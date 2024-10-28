15+ историй из жизни, от которых порой и у черствых людей глаза на мокром месте
Истории
5 часов назад
Иногда жизнь подбрасывает нам непростые дни, когда хочется просто остановиться и погрузиться в тишину. В такие моменты любая мелочь может помочь, особенно добрые истории. Они способны вернуть веру в лучшее и подарить ощущение тепла. Именно такими добрыми рассказами пользователи сети и поделились со всеми.
- Однажды моя сестра пришла домой из школы и попросила отвести ее в библиотеку, чтобы она могла взять книги по языку жестов. Сказала, что в школе появился глухой мальчик и что она хочет подружиться с ним. Сегодня я стоял рядом с ней на их свадьбе, когда она говорила «Да». © TheStoriesDiary / X
- На прогулке за нами увязался пес, при этом вокруг было много людей, а выбрал он нас. Лысый, худой и больной, с нелепо купированными ушами и хвостом. Он медленно передвигался, у него были судороги, от него исходил запах гнили. Казалось, что он не выживет. Сердце не выдержало, и мы его приютили, хоть в планы и не входило заводить собаку. Прозвали его Плешиком. Спустя 3 месяца пес преобразился и стал Плюшиком. © ArinaLucifer / Pikabu
- Автобус в час пик. Внутри все битком. Тут заходит молодая мама с сыном лет 5. Какой-то мужик говорит мальчику: «Хочешь сесть на мое место?» Малыш поднял глаза на маму, а потом гордо выпрямился и как выдал: «Вы лучше маме уступите место. Ведь ради такой женщины я готов ехать стоя!». Мамаше даже неловко стало от таких слов, но улыбку сложно было не заметить.
- Мы забираем восьмилетнюю девочку из школы раз в неделю. Ее отец (воспитывает ее один) много работает, поэтому они часто едят в кафе. Когда она приходит в гости, я готовлю простой, домашний ужин. Ее папа как-то рассказал, что она потом всю неделю об этом говорит. © HerbsandDirt / X
- У меня крутой сын. Не родной, а жены от первого брака. Но я его воспитываю и люблю. Недавно сказали ему, что будет братик. Боялся, что он начнет переживать, мол, теперь его будут меньше любить. Но он тихо подошел ко мне, поцеловал в щеку и выдал: «Я буду любить братика так же, как ты меня!» Я в этот момент чуть не расплакался. © СИТУАЦИЯ / VK
- Еду в маршрутке. На остановке забежала девочка лет 7. Отдала водителю пакет со словами: «Покушай, папочка. Мы с мамой готовили. Я тебя люблю». Девочка убежала, а маршрутчик потом все смущенно прятал лицо. © alexandroM / Pikabu
- Пару лет назад я была воспитателем в детском саду. Вся такая молодая и неопытная. Мне казалось, что я отстаю по программе, что мы с детьми не успеваем пройти алфавит и еще куча всего. В общем, я была уверена, что у меня ничего не получается. И вот в прошлые выходные я была на одном мероприятии, где собрались родители наших дошколят. Одна мама была с совсем крохой на руках, подошли поздороваться. И оказывается, эту малышку зовут также, как меня! А у меня очень редкое имя, я за всю жизнь его больше не встречала. Мама рассказала, что ее старший сын был в моей группе и настаивал, чтобы сестренку назвали в мою честь! Я чуть не разрыдалась прямо там. © reaganh8r / Reddit
- В 4-м классе мы дарили учителям цветы, у меня был огромный дорогой букет. Но мне казалось, что все учителя — жестокие и несправедливые. И я подарил букет той, кто по-настоящему его заслужил, — уборщице. В следующем году мы ее не увидели. И вот спустя 9 лет друг рассказал, что она его соседка и тогда от счастья ушла из школы и открыла свое дело. Говорит, что я ей надежду подарил. © umorist / Pikabu
- Мне было года 4, мы только-только переехали в частный дом. У всех соседей свои огородики, живность. И вот прихожу я как-то счастливая и выдаю: «Мам, а видела там курочки у соседей в клетке сидели? Я доброе дело сделала, я их выпустила!» Мама скорей побежала их загонять, но с тех пор я всем запомнилась исключительно как очень добрая девочка. © RuddyPanda / ADME
Уборщица с окладом в 12000, получив дорогой букет, открыла свое дело. Она букет в ломбард заложила?
