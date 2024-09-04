15 историй о макияже и о том, как он влияет на нашу жизнь

Косметику наносят, чтобы подчеркнуть достоинства лица и скрыть недостатки, кому-то нравится просто орудовать кисточкой и помадой, а еще это неплохой способ самовыражения. И, конечно, макияж - источник эпичных историй, которые, пожалуй, происходили в жизни каждой женщины. Об этом рассказываем в сегодняшней подборке.

Пришел муж с работы, на руке - помада. Я промолчала, а через пару дней заметила тени на его рубашке. Не выдержала: «Признавайся, с кем мне изменяешь?!» Он выдал, что на курсы макияжа пошел. Я такая, ага, за дуру меня держишь, а муж взял и сделал мне неплохой макияж. Талант открылся, короче. А вчера выяснилось, что муженек-то на самом деле изменяет мне с мастером визажа. Теперь понятно... © Не все поймут / VK

Он выдал, что на курсы макияжа пошел. Я такая, ага, за дуру меня держишь, а муж взял и сделал мне неплохой макияж. Талант открылся, короче. А вчера выяснилось, что муженек-то на самом деле изменяет мне с мастером визажа. Теперь понятно... © Не все поймут / VK Ко мне подошла коллега с вопросом, где я купила свой хайлайтер, потому что ей очень нравится, как он на мне смотрится. А у меня просто кожа проблемная, блестит постоянно. © RobbiZlobniy / Pikabu

Как-то в 3 года я добралась до косметички бабушки, вытащила оттуда помаду и измазала и себя, и обои в квартире. Обнаружили меня за этим занятием дедушка, бабушка и папа. На тихий вопрос бабули «Ты зачем это сделала?!» я гордо ответила: «Ну чего ты, не переживай, тебе любовник новую купит!» © GooGoosha89 / Pikabu

На секунду забыла, что я не модель с подиума, и купила серую помаду. Выгляжу так, будто наелась грязи. © princessinvisbl / Twitter

Решила порадовать любимого так редко наносимым мной макияжем. Сын (7 лет) с подозрением смотрит на мои манипуляции и спрашивает: «Мам, а зачем ты глаза рисуешь?» Объясняю, мол, чтобы папе поднять настроение. И вот супруг приходит с работы, видит меня, расцветает улыбкой. А сын с претензией к отцу: «Папа, ты зачем заставил маму глаза черными сделать? Она же теперь страшная!» И прежде, чем уйти в комнату, мелкий добавил: «И чтобы я больше этого не видел. Мама у нас и без маски красивая!» © Мамдаринка / VK

Много лет назад я спросонья перепутала карандаши для глаз и для губ.... По дороге все думала, что так все на меня смотрят... На работе увидела, что губы у меня обведены черным карандашом... Дина Ахмерова / ADME

Приходит жена с ночной смены и видит у меня следы помады на шее. И сходу на меня накинулась: «Ну и кто она?! Сколько ты уже с ней встречаешься?» Я давай доказывать, что и в мыслях изменять не было. Она уперлась и не верит ни в какую. А потом выяснилось: сегодня утром наш пес съел помаду жены и пришел меня будить, облизывая лицо и шею. Вот так и получилось, что я изменяю своей жене. © Не все поймут / VK

Работаю визажистом. Есть дочь 2-х лет. Она просто обожает копаться в шкафах, поэтому все опасные вещи и те, которые нельзя брать, убраны подальше. В том числе и мой рабочий чемоданчик. Как-то раз приезжаю домой и слышу смех мужа и дочки. Захожу и вижу картину, как ребенок спокойно растирает по лицу и рукам тени, тушь, помаду, а мой муж снимает все это на видео и ржет. Говорит, смотри, это я ей дал поиграть, чтобы не шумела. Я, говорит, смотрел, чтобы она это не ела, а чуть помажет - ничего страшного. Что ж, посмотрим, как ему будет смешно, когда его отложенные деньги на новую лодку и удочки пойдут на компенсацию мне косметики и морального ущерба. © Мамдаринка / VK

Я старательно делаю модный "влажный" макияж: жидкий хайлайтер на скулы, блеск на губы, увлажняющий тон, золотые тени на веки. Коллега-мужик: «О, ты тоже вспотела, пока шла? Жара ужасная, скажи!» © LVTV_02/ Twitter

На прошлой неделе пошла на работу, нарисовав только одну бровь. Никто не сказал мне об этом. Моя смена длилась 10 часов. © scuttable / Reddit

Некоторым людям работа подкидывает еще и не такие приключения. Об этом мы писали здесь.

Сижу с ребенком в декрете, времени на себя не хватает. А тут решили с ним пойти на детский спектакль. Надо же и себя привести в порядок наконец-то! И вот стою у зеркала, вся такая красивая, в новой одежде, с прической, макияжем. Духами тонкими пшикнула. Заходит муж и выдает немедленно: «О, а это на кого ты сейчас похожа?! А вонь-то какая! Кхе-кхе». Ну спасибо, дорогой! Вот что этим мужикам надо, а? © Не все поймут / VK

В этом году решила вложиться в свою внешность: сделала напыление бровей, нарастила ресницы, губы подколола. А в качестве финального штриха купила линзы голубого цвета. Сегодня утром просыпаюсь, а мой любимый смотрит на меня пристально и задумчиво говорит: «Какая же ты красивая и естественная, так не люблю на девушках тонну макияжа». Я едва сдержалась, чтобы не засмеяться! Но ведь и правда, на мне ни грамма косметики. © Не все поймут / VK

Парень на первом свидании спросил: «Ты что, косметикой не пользуешься?» А я целых 40 минут красилась в этот день вместо обычных 20. © Unknown author / Pikabu

Больше историй о свиданиях вы найдете в этой подборке.

Выходила из магазина. На губах была помада красная, очень стойкая. Столкнулась с мужиком, вернее, он меня чуть с ног не сбил со всего размаха! Еле устояла, никаких слов извинения. Хотела наехать, потом смотрю у него на плече смачный поцелуй от моей помады © ms.milasha / Pikabu

Внимание: в июле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.