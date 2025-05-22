Я считаю, что не надо судить на что он потратит эти деньги, (конечно, если это не экстренный случай) типа зачем тебе на операцию на груди, или зачем тебе в отпуск и тп. Может грудь это великий комплекс у человека, или там уже кукуха сьезжает и хочеть разгрузиться на моря. Давать денег взаймы должно исходить от СВОИХ потребностей-есть лишние деньги, то давай, и будь готов морально потерять и деньги и друга. Например, у меня подруга попросила на сумочку Луи Виттон, по мне так это еще та блажь, и я в жизни не стала бы тратиться. Но были свободные деньги и дала. И вот она ее купила и ходит человек радуется искренне, деньги вернула, все счастливы.
15+ историй о дружбе, которая не прошла проверку деньгами
Истории
1 час назад
Деньги и власть всегда могут показать нам истинную природу людей, которых мы считаем друзьями. И чаще всего мы сталкиваемся с первым: одалживаем деньги далеко не чужим, казалось бы, людям и смотрим как те кормят нас различными обещаниями. Именно финансовые вопросы чаще всего становятся причиной обид, конфликтов и разрыва даже самой крепкой дружбы на свете, и наглядно показывают, что даже самые надежные и близкие люди могут оказаться совсем не теми, за кого мы их принимали.
- Был у меня друг, которого я когда-то считал чуть ли не своим братом. Он устроился на хорошую работу в судоходную компанию. У него была машина, он снимал хорошую квартиру и чувствовал себя великолепно. Я же все еще пытался начать свое дело и проходил стажировку, так что моя зарплата была в три раза меньше его.
Во время одной из наших случайных встреч он вдруг попросил у меня денег. Тогда эта сумма составляла треть моей зарплаты, но я все равно охотно дал ему деньги. Он обещал все вернуть на следующей неделе, которая со временем превратилась в полтора года. Он объяснял это тем, что ему не платят, и все такое. Но при этом он всегда рассказывал мне про девушек и места, куда водил их на свидания.
Что ж, через несколько лет я ушел с работы, чтобы открыть свое дело. Как раз понадобились деньги, о чем я и напомнил своему другу. Тот наобещал мне всякого и поддержал все мои начинания. Пришло время запускаться, и я напомнил ему о его обещании вернуть деньги. Он прочитал сообщения и не ответил. На этом все между нами и закончилось. Больше мы не общались. © Audu Steven / Quora
- Одолжила знакомой небольшую сумму «на месяц». Как порой бывает, месяц перерос в два года. Отмазок много за это время наслушалась: то на лекарства маме, то на вещи к новому сезону, то на зубного, то на лечение кошки, то сантехника полетела, то друзья женятся — на подарок надо. Я понимающе кивала-кивала, потом сказала, что долг пересчитаю с учетом инфляции за два года, ведь бензин подорожал, тариф на коммуналку вырос, продукты тоже не дешевеют. Через два дня мои деньги были у меня. © Подслушано / Ideer
- Мне 17 лет. В прошлые выходные мы поужинали с друзьями, а затем решили отправиться на остров. Однако друзья сказали, что у них нет денег, поэтому заплатить пришлось мне. Они обещали вернуть деньги. Да, сумма была небольшая — всего $10. Но на все мои просьбы перевести деньги на карту они потом начали отнекиваться и называть меня нищебродом. Теперь я даже теряюсь, уместно ли просить друга вернуть $5, которые он задолжал. Я ведь вкалывал целый год и честно заработал свои деньги. Правда не знаю, как теперь быть. © Negative-Abalone-259 / Reddit
- У мужа был друг, они вместе «выживали» в мегаполисе. Жили больше двух лет бок о бок. Друг очень воспитанный, интеллигентный джентльмен, но встретил свою «любовь». Одолжил у нас денег на свадьбу со своей принцессой, уехал в другой город и уже больше года даже не звонит. Как можно так кинуть далеко не чужого тебе человека? © Подслушано / Ideer
- Подруга попросила одолжить ей немаленькую сумму. Деньги есть, но самим нужны — копим на ипотеку, живем в съемной. Подруга и ее муж работают. Я полюбопытствовала, зачем такие деньги. Оказалось, она никак не может накопить на грудь. Я отказала. Так та обиделась, назвала меня «жлобиной» и «душнилой». © Карамель / VK
- Живу в Германии. Сегодня услышал, что друзья собираются поехать в Таиланд в отпуск на две недели. Я не смог присоединиться к ним из-за учебы, а вот мой друг с радостью с ними полетит. Сначала я задумался, откуда у него деньги, ведь одни только билеты обойдутся в €1300, плюс другие расходы. Таким образом, за поездку он выложит около двух тысяч долларов, не меньше. Беда лишь в том, что эту же сумму он должен мне! Честно говоря, я понятия не имею, что делать. Уже отправил ему сообщение, жду ответа. © Illustrious-Cut9655 / Reddit
- Когда человек долго не хочет возвращать долг, то есть один лайфхак. Механизм срабатывает как часы! Я зову его погулять и невзначай спрашиваю, ничего ли он мне не должен, переводя все в шутку. А потом прошу его одолжить мне такую же сумму, но меньше на сотню-другую, чем он занял до этого. И, конечно же, обещаю вскоре все вернуть до копейки. Только вот не возвращаю. Ибо нефиг! © Подслушано / Ideer
