунка, и не могла знать, талантлива я или нет. Времени прошло вагон, а я до сих пор не понимаю, как можно было продемонстрировать свою профнепригодность настолько ярко и емко. © FräuleinAlichen / ADME
- Был я в 7 классе. Сидим, ждем урока черчения, болтаем. Заходит учитель, мы продолжаем болтать, но чуть тише. А он ушел в конец класса и говорит: «...А основным понятием черчения является...» и как бросит мел через весь класс в доску! Мел разлетается на кусочки, а учитель, не меняя тона, продолжает: «...точка». Больше на его уроках никто не разговаривал. © Убойные истории / VK
- На уроке по окружающему миру сын получил 2 за самостоятельную работу, хотя ответил правильно на 4 вопроса из 5. Последний вопрос был такой: «Если утром в школу вы идете на запад, то куда вы идете после школы?» Сын честно ответил: «На тренировку». Ответ так выбесил училку, что она влепила двойку, а мне пришлось идти в школу ругаться с директором. Тот долго и упорно доказывал мне на пару с учительницей, что вопрос теоретический, поэтому сын ответил неправильно, надо было написать «на восток». А я доказывал, что вопрос для слабоумных, еще и сформулирован некорректно. На 4 оценку исправили, а сыну сказал, чтобы не переживал из-за такого. © Александр / Dzen
- Остался в 7-м классе на третий год, Ученик я был неважный, но примеры по алгебре решал легко. Итак, урок математики, контрольная. Я решаю задачку и пример, сосед по парте списывает у меня. Говорю ему: «У тебя другая задача и другой пример». Он отмахнулся. В результате мне 2, а ему 3. На вопрос, за что 2, ответ училки: «Ты списывал у отличницы, сидящей впереди». Обидно, конечно. © vladimir ischenko / Dzen
- Когда я перешла в 5-й класс, у нас появились разные учителя. Учительница математики в первый же день устроила нам контрольную. Видимо, чтобы узнать наши возможности. Я училась в начальной школе на хорошо и отлично. Но за эту контрольную получила у нее тройку. И потом на многие годы, как бы я ни писала, как бы ни отвечала, даже идеально, она никогда не ставила мне пятерку. Четверку очень редко, если уж совсем никакой ошибки. Не знаю почему. Вот билась я, билась, потом махнула рукой и стала учиться на тройку. Зачем стараться и напрягаться, когда она все равно тройку поставит? Так мне отбили охоту учиться. © Наталья Борисова / Dzen
- А у нас в 10-м классе пришла новая химичка. И я чем-то ей не понравилась. И на каждом уроке она заставляла меня умываться, так как она думала, что я крашу ресницы. Хотя это в принципе нельзя было делать, да я и не красила их. Перед всем классом она такое вытворяла. Сколько слез пролила... В итоге тройка в аттестате. Прошло 35 лет после окончания школы, а обидно до сих пор. © Людмила Егорова / Dzen
- Я была крепкой хорошисткой, почти отличницей, но вот химию не любила. Поэтому всегда списывала у подружек, что сидели за мной. Учительница знала это (хотя она и знала, что я не глупая), поэтому на 1-2 балла снижала мои списанные контрольные. Однажды мне это надоело, поняла, что я хочу дальше сама, я справлюсь, смогу! Выучила все, сама написала, но снова получила трояк... На мой вопросительный взгляд получила многозначительный в сторону моих подруг, у которых списывала до этого. Поняла, что трепыхаться нет смысла, и продолжила списывать далее. Это история о том, почему я до сих пор не люблю химию. © Летающий пингвин / ADME
- Учительница по трудам меня невзлюбила, хотя из массы я особо не выделялась. Ну и стала коверкать по-всякому мою фамилию. Надоело это мне до жути. И вот как-то шили мы халаты, подхожу к ней и спрашиваю, как мне вытачку на халате сделать. Вот так и появилось у нее прозвище, ведь я вместо Людмилы Ивановны я назвала ее «Людмила Вытачка». 15 лет после выпуска прошло, а прозвище никуда не делось. © GalinaVist / Pikabu
- Дочурка пришла со школы и начала плакать. Когда я начала спрашивать, что случилось, ответ был очень прост: «Наша учительница — ведьма! Она специально нас так пытает своими цифрами и буквами, чтобы поживиться нашими слезами!» Доча моя. Пришлось утешить и объяснить, что все это не так, но знаете, мне тоже что-то ее учительница не нравится. © Не все поймут / VK
- В 5-м классе решали с сыном дополнительное задание по математике. Задачка не решалась. Я довела ребенка своего до слез... До сих пор стыдно за это. Но ему уже 30 и мы сейчас посмеиваемся над тем конфликтом. А тогда, как оказалось, педагог сделала ошибку в задании. И поставила всем 2, кто не сообразил исправить ее ошибку. Я, как родитель, решающий эту задачу, тоже получила 2. Зато потом плохие оценки сына в школе меня вообще не пугали. © Ан / Dzen
-
-
Ответить
- Мне училка по ИЗО постоянно ставила единицы. Мол, не может ребенок рисовать лучше учителя, явно родители помогали. Мама пошла разбираться и объясняла, что да, я реально рисую ТАК. Училка меня посадила одну в классе и заставила рисовать городской пейзаж с перспективой и вот этим вот всем. Ну ок. Нарисовала. Оценку исправили нa двойку, потому что «Нечего тут выделываться, что, самая умная?» Ну да, самая умная. А спустя несколько лет я окончила художественный колледж с отличием. © Миранда Буш / ADME
- Я в сочинении написала: «Уже токуют тетерева». Так учительница зачеркнула слово «токуют» и написала сверху «тоскуют». © Мария Удалина / ADME
