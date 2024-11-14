15 доказательств того, что наши мамы — чемпионы по неожиданным поступкам

"МАМА" в таблице рекордов – это ещё что.

У нас в школьном детстве лаборант-студент в классе информатики поигрывал в игрухи нa знаменитом некогда Пълдин-601. В основном в змейку. Ну, и вечно вводил в таблицу то Andy, то Super Andy, то УPOД.

Приходим мы как-то с пацанами к нему вечерком (само собой, втайне от математички). Андрей сидит злющий и вместо работы, ругаясь всеми словами, ожесточённо играет в змейку.

Оказалось, что его хозяйка кабинета, математичка наша, выбесила чем-то, он по её уходе решил оторваться за игрой и вместо обычного Andy ввёл в таблицу имя - "Альбертовна дypа". Заигрался и вышел нa первое место.

Потом ему чуть ли не до трёх ночи пришлось десять раз обыгрывать самого себя в эту несчастную змейку, чтобы прелестный ник исчез из таблицы. Иначе бы с утра математичка неминуемо его спалила (ибо сама была охоча до игры)...