15 историй о находчивых людях