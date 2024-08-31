15+ добрых фото, которые согревают душу как августовский вечер
Фотоподборки
55 минут назад
В повседневной суете мы иногда забываем о том, как важно находить время для простых радостей. Причем найти их можно даже в интернете: смешное фото чьего-то кота или просто добрая история. Казалось бы, такая мелочь, но работает на 100%.
«Это лучший день в году! В наш магазин ходит пара с малышом. Сегодня мальчонка вручил мне это. Я кричу!»
«Спросил тут у друга, получил ли он повышение, которое так хотел. В ответ он прислал это»
«Вот уже пару недель не выхожу на улицу из-за травмы. Сказала мужу, что безумно скучаю по небу и звездам. А он взял и принес мне это»
«Папа исполнил свою главную мечту! Теперь у него есть бельгийская овчарка, о которой он грезил всю свою жизнь»
У парня бранч с лучшим другом
«Мой портрет от 6-летней внучки»
«Моя прабабушка с одним из своих праправнуков знакомит его с сестрой»
«Мой папа подкармливает на своем крыльце всех бездомных кошечек в округе»
«Меня вызвали на работу прямо в день рождения, так еще и в ночную. Моя жена наполнила сумку для обеда подарками, пока я спал. Эта женщина послана мне небесами!»
«Увидели эту сладкую парочку во время нашего медового месяца»
«Ко мне пришел кавалер моей дочки и попроси помочь с созданием шкатулки для кольца. Я не смог ему отказать»
«Недавно я спас эту овчарку. Она боится всех, кроме меня»
«Муж сделал моим крючкам удобные ручки и теперь я снова могу вязать!»
«Дочка оставила меня присматривать за своим котенком. Как-то она потребовала доказать, что с ним все в порядке. Я отправил ей это»
«Пересматриваю наши старые фотографии с мамой. То, как она старалась быть со мной на одной волне, восхищает!»
«Мой муж был в ярости, когда я только принесла домой эту кошечку. Зато теперь они выглядят так»
«Моему сыну всего год, а он уже разделяет мое хобби»
«Уехал в командировку. Вы только гляньте, что учудил мой сын. Обнаружил это, когда начал разбирать чемодан»
«Сегодня я навещала свою пожилую маму. Посмотрите, что она подбросила мне в сумку, пока я не видела. Мне вообще-то уже 40! »
Если вам хочется еще немного добра и радости, то эти статьи то, что нужно:
Фото на превью BettaBoop / Reddit
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