- У меня было две подруги. Одна из них, будучи в разводе, нуждалась в деньгах на операцию. Вторая подруга помогла ей, не только предоставив финансовую поддержку, но и поддержав материально: дала одежду, продукты, жилье. В ответ на это первая подруга «отблагодарила» ее, изменив с ее мужем. Они разругались, больше не общались, а с тем мужиком так никто и не был в отношениях. Когда я спросила подругу: «Как ты могла так поступить?», она ответила: «А что такого? Я просто решила попробовать». Железная логика и «отличный» способ сказать спасибо за помощь. © Карамель / VK
- Мы с подругой были не разлей вода лет 10. Недавно собрались у меня, скинулись на праздничный стол, вкусно поели. Вдруг через пару недель она выдает: «Не хочу больше с тобой общаться» и в игнор. Я в шоке — что стряслось? И тут она выдает: «Ты пригласила меня в гости и попросила скинуться за еду. Я так не привыкла». © Olga Vikulova / AdMe
- Как-то раз подруга заняла у меня сотню и долго не возвращала. Мне было неудобно напоминать, поэтому я из тактичности ничего не говорила, думая, что она отдаст, когда сможет. А через месяц она снова просит денег в долг, но на этот раз уже 500. Так как наличных у меня с собой не было, я ответила, что сейчас у меня нет денег, и к тому же она мне и так должна сотку. И тут она начала возмущаться: мол, после того как заняла, на следующий день хотела вернуть, а я сама сказала: «Мне не надо». Я готова поклясться, что этого не было, и вообще не помню момента, когда она якобы собиралась их вернуть. Но она упорно утверждала, что хотела отдать, а я не взяла. И еще добавила: «В следующий раз не отказывай, когда я хочу тебе что-то вернуть». Я, конечно, понимаю, что людям иногда не хватает денег, и мне не жалко для друзей, но ведь меня тоже можно понять. Я далеко не миллионерша, у меня ипотека, кредит, ремонт в квартире, и мне тоже нужны деньги. Но я ни у кого ничего не прошу. И если уж беру в долг, то всегда возвращаю. После такого поведения даже не хочется кому-то помогать. © Карамель / VK
- Однажды я дала подруге денег и очень об этом жалею. Она была дружелюбным человеком, попросила немного на обед — я любезно одолжила. А через пару дней узнала, что она распространяла обо мне грязные слухи. Дружба закончилась довольно быстро. © woofwooflove / Reddit
- Купила подруге на день рождения классный дорогой подарок, а она мне на мой — открытку и самую дешевую шоколадку. Открыла и аж обалдела: я с душой, а она так! Думаю, может, мне не стоило так стараться, но вроде бы это же моя подруга, и всегда хочется сделать что-то особенное. Теперь не знаю, как себя вести, чувствую себя дурой, что потратилась. Понимаю, что дружба — не про деньги, но как-то обидно. © Карамель / VK
- Выбесила подруга. Одолжила небольшую сумму с формулировкой: «Смогу отдать не скоро и буду возвращать по частям, одолжи, если не горят». Тогда я не обратила внимание на это. А потом выяснилось, что она заняла у всех своих друзей и на эту сумму купила квартиру. Все как в бородатой истории. Подруга — тусовщица, у нее больше 5000 друзей в соцсетях. Как выяснилось, она провернула тот же трюк: заняла у всех с той же оговоркой в письменном виде, купила квартиру и теперь возвращает всем по копейке в месяц! На мои претензии, что это мошенничество, только посмеялась: мол, никто меня не заставлял, условия она сразу озвучила. И что теперь? Ждать 5 лет, пока отдаст? Судиться из-за такой копеечной суммы глупо. © Подслушано / Ideer
- Одолжила подруге миллион. Дальше — классика жанра. Три года кормила завтраками, что скоро отдаст. Хорошо, что хватило ума составить договор займа под залог ее машины. Подала в суд в последний день, иначе бы срок давности истек. Она начала звонить с угрозами, но все разговоры я записывала. Суд выиграла, приставы ей выкатили требования. Недавно она снова позвонила — я до последнего надеялась, что пойдет на мировую. Но нет. Опять угрозы, обещания оспорить решение и шантаж, что передаст компромат моему мужу. Дружили со школы. © Подслушано / Ideer
- С детства дружила с девушкой, считала ее лучшей подругой. Как-то раз она заняла у меня 5000. Конечно, я сразу дала ей деньги. Через несколько дней она добавила меня в ЧС, где только можно. Писала ей через аккаунт нашей общей знакомой, спрашивала, что случилось, — это выбило у меня почву из-под ног. Придумывала ей оправдания: может, взломали, может, ошибочно добавила, Потом только поняла, что подруга просто решила не возвращать долг, который я бы ей, возможно, и так простила. Оказалось, наша дружба стоила всего пять тысяч. © Подслушано / Ideer
- Подруга пригласила на свадьбу. Подарила ей крупную сумму денег, отлично повеселились. Через месяц присылает мне целую простыню о том, что я — ужасный человек. Оказалось, дело в фотках: ей прислали фотосет, и она разглядела, как я, якобы, сначала одну сумму в конверте принесла, а потом оттуда часть денег достала и меньше подарила. Поняла она это все по серии снимков, где меня видно на заднем фоне. Не помню, что я там делала, но деньги точно не перекладывала. В итоге не общаемся.
Иногда кажется, что истинная дружба не измеряется суммами на счетах и не должна рушиться из-за долгов, но, к сожалению, в реальном мире все обстоит иначе и нужно всегда быть начеку.
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