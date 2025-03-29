15 историй о людях, чьи хитрость и находчивость изменили правила игры

Истории
1 час назад

Есть люди, на которых смотришь и думаешь: откуда у них столько энергии на бесконечные затеи? В голове у них целый ворох идей, причем далеко не самых очевидных. И что удивительно — они не просто фантазируют, а сразу берутся за воплощение своих задумок. И пусть порой идеи оказываются провальными, наблюдать за их реализацией все равно интересно.

  • В детстве, когда отдыхала у бабушки в деревне, на нашей улице жили много моих ровесников. И среди всех двухколесный велик был только у меня. Помню, как сдавала его всем в аренду на 5-10 минут, а оплату мне приносили цветами с маминых клумб — гладиолусами, астрами, бархатцами. Букеты я дарила бабушке. Выросла и теперь учусь на специальность связанной с бизнесом и понимаю, что все-таки предпринимательская жилка во мне с детства. © Не все поймут / VK
  • У нас на работе очень суровый директор, и чтобы не попасться за сидением в интернете, приходится по сто раз поворачиваться, чтобы убедиться, что он не идет. Вот я и стала ставить на полку открытую пудреницу с зеркалом, настраиваю ее, как надо, и использую как зеркало заднего вида. © Подслушано / Ideer
  • Раньше жутко бесили нотации мужа на кухне. Нашла выход: как только он начинает зудеть, наношу жироудалитель на плиту и плитку вокруг. Его запах буквально за пару минут изгоняет мужа из кухни, а мне есть поле для деятельности, где «выпустить пар», если супруг успел завести. В итоге тишина, а бонусом — чистота на кухне. © Подслушано / Ideer
  • Муж купил маме рядом с нами участок под дачу, чтобы ей было чем заняться на пенсии. Сначала она нас тиранила с посадками — мы ей сами огород засадили. Потом то же самое с сорняками и поливом. А как собирать урожай, так она здоровее всех. В прошлом году опять 25. Одним из вечеров свекровь должна была приехать, а я взяла да и решила, что раз так все происходит, соберу весь урожай сама.
    Я встала пораньше и собрала все, даже что-то успела заморозить, закатать. Сколько крику было, я теперь враг номер один. Зато она больше не ездит на дачу и не общается со мной. Участок по документам мужа, и у меня появился дополнительный кусок земли. А надо было всего лишь один раз собрать урожай. © Подслушано / Ideer
  • В школе у нас пекли очень вкусные сосиски в тесте. Но их раскупали за одну перемену и многим не доставалось. Я, учась в начальной школе, просек это, отпрашивался в туалет за 5 минут до конца урока, сам шел в столовую, чтоб быть первым в очереди, покупал по 10-15 штук сосисок, и тем, кому не досталось, продавал в два раза дороже. Накопил на крутое LEGO. Тогда-то во мне и зародился будущий бизнесмен. © Подслушано / Ideer
  • Когда мой муж учился в колледже, кто-то бесконечно пользовался его средством для стирки. Ему это надоело, и в один прекрасный день он вылил остаток жидкости из бутылки, а вместо нее налил туда жидкий крахмал. Испортить чью-то одежду эта жидкость не могла, просто вещи стали бы очень жесткими и надо было бы постирать их кучу раз, чтобы вернуть им первозданный вид. Надо ли говорить, что после этого его гель больше никто не трогал? © ChaoticForkingGood / Reddit
  • Узнала, что у моего парня есть кто-то на стороне. Женская интуиция + смекалка, и вот я уже нашла его пассию в соцсетях, написала ей и обрисовала ситуацию. Она пригласила к себе — поговорить. Я приехала, а у нее дома черт ногу сломит. Посидели мы с ней в итоге, пообщались, она вырубилась, а я ей квартиру намыла до блеска, и меня отпустило после этого. С ее телефона отправила нашу с ней фотку парню и подписала: «Береги ее». Вот такая женская солидарность. © Подслушано / Ideer
  • В классе 7-8 я перешел в другую школу. Там сразу со мной захотела пообщаться школьная «элита». Я, понятное дело, пришел на разговор один, а их было человек 10. Я взял с собой свои грамоты и ко мне даже лезть никто не стал. На следующий день вообще вся школа со мной стала здороваться, все думали, что со мной лучше не связываться, потому что все мои грамоты были за спортивную борьбу. А я их на самом деле сделал дома на компьютере, распечатал и вписал везде свое имя. © Подслушано / Ideer
  • Я продаю черенки растений и саженцы. Весной я просто продаю свои излишки перцев и помидоров, а еще у меня есть несколько любимых комнатных растений, которые нужно время от времени подстригать. Я убираю с них лишнее и просто укореняю черенки в воде, потом пересаживаю в горшок и продаю. По-моему, это отличный способ для того, чтобы даже хобби со временем окупилось. Я даже гранат выращиваю из семян, потому что в нашей местности это необычное комнатное растение. Я продаю их почти в 7 раз дешевле, чем местный садовый магазин продает маленькие деревца. © induceddaftfan / Reddit
uapalett
21 час назад

