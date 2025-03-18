15+ случаев, когда удача ждала на полке комиссионного магазина

Мы живем рядом с престижным районом, где недавно был сбор крупногабаритного мусора, и мы решили прогуляться. На обратном пути к машине я заметила большой кусок нержавеющей стали с логотипом Breville на спинке. Я как раз недавно искала домашние эспрессо-машины этой фирмы, но цены оказались слишком кусачими, даже на б/у модели. И тут у меня мелькнула мысль: «А вдруг это и правда кофемашина?» Наклоняюсь посмотреть поближе и чуть не подпрыгиваю от радости. Машина была кварталах в двух, так что я бегом туда, усаживаю сына в коляску и возвращаюсь, чуть ли не задыхаясь от волнения. Забрала находку. Всю дорогу домой я пыталась себя убедить, что она точно не работает, но стоило включить ее в розетку — и все оказалось в порядке! Единственное, что нужно заменить — портафильтр, и это обойдется примерно в $100. А в остальном — ни одной проблемы. До сих пор на эмоциях! Это однозначно моя лучшая находка за 13 лет охоты за сокровищами на барахолках, и особенно приятно, что это именно то, что я так хотела купить.