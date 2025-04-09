15 фото, которые хочется прокомментировать словами: "Вау, такого я еще не видел!"

Кажется, что во времена, когда искусственный интеллект выдает шедевры в стиле любого художника, удивить уже сложно. Но не тут-то было. Мы вот обожаем находить удивительные вещи, которые открывают наш мир с новой стороны. И сегодня у нас подборка уникальных фото, после просмотра которых возникает одно желание — воскликнуть: «Ну ничего себе!»

"Мой дед играет в "Солитера". Вот его рекорд"

Сыграно 2353 игры, из них все выигрышные, ни одного проигрыша - прим. ADME.

Погодите, как такое вообще возможно? © azazyel / Imgur



"А у нас кактус рогатый"

"Кошка парня залезла в сканер, ну и вот"

"Такого я еще не видел"

"Моя мерная ложечка сделана из пластика, поэтому из-за статики луковый порошок стал такой колючкой"

"Покупал рубашку и наткнулся на сие чудо"

"Папа прибирался в доме и обнаружил голубиное гнездо, сделанное в основном из сварочной проволоки"

"Розы, которые мне подарили на 14 февраля, перестали увядать и отрастили новые листья"

Моя прабабушка вырастила кусты роз из роз, которые ей подарили на выпускной! Это возможно! © ncc74656m / Reddit

"У меня редеют волосы с внешней стороны ноги"

"Увидел этих покрытых мхом черепах в зоомагазине"

"Хозяин магазина, сказал, что с ними все в порядке - просто в воде, где они раньше жили (и откуда он их купил) были водоросли".

Это дерево будто поглотило каменную кладку

Этот контейнер с лимонадом идеально упал дном вверх и не пролил ни капли вокруг

"Делал фотку и в этот момент сверкнула молния, осветив все так, будто был день. Вторая фотка сделана 10 секунд спустя"

"Друг работает на АЭС, там запрещено снимать. Вот какой телефон ему выдали"

"Да, это iPhone без камеры".