15 историй о людях, чьи хитрость и находчивость изменили правила игры

Паренек который барыжил сосисками в тесте не бизнесмен, а крыса
-
-
Ответить
Есть люди, на которых смотришь и думаешь: откуда у них столько энергии на бесконечные затеи? В голове у них целый ворох идей, причем далеко не самых очевидных. И что удивительно — они не просто фантазируют, а сразу берутся за воплощение своих задумок. И пусть порой идеи оказываются провальными, наблюдать за их реализацией все равно интересно.
Паренек который барыжил сосисками в тесте не бизнесмен, а крыса
Лет с 13 до 15 компанией из 4 друзей мы ездили в центр города потроллить всяких неформалов и поандреналиниться - тогда начинались панки ,металлисты и пр.
Если везло, то могли с удовольствием и помахаться - в промежутках посещали секции спортивные бокс, самбо. Имели разряды.
Вот еще несколько наших статей о людях с нестандартным мышлением: