15+ человек рассказали, за что они обиделись на школьных учителей

Про хомию знакомо. В школе химичка была старая дева, уже наверно за 40 ей было, все пыталась мужика себе найти. А отрывалась н.а нас. В школе химию ненавидела всеми фибрами души. Что это, блин, за формулы вообше понять не могла. А потом поступила в агровуз, и у нас вели аж три химии - неорганику, органику и био и физколлоидную. Я, когда их в программе увидела, чуть документы не забрала. Но оказалось, что когда предмет ведет настоящий химик, фанат своего дела, химия вдруг становится простой и понятной. И если в школе мне еле-еле натянули трояк, то в вузе только по био и физколлоидной получила "хорошо", по остальным "отлично"))