15 историй о людях, чьи хитрость и находчивость изменили правила игры

Есть люди, на которых смотришь и думаешь: откуда у них столько энергии на бесконечные затеи? В голове у них целый ворох идей, причем далеко не самых очевидных. И что удивительно — они не просто фантазируют, а сразу берутся за воплощение своих задумок. И пусть порой идеи оказываются провальными, наблюдать за их реализацией все равно интересно.