- Школу заканчивала в 1985 году, тогда еще было 10 классов. К концу 10-го класса мне уже все так осторчертело, что хотелось побыстрее со школой разобраться и начать новую жизнь в институте. По литературе я была лучшая, учительница меня обожала за широкий читательский кругозор и сильно умные мысли. Обожала меня до тех пор, пока, как я упомянула выше, школа мне не осточертела. Итак, лето. Экзамен по литературе, экзаменационная комиссия, притихший экзаменуемый класс. Председатель комиссии говорит: «Кто пойдет первым отвечать без подготовки, тому оценка на балл выше». Я сразу вскакиваю и иду тянуть билет. Без запинки долго рассуждаю про Болконского и кого-то там еще по двум вопросам. И через 20 минут, выхожу в коридор и спокойно ухожу гулять. Возвращаюсь, когда экзамен закончился, и вижу, что мне поставили 3. Три! То есть, видимо, я ответила на 2, а за смелость мне балл накинули. То есть, училка так на меня обиделась, что уговорила всю комиссию поставить мне трояк. © Маруся Мусина / Dzen
- Был случай у меня в школе. Про ЕГЭ тогда еще не знал никто. По математике контрольная, я написал с двумя ошибками и товарищ «отличник» тоже с двумя. В итоге у него 4, у меня 3. На вопрос, что за дела, училка отвечает: «Он отличник и ему нельзя ставить плохие оценки». © Владимир Ц. / Dzen
- У моей дочери учительница перед сочинением автоматически ставила в журнал детям двойки. Аргумент: «Они знают предмет на „2“». Потом исправляла... Я приходила в школу на родительское собрание и понимала, что я пришла словно в сумасшедший дом. Вздохнула только тогда, когда перевела дочь в колледж. © Редиска / Dzen
- Я химию знал лучше всех в классе и очень любил этот предмет. Контрольные, все четыре варианта, делал за 20 минут. И однажды получил запись: «Работа сделана на 5, но за отсутствие тетради 2». Эта двойка пошла в журнал. Я возмутился, но дальше по всем лабораторным работам, которые делали два человека, оценки распределялись так: соседу 4, мне 2. И оценку за четверть мне снизили на 2 бала. А следующую четверть учительница начала со слов, что нам с ней нужно готовиться к олимпиаде, а я сказал: «Вам надо? Вы и готовьтесь». В итоге на два года я забросил химию, пока не поменялся учитель. Потом итоговую оценку в аттестат, с другим педагогом, вытянул на 4. Вот есть же «волшебные» учителя, которые могут напрочь отбить все желание учиться. © Bliznyukpm / Pikabu
- Моя дочь очень рано научилась читать и к моменту прощания с букварем в 1-м классе уже читала Джека Лондона. Когда в школе сказали принести на праздник книгу, которую сейчас читают дети, дочь принесла ту, что читала. Учительница не поверила и сказала, чтобы она не придумывала, мол, не может ребенок в 7 лет что-то понять в этой книге. Правда, потом, когда дочь всем рассказала об этом произведении, учительница очень удивилась, что та все поняла.
Была еще история: в 3-м классе задали на дом сочинить сказку. Когда учительница прочитала сказку, написанную дочерью, опять не поверила, зло рассмеялась и сказала, не может ребенок написать такое. Пошла в школьную библиотеку, узнать, не знают ли работники такого произведения... Естественно, дочь не любила школу. Окончила ее с золотой медалью и ни разу не вспомнила добрым словом. А сейчас моя дочь достаточно известная писательница. © More Im / Dzen
- В 7-м классе на уроке родного языка написали контрольную, сдали работы. Учительница подзывает и говорит: «Так, садись и пиши еще раз за моим столом контрольную». Я в непонятках, ну ладно, села и на перемене написала еще раз абсолютно то же самое. Учительница в гневе орет: «Неси дневник!» Пишет мне, что я сначала просто списала работу и поэтому получила 2, а потом, сидя за ее рабочим столом, снова списала. На вопрос, как она себе это представляет и где видела шпаргалку, фыркнула: «Тут и так очевидно, что ты списывала из учебника». © koll1bri / Dzen
Комментарии
Уведомления
Первая история, так это училка знала неприличную частушку тех времён: "За..у, замучаю, как Пол Пот - КампУчию".
-
-
Ответить
Похожее
12 иллюстраций от художницы, которая выбрасывает в мусорку все стереотипы о женщинах
Художники
1 год назад
10 фраз, которые говорят о том, что в отношениях с подругой пора поставить жирную точку
Психология
2 года назад
18 умельцев, чье желание творить перешло все мыслимые рамки
Народное творчество
2 года назад
Мы узнали, как выглядели в молодости 15 знаменитостей. Теперь не можем поверить, что это те же самые люди
Культура
2 года назад
Как выглядели 17 культовых певиц современности в одном из первых и последнем клипах
Музыка
2 года назад
15+ людей, которые легко могут сказать: «Чувство такта? Нет, не слышали»
Истории
1 месяц назад
20+ зимних снимков, которые могут изменить представление о холодах
Народное творчество
1 месяц назад
Как выглядят дети 18 звезд, чья слава еще не так давно не знала конца и края
Кино
1 год назад
10 уроков жизни, которые мы понимаем, только набив собственные шишки
Психология
2 года назад
10 немного странных хитростей по уходу за собой, которыми поделились девушки в сети
Дизайн
2 года назад
15+ историй о людях, для которых учитель — это не просто профессия, а настоящее призвание
Добро
2 года назад
Женщина наотрез отказалась помочь дочери мужа, но не спешите ее осуждать
Народное творчество
1 год назад