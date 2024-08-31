15+ добрых фото, которые согревают душу как августовский вечер

В повседневной суете мы иногда забываем о том, как важно находить время для простых радостей. Причем найти их можно даже в интернете: смешное фото чьего-то кота или просто добрая история. Казалось бы, такая мелочь, но работает на 100%.

«Это лучший день в году! В наш магазин ходит пара с малышом. Сегодня мальчонка вручил мне это. Я кричу!»

«Спросил тут у друга, получил ли он повышение, которое так хотел. В ответ он прислал это»

«Вот уже пару недель не выхожу на улицу из-за травмы. Сказала мужу, что безумно скучаю по небу и звездам. А он взял и принес мне это»

«Папа исполнил свою главную мечту! Теперь у него есть бельгийская овчарка, о которой он грезил всю свою жизнь»

У парня бранч с лучшим другом

«Мой портрет от 6-летней внучки»

«Моя прабабушка с одним из своих праправнуков знакомит его с сестрой»

«Мой папа подкармливает на своем крыльце всех бездомных кошечек в округе»

«Меня вызвали на работу прямо в день рождения, так еще и в ночную. Моя жена наполнила сумку для обеда подарками, пока я спал. Эта женщина послана мне небесами!»

«Увидели эту сладкую парочку во время нашего медового месяца»

«Ко мне пришел кавалер моей дочки и попроси помочь с созданием шкатулки для кольца. Я не смог ему отказать»

«Недавно я спас эту овчарку. Она боится всех, кроме меня»

«Муж сделал моим крючкам удобные ручки и теперь я снова могу вязать!»

«Дочка оставила меня присматривать за своим котенком. Как-то она потребовала доказать, что с ним все в порядке. Я отправил ей это»

«Пересматриваю наши старые фотографии с мамой. То, как она старалась быть со мной на одной волне, восхищает!»

«Мой муж был в ярости, когда я только принесла домой эту кошечку. Зато теперь они выглядят так»

«Моему сыну всего год, а он уже разделяет мое хобби»

«Уехал в командировку. Вы только гляньте, что учудил мой сын. Обнаружил это, когда начал разбирать чемодан»