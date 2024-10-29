15 фото, которые полны таких теплых эмоций, что они передаются через экран
Фотоподборки
1 час назад
У каждого их нас есть фотографии, на которых запечатлены памятные и счастливые моменты из нашей жизни, и смотреть на них одно удовольствие. Из таких снимков, которыми поделились пользователи в сети, и состоит наша статья. И эти фото точно тронут ваше сердце.
"Моя девушка точно знает, как заставить меня плакать. Это лучший подарок на день рождения!"
«52 вещи, которые я люблю в тебе».
"Мне 44, и я уже и не надеялся стать отцом. Сегодня все изменилось"
"Мы вместе учились, я был в нее влюблен, но так и не решился подойти к ней. Спустя годы жизнь вновь свела нас, и второго шанса я не упустил"
"После 7 лет жизни без зубов муж наконец вставил их. Никогда не видела его таким уверенным и счастливым!"
"Моя девушка устроила мне сюрприз на мой 29-й день рождения. До этого у меня никогда не было тематических вечеринок. Да, я люблю Человека-Паука и машинки"
"У моей дочки серьезное заболевание, и общение дается ей с трудом. Сегодня я нашел свой портрет в ее рюкзаке. Я счастлив!"
"Сегодня мой парень помог расставить в гостиной моих фарфоровых кукол, которых я коллекционирую с детства. Это много для меня значит"
- Теперь я могу расставить их на видном месте, потому что раньше моя семья и бывший муж роняли и ломали их, иногда намеренно. Я впервые чувствую себя в безопасности, и хотя мой бойфренд считает моих кукол жутковатыми, он знает, что я их люблю, и уважает это. © Logical-Victory-2678 / Reddit
"Вчера вечером я сделал своей девушке предложение. Она сказала "да"!"
«Меня дважды уволили, и я переехала в другой город, в тесную квартирку, ради работы, которую не любила. А теперь у меня работа мечты, и я покупаю новый дом! В нем есть ванна!»
"Нашел это фото из 1989 года и на меня нахлынули воспоминания"
- Это я и моя первая жена, мы в свадебном путешествии. Мы молоды, счастливы и влюблены. А потом ее не стало. Ей было 40. Я остался с 3 детьми. Спустя время я снова женился. Я люблю и любим, но иногда я ужасно тоскую по тем временам. И считаю, что мне повезло дважды. © fujimidai / Reddit
"Я стыдилась того, что я взрослая тетя, а люблю кукол Барби. Все изменилось полгода назад. Первую куклу мне подарил муж"
- Я узнала, что кукол заказывают и коллекционируют женщины. Они перекрашивают им лица, делая их более реалистичными, делают мебель и лепят миниатюрную еду, фотографируют в разных местах и т.д. Я тоже увлеклась этим - и очень счастлива. Перестала стесняться своего увлечения. Нас много! © Darya23 / Pikabu
"На этой неделе исполнилось 20 лет, как мы с женой вместе. Я не могу представить себя без нее. Она - мой лучший друг и моя самая большая любовь"
"После развода с женой моя 10-летняя дочь приготовила мне ужин и сказала: "Папа, теперь я буду о тебе заботиться""
"Она у меня всего 10 дней, но я уже успел полюбить ее"
«Бабушка с дедушкой играют с водным пистолетом. Это было прошлым летом, столько радости было! Бабушке 83, дедушке 85»
- А вот и еще несколько статей с эмоциональными снимками:
- 17+ добрых фото, от которых на душе становится теплее
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Фото на превью Hot-Class8889 / Reddit
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