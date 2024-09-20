15+ мам, красотой которых порой хочется восхищаться
Мы безумно любим своих мам, и это чувство сопровождает нас всю жизнь. Но порой забываем, какими же красавицами они были в свои молодые годы. Пользователи сети поделились снимками своих родителей, и от некоторых даже трудно отвести взгляд.
«Моя мама в 1977 году и сейчас»
«Для ухода за кожей она пользуется кремом, который сама же и делает. В составе использует кокосовое масло, смешанное с пчелиным воском, но еще добавляет чайное дерево или что-то похожее. Мы называем этот крем „мамино волшебство“. Всей семьей мажем им руки, губы, лицо, а сестры даже используют от опрелостей своих карапузов. Ничего особенного, но, как говорится, все гениальное — просто! Еще она каждый день начинает с кефира. Благодаря маме, отец тоже проживет долгую и здоровую жизнь».
«Моя мама в конце 1980-х»
«Мама в 1970-х. Это самый красивый человек, которого я знаю»
«45 лет разницы»
«Примерно 1990 год. Мама тогда только начала встречаться с отцом»
«Так выглядела моя мама в начале 70-х»
«Моя мама в 1977 году выглядела гораздо круче, чем я когда-либо надеюсь быть»
Фото будто бы сегодня снято и выложено с ретро-фильтром. Если не присматриваться к деталям, то все как сейчас: пиджак с футболкой, небрежная укладка и очки
Кстати, посмотрите еще одну статью с ретро-фото, на которых мамы выглядят словно иконы стиля.
«Мама в свой медовый месяц, 1967 год. Да, ей тут 23»
«Любимая фотография моей мамы. Ей сейчас почти 70, и она все такая же крутая»
«Мама сама шила себе платья в 1970-е годы»
«А вот моя мама в 1980-х»
«Май 1986 года»
«Тут моей маме 19 лет. 1962 год»
«Моя потрясающая мама. Здесь она еще подросток. Где-то в начале 1940-х»
«Мама примерно в 1977 году»
- Очень фотогеничная женщина. Камера любит ее так же, как и ты. © 333H_E / Reddit
«А вот и моя мамуля»
«У мамы был громкий смех и классная улыбка»
«Моя мама где-то в начале 1980-х»
Мама всегда будет оставаться для своих детей не только самой лучшей, но и самой красивой. Но некоторые пользователи сети по-доброму хвастаются фотографиями и других своих родственников.
- 18 человек показали своих бабушек и дедушек, и они оказались круче, чем звезды старого Голливуда.