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- Была у меня коллега по работе, встречалась с парнем семь лет. Четыре года из них они планировали пожениться, но не могли назначить нормальной даты. То свидетели не могут, то они катаются по командировкам. Раз назначили дату, но все сорвалось за четыре дня до события Х из-за болезни ее мамы. Потом они психанули и поженились во время очередной его командировки. Поспособствовал наш босс, которому надоели ее нервяки, и он сам подарил ей билет на самолет. © Подслушано / Ideer
- Всегда казалось, что мы со свекровью ладим. И вот перед днем рождения я сказала, что хочу в подарок духи. Но она притащила мне вместо них вафельницу! Я в шоке, но делать нечего. И вот через два дня решила все-таки сделать вафли. Открыла свой подарок и обалдела! Там внутри деньги и записка: «Прости, меня муж заставил купить эту чертову вафельницу. Отдай ее Сереже (мой муж), пусть он жарит вафли, нечего тебе маникюр портить. А деньги тебе на духи и помаду. Люблю, целую». Вот какая у меня милая и классная свекровь! © Палата № 6 / VK
- «Пожалуйста, отпусти меня, я так больше не могу» — услышала я от своего парня и впервые осознала, что абьюзерами бывают не только мужчины. В наших отношениях им оказалась я. Не буду вдаваться в подробности, но, видимо, мое детство и окружение сильно повлияло на меня, и я выросла и стала такой же. Стала контролировать каждый шаг своего парня, проверять его СМС, устраивать проверки и эмоциональные качели. Он любил меня, а я любила его. Но своей любовью, а она была больной. Мы расстались, и это было лучшее решение, которое тогда могло бы быть. Два года психотерапии, два года моего одиночества, два года смены мышления. И мы сошлись вновь. Сейчас мы женаты уже три года, и моя любовь больше не больная. Мы наконец-то счастливы вместе, наши отношения наконец-то здоровые, и я так благодарна своему мужу за его терпение. © Не все поймут / VK
- Встречаюсь с парнем полтора месяца. Вчера на прогулке попали под сильный дождь, забежали в ближайший магазин, а это оказался свадебный салон. Я решила примерить свадебное платье, так как делать было нечего. Парень увидел меня в нем, расплакался и сделал предложение. Я и не думала, что все может быть так. © Подслушано / Ideer
- 22 года назад подарил своей парикмахерше на день рождения купленную в банке серебряную монету со словами: «Желаю тебе открыть свой салон красоты, так как руки у тебя золотые. У тебя все получится. Деньги с твоим умением заработаешь. А это — первый взнос». До сих пор у нее стригусь. В ее салоне. А та монета висит на стене ее салона в рамке. © 1881ru / Pikabu
- Меня с родителями разделяют 4 000 км. Видимся раз, иногда два раз в год. Работаю, иногда помогаю им. Вчера звонок от мамы, мол, сынок, иди на почту и забери посылку. Ну, тут классика, мам, ну зачем ты тратишься, у меня все есть. Иду, получаю, благодарю родителей. Дальше отправляюсь по делам. Замотался, прихожу домой, захожу на кухню, а там конфетки от мамы. Так меня пробрало. Встал как вкопанный, смотрю на них. Конфеты от мамы. Господи, как это приятно, сколько там нежности и тепла. Заварил чая и сел уплетать, такие ценные конфетки. Сыночек доволен, спасибо всем мамам за тепло. © Albushomo / Pikabu
- Ходила в магазин вечером, взяла с собой собаку, потому что она еще не выходила на улицу за тот день. Дошли, я привязала ее к решетке и ушла. Пока была в магазине, начался ливень, поэтому я постаралась сделать все быстро! Оплатила покупки, бегу к собаке и вижу, что рядом с моей собакой стоит девушка и держит над ней зонт... Она улыбнулась мне, спросила, нужно ли нас провести домой под зонтом, я сказала, что у меня свой, и поблагодарила ее. Вспоминаю этот случай и почему-то хочется плакать, сама не знаю, почему. © Палата № 6 / VK
- Шла с работы такая уставшая и замученная. Возле подъезда меня встречает соседский мальчик, который как раз лепил снеговика из недавно выпавшего снега. Я немного полюбовалась, даже улыбнулась, а он меня заметил и подошел. Стоит, смотрит на меня и спрашивает: «Тетя, а хотите покажу вам звездочку?» Я отвечаю, что хочу. Он внезапно падает в снег и делает звездочку руками и ногами! Встает, улыбается, говорит: «Вот. Эта звездочка вам!» И так сразу тепло стало на душе, приятно и уютно! Мне впервые посвятили звезду... И сделал это не любимый мужчина, а простой соседский мальчишка. © Палата № 6 / VK
- Ехал этим летом на междугороднем автобусе, остановки по деревням. Сидел спереди возле выхода. И вот к выходу подошел мужик, худощавый и пожилой такой. За пазухой котенок пищит. Мужик немного смущен, потому что мелкий пушистый все пытается вылезти. В общем, доехали до остановки, мужик выходит, а его встречает женщина, тоже в возрасте. Смотрит на мужика своего, улыбается, поцеловались даже, обрадовалась котенку. И они, счастливые, пошли за ручки к себе в деревню. Умеют же некоторые ценить то, что есть. © Unknown author / Pikabu
- Несколько лет назад стоял у метро, ждал друга. Вижу — стоит мужик с пластиковой коробкой из-под небольшого торта, а в нем малюсенький такой котенок... Мяукает, трясется! Посмотрел я на мужика, всего такого неряшливого, и понял, что котенка ждет незавидная судьба, если никто срочно не возьмет. Решил забрать к себе, привести в порядок и пристроить, как окрепнет. А он даже лакать из миски не умел, такой был малыш еще... И? Кот со мной, вместе переехали в Лондон жить! © Подслушано / Ideer
Подобные истории всегда будут маленьким напоминанием о том, что добро всегда рядом. А иногда — прямо внутри нас самих.
Комментарии
Уведомления
Большинство историй старые, но некоторые приятно перечитывать. История про мужика с котенком, которых женщина с автобуса встречает, каждый раз давит слезу умиления
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