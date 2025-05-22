15+ историй о дружбе, которая не прошла проверку деньгами

Я считаю, что не надо судить на что он потратит эти деньги, (конечно, если это не экстренный случай) типа зачем тебе на операцию на груди, или зачем тебе в отпуск и тп. Может грудь это великий комплекс у человека, или там уже кукуха сьезжает и хочеть разгрузиться на моря. Давать денег взаймы должно исходить от СВОИХ потребностей-есть лишние деньги, то давай, и будь готов морально потерять и деньги и друга. Например, у меня подруга попросила на сумочку Луи Виттон, по мне так это еще та блажь, и я в жизни не стала бы тратиться. Но были свободные деньги и дала. И вот она ее купила и ходит человек радуется искренне, деньги вернула, все счастливы.