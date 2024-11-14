Моя мама чудесный человек, который за меня жизнь отдаст, но лишена эмпатии.
Не так давно нa меня сзади напал самокатчик, чтобы потискать пятую точку. Я несколько раз хватала его за шею, когда козел пытался уехать, и заваливала в сторону, но с самоката скинуть не удалось. К сожалению ублюдок уехал, не удалось свалить его na землю, только потрепала.
Потом рассказываю маме, когда от шока отошла. Мама заказывается от смеха. Для неё это смешная ситуация.
В общем не могу сказать, что расстроилась, просто мама не умеет поддерживать, нет эмпатии. И я это принимаю как есть.
15 доказательств того, что наши мамы — чемпионы по неожиданным поступкам
Нашим мамам многое по плечу. И речь здесь не только о заботе и поддержке, но еще и о моментах, когда они делают или говорят такое, что хоть сейчас бери ручку, да начинай записывать.
- Мы с мамой гуляли и она увидела на парфюмерном прилавке один из флаконов с названием «Perhaps» («может быть» или «возможно» — прим. ADME). Она сделала высокомерный вид и сказала с английским акцентом: «Может быть, я попробую это!» Но она не обратила внимание, что это, и вместо того, чтобы опрыскать себя духами, она покрыла лицо и грудь ароматной пеной для тела. После этого, мама спокойно положила флакон обратно и сказала: «А может быть, и не возьму» и ушла, вся в пене. Я так смеялся, что мне пришлось сесть на пол, чтобы успокоиться. © Unknown author / Reddit
- Лет 15 назад мы с мамой вместе смотрели «Терминатора» по телеку. Помните сцену, где переворачивается грузовик с жидким азотом, и Т-1000 рассыпается на куски? А потом отогревается, и куски собираются в одну большую лужу. В общем, смотрим мы с мамой, момент напряженный, куски начинают стекаться, мама смотрит, а потом выдает: «Ну и че они пялятся? Взяли бы веничек, да размели бы эту лужу». © septolete / Pikabu
- Моя мама рассказала нам с братом, что за холодильником живет пингвин, и если мы будем оставлять дверцу открытой слишком долго, то украдем его холод, пингвин разозлится, выйдет и укусит нас. На моего брата это подействовало. А я попросила маму отодвинуть холодильник, чтобы я могла погладить пингвина. © khaelbee / Reddit
- Звонит мама из другого города:
— Я завтра утром приезжаю, ты с которого часа работаешь?
— Завтра с девяти.
— А ты успеешь меня встретить на вокзале, а потом на работу?
— А во сколько поезд к нам приходит?
— А я не помню, а билет далеко и доставать его долго.
— Эмммммммм...
— Ну так успеешь, или нет? © dextrometorfan / Pikabu
Моя мама чудесный человек, который за меня жизнь отдаст, но лишена эмпатии.
- По какой-то причине, когда моя мама приезжает ко мне в гости (живу в другом городе), она не может понять, что я уже давно умею сам переходить проезжую часть. Она постоянно тормозит меня рукой, чтобы не дать мне перейти дорогу, если есть даже маленький шанс на то, что поедет машина или может измениться свет светофора. Она также обязательно прокомментирует мое безрассудство, если я посмею перейти улицу на зеленый или желтый свет. © RebeccaSays / Reddit
- Моя мама работает проводницей в поезде. Прихожу как-то с одногруппницей домой, чтобы она помогла мне с докладом. Сидим в комнате, тут открывается дверь, заглядывает мама и говорит:
— Я сейчас ухожу. Вы постельное брать будете?
Я так никогда себе девушку не найду. © ****frodo / Pikabu
- Мама похвасталась мне, что начала использовать новый лосьон перед сном. Говорит: «Пахнет приятно, но от него кожа такой жирной становится». Я посмотрела на бутылку. Мама каждый вечер наносила на руки кондиционер для волос. © ***lightwlime / Reddit
- Гуляли с парнем. В парке наблюдали такую картину: лежит ребенок лет 7 на асфальте, лицом вниз. Рядом стоят его родители и спокойно разговаривают. Прошло минуты 2, мама говорит: «Ну что, сынок, отдохнул?». Он говорит «да», встает и семья идет дальше. Мы после этого еще, наверное, минут 5 стояли в ступоре. © Подслушано / Ideer
история с проводницей очень смешная, даже если и выдумана :)))
- Когда мне было лет 12, моя мама ждала, пока я лягу спать, и била все мои рекорды в любых компьютерных играх, в которые я играл в то время! Я просыпался и видел, что мое имя исчезло из таблицы лидеров и заменено на «МАМА»! © chewy_bing**** / Reddit
- Моя мама на мой день рождения взяла велосипедный шлем и поместила в него рамку с нашим общим фото. Потом она обернула шлем упаковочной бумагой. После туалетной бумагой, скотчем, еще оберточной бумагой и т. д. Чтобы добраться до шлема, мне понадобился час. Я был немного разочарован тем, что кроме фото подарка не было. Мне потребовалась неделя, чтобы обнаружить деньги внутри рамки. © MrIndependent / Reddit
- Пришла в гости к родителям (давно живу отдельно). Слышу, как в соседней комнате мама отвечает на мяуканье кота: «Мама, мама, чья же я еще мама!» На мой возмущенный возглас добавляет: «А, ну Катенькина мама еще». © Подслушано / Ideer
"МАМА" в таблице рекордов – это ещё что.
У нас в школьном детстве лаборант-студент в классе информатики поигрывал в игрухи нa знаменитом некогда Пълдин-601. В основном в змейку. Ну, и вечно вводил в таблицу то Andy, то Super Andy, то УPOД.
Приходим мы как-то с пацанами к нему вечерком (само собой, втайне от математички). Андрей сидит злющий и вместо работы, ругаясь всеми словами, ожесточённо играет в змейку.
Оказалось, что его хозяйка кабинета, математичка наша, выбесила чем-то, он по её уходе решил оторваться за игрой и вместо обычного Andy ввёл в таблицу имя - "Альбертовна дypа". Заигрался и вышел нa первое место.
Потом ему чуть ли не до трёх ночи пришлось десять раз обыгрывать самого себя в эту несчастную змейку, чтобы прелестный ник исчез из таблицы. Иначе бы с утра математичка неминуемо его спалила (ибо сама была охоча до игры)...
- Позвонила сегодня маме, а она не берет трубку. Я раз 15 набирала, начала волноваться. Поехала к ней домой. Стучу в дверь, открывает мама, но быстро бежит обратно в комнату. «Мам, а что ты делаешь?». Она мне: «Тихо, я сериал смотрю!». «А ты не видела, что я тебе звонила?». «Что-то важное? Я же говорю — тише!». Ох и мама! Короче, я сама себе заварила чай, немножко посидела и поехала обратно на работу. © Палата № 6 / VK
- Моя мама — гений. Недавно разошлась с парнем, плач, слезы, истерика. Приходит ко мне мама с ноутбуком и показывает сайт о диете. Я спрашиваю, мол, зачем? Она: «Детка, ты как только сядешь на диету, все мысли будут только о еде, а не об этих твоих негодяях». © Палата № 6 / VK
- Как-то раз моя мама пришла ко мне в лагерь, хотела проведать, поэтому перелезла через забор. Она была стройной, в коротких шортах и топике. Весьма молодо выглядела. Вожатый ее заметил и спросил, как ее зовут и из какого она отряда. Мама ответила, не моргнув глазом: «Надя, второй отряд». Вечером на построении вожатый долго искал таинственную «Надю из второго отряда», которая нарушила правила... © Палата № 6 / VK
- Стою на остановке, звонит мама — голос перепуганный, прямо чуть ли не кричит в трубку: «Сынок, сынок, ты дома еще?!?» Я говорю: «Нет, а что случилось?» А сам в мыслях уже подумал страшном, по спине мороз прошел. А маман мне: «Да просто на улице такой дубак! Я так замерзла, звоню сказать, чтобы одевался теплее.» © Палата № 6 / VK
Такие подборки, как мамины угощения — мало не бывает. Поэтому держите еще несколько: