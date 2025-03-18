Для швейной машины нужен хороший стол. Если, конечно нa ней собираются шить.
15+ случаев, когда удача ждала на полке комиссионного магазина
Для кого-то барахолки и распродажи — это залежи ненужного хлама, а для других — настоящий кладезь уникальных находок. Винтажная посуда, редкие книги, необычные сувениры и даже вещи с солидной историей — все это можно найти за смешные деньги, если немного постараться. В этой подборке собраны самые интересные и удачные трофеи, а в конце вас ждет небольшой бонус.
«Фотография некоторых из моих сокровищ»
В главной роли — мое новое приобретение: швейная машина с оригинальной ценой в $2,119! Моя цена — всего $150.
«Искал долго на блошиных рынках замок к входной калитке. Наконец, нашел нужных параметров»
Ой, сколько нужно терпения, чтобы найти нужную вещь в горах всякого хлама нa этих блошиных рынках. Но моя знакомая ездит туда часто и обожает рыться во всём этом барахле. Каждый раз что-то интересное и дешёвое там находит.
«Мой первый набор посуды — Red Wing Merrileaf, 51 предмет»
На прошлых выходных я был на распродаже имущества и сначала прошел мимо этого набора. Но он не выходил у меня из головы, и я вернулся — оказалось, что его цена всего $62,50 со скидкой 75%! Я сразу же его забрал. Мне 18, и я готовлюсь к переезду, так что не могу дождаться, когда смогу наконец воспользоваться этой красотой!
«А в чем вы измеряете успех?»
Я никогда не задумывался о том, чтобы собирать троллей. Эта мысль даже не приходила мне в голову, пока из порванного бумажного пакета не высыпалась эта пестрая компания. Мне тут же захотелось собрать их всех!
«Главное достижение моей „барахолочной“ карьеры»
- О, я бы тоже хотел заполучить этих двоих! Может, однажды и мне повезет! © wendymcbane / Reddit
«Коллекция кофейников Manning, Bowman, and Co. конца 1800-х (всего 22 предмета)»
Нашла это сокровище на барахоле и отдала за всю коллекцию около $250. Кофейники были сделаны в конце 1800-х американской компанией Manning, Bowman, and Co. Безумно рада такой находке, но немного грустно одновременно. На некоторых предметах были вырезки из газет начала 2000-х годов с информацией о ценности подобных вещей. В одном кофейнике даже сохранился ценник из антикварного магазина, которого уже давно нет. Это была чья-то любимая коллекция. Решила поделиться, чтобы её могли оценить и другие.
«Отличная находка в местном комиссионном магазине — все эти инструменты обошлись мне меньше чем в $8»
Среди них несколько отверток, кусачки, старый воздуходув и даже ручная дрель Stanley Yankee с набором сверл. Обычно на барахолках попадаются дешёвые инструменты, но на этот раз мне явно повезло!
«Нашел этот сувенир из фильма 1999 года на барахолке среди других туалетных принадлежностей. Купил только его»
«Купил эту маску на барахолке. Продавец не знает, что это такое. Думаю, она проклята»
- 100% она проклята. © EssieAmnesia / Reddit
«Печатная машинках из 1910-ых всего за £20»
«Вся семья ненавидит моего нового „кота“»
- Он, конечно, странный, но я бы тоже его купил. © Snoo14546 / Reddit
«Купил книгу, а внутри нашел это»
На фотографии несколько старых купюр, а также книга писателя Митча Албома «Ради нового дня».
«Чайник Simplex Buckingham за $15»
«Как фанат корейской культуры я была просто счастлива найти это»
«Находка с мусорки — домашняя эспрессо-машина Breville»
Мы живем рядом с престижным районом, где недавно был сбор крупногабаритного мусора, и мы решили прогуляться. На обратном пути к машине я заметила большой кусок нержавеющей стали с логотипом Breville на спинке. Я как раз недавно искала домашние эспрессо-машины этой фирмы, но цены оказались слишком кусачими, даже на б/у модели. И тут у меня мелькнула мысль: «А вдруг это и правда кофемашина?» Наклоняюсь посмотреть поближе и чуть не подпрыгиваю от радости. Машина была кварталах в двух, так что я бегом туда, усаживаю сына в коляску и возвращаюсь, чуть ли не задыхаясь от волнения. Забрала находку. Всю дорогу домой я пыталась себя убедить, что она точно не работает, но стоило включить ее в розетку — и все оказалось в порядке! Единственное, что нужно заменить — портафильтр, и это обойдется примерно в $100. А в остальном — ни одной проблемы. До сих пор на эмоциях! Это однозначно моя лучшая находка за 13 лет охоты за сокровищами на барахолках, и особенно приятно, что это именно то, что я так хотела купить.
«Три набора ручек и карандашей Parker из стерлингового серебра»
«Всего три доллара»
«Пожарная машина, в которую можно заливать воду и „тушить“ пожар. Стоила 2 евро»
«Только что нашла бамбуковый столик, который идеально подходит к моей полке и креслу тоже с барахолки! Безумно рада»
«Просто не мог не купить эту кружку как только ее увидел»
«Серебристое блюдо для морепродуктов с лососями — всего за $7,99»
«Просто понравилось кольцо в секонде. Через два года узнала, что оно с секретом»
БОНУС
- Я как-то в Финляндии на барахолке купил целый пакет всякого за 5 евро. Жена меня отговаривала, но душа помоечника требовала покупки данного лота. Разобрав пакет, я обнаружил там столовые приборы, медальки со школьных спортивных соревнований, чернильницу и еще по мелочи. Повыстовлял это все в интернете на сайте объявлений и первой же продажей сырорезки за 400 рублей отбил весь хлам. Потом еще чернильницу забрала девушка, работающая на киностудии, и так постепенно я распродал половину пакета. Жене до сих пор припоминаю, как она во мне чуть не убила бизнесмена. © skreps / Pikabu
- Жена нашла на гаражной распродаже книгу за $1. Потом она поняла, что это редкое лимитированное издание с автографом какого-то автора ужастиков. Продала книгу на сайте объявлений, и вырученных денег хватило на недельную поездку всей семьей в Диснейленд тем летом. © whomp1970 / Reddit
Охота за сокровищами на барахолках — это не только способ найти полезные вещи по приятным ценам, но и настоящее приключение. Каждый неожиданный раритет или редкий предмет — это история, которую хочется рассказывать снова и снова. А иногда именно такие находки становятся самыми ценными в коллекции.