Лет с 13 до 15 компанией из 4 друзей мы ездили в центр города потроллить всяких неформалов и поандреналиниться - тогда начинались панки ,металлисты и пр.
Если везло, то могли с удовольствием и помахаться - в промежутках посещали секции спортивные бокс, самбо. Имели разряды.

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  • Племяшка-подросток обожает лапшу быстрого приготовления, а ее мать строго запрещает есть такое. Ребенок от этого хочет лапшу не меньше и придумала суперплан. Значит, отсчитывает время — не менее часа до прихода матери. Ест лапшу в комнате на столе, а у нее там есть выдвижная полка для клавиатуры, если надо — можно задвинуть, открывает окно настежь и лопает. Потом складывает контейнер в портфель, утром выкидывает. Запрещать еду ребенку — толку ноль. Пусть наестся вдоволь разок, и сама больше просить не будет. Но пока — так. © Подслушано / Ideer
  • Мой муж уверен, что ему безумно повезло со мной. Говорит, я у него как ангел: разрешаю ходить в баню, катать шары в бильярде и смотреть футбол с друзьями, когда ему вздумается. Думает, я святая. А весь секрет прост — его лучший друг мой надежный информатор. Куда бы муж ни пошел, друг всегда рядом и регулярно шлет мне апдейты. В итоге все счастливы: муж радуется свободе, его друг не скучает, а я сплю спокойно, зная, что все под контролем. И вот уже три года наш «конспиративный отдел» работает без сбоев! © Мамдаринка / VK
  • У меня есть киоск на блошином рынке. Самый прибыльный товар — это леденцы, которые я закупаю у местного предпринимателя. Я беру их оптом, делаю наценку 100% и все равно продаю их кучами. Благо, что в местном торговом центре их продают по цене в 3 раза выше. Всем хочется попробовать, но не все хотят отдавать столько денег, поэтому и радуются, когда видят у меня приятные цены и берут 3 штуки по цене 1 леденца из ТЦ. Может это и глупость какая-то, но я довольна. © GreenOnionCrusader / Reddit
  • Когда забеременела, то сразу четко представляла себе комнату малыша, и обязательным в ней атрибутом была желтая кроватка. Стала искать такую, но нашла только два варианта и за непосильные для нашей семьи деньги. Подумала и попросила мужа самому сделать кроватку, он купил нужные материалы из дерева, все сам смастерил, а я ее покрасила. И такая милая кроватка получилась, что некоторые наши друзья попросили за деньги сделать им такие же. А потом мы открыли свой магазинчик в интернете, заказов поступало очень много. Спустя два года у нас свое большое производство. И я очень рада, что мое простое желание теперь привело к такому хорошему этапу нашей жизни. © Не все поймут / VK
  • Муж злится, что я шопоголик. А я шмотки стараюсь не носить дольше одного сезона. Когда зарабатывала сама, проблем не было. Но сейчас я домохозяйка и деньги беру у мужа. Чтобы не выносил мозги, придумала хитрость. Поношу шмотки и отдаю младшей сестре. Она вымахала и в свои 17 носит тот же размер, что и у меня. Прихожу к мужу вся такая благородная, говорю, что вещи малой поотдавала и мне ходить не в чем. Прокатывает. © Карамель / VK
  • Мы с друзьями большие любители настольных игр, но, поскольку мы часто играем, это иногда надоедает. Да ещё и перепробовали все игры на свете, нас уже тяжело чем-то новым удивить. И вот на прошлых выходных мы придумали новую игру! Это Дженга с сосисками! Мы купили сосиски, построили из них башню и играли, вытаскивая по одной сосиске и переставляя их выше. Потом ещё и поужинали вкусно! Да, мы сумасшедшие любители настолок. © Не все поймут / VK

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