15+ мам, красотой которых порой хочется восхищаться

Мы безумно любим своих мам, и это чувство сопровождает нас всю жизнь. Но порой забываем, какими же красавицами они были в свои молодые годы. Пользователи сети поделились снимками своих родителей, и от некоторых даже трудно отвести взгляд.

«Моя мама в 1977 году и сейчас»

«Для ухода за кожей она пользуется кремом, который сама же и делает. В составе использует кокосовое масло, смешанное с пчелиным воском, но еще добавляет чайное дерево или что-то похожее. Мы называем этот крем „мамино волшебство“. Всей семьей мажем им руки, губы, лицо, а сестры даже используют от опрелостей своих карапузов. Ничего особенного, но, как говорится, все гениальное — просто! Еще она каждый день начинает с кефира. Благодаря маме, отец тоже проживет долгую и здоровую жизнь».

«Моя мама в конце 1980-х»

«Мама в 1970-х. Это самый красивый человек, которого я знаю»

«45 лет разницы»

«Примерно 1990 год. Мама тогда только начала встречаться с отцом»

«Так выглядела моя мама в начале 70-х»

«Моя мама в 1977 году выглядела гораздо круче, чем я когда-либо надеюсь быть»

© Distressed_tuber / Reddit Огонек 5 часов назад Фото будто бы сегодня снято и выложено с ретро-фильтром. Если не присматриваться к деталям, то все как сейчас: пиджак с футболкой, небрежная укладка и очки - - Ответить

Кстати, посмотрите еще одну статью с ретро-фото, на которых мамы выглядят словно иконы стиля.

«Мама в свой медовый месяц, 1967 год. Да, ей тут 23»

«Любимая фотография моей мамы. Ей сейчас почти 70, и она все такая же крутая»

«Мама сама шила себе платья в 1970-е годы»

«А вот моя мама в 1980-х»

«Май 1986 года»

«Тут моей маме 19 лет. 1962 год»

«Моя потрясающая мама. Здесь она еще подросток. Где-то в начале 1940-х»

«Мама примерно в 1977 году»

Очень фотогеничная женщина. Камера любит ее так же, как и ты. © 333H_E / Reddit

«А вот и моя мамуля»

«У мамы был громкий смех и классная улыбка»

«Моя мама где-то в начале 1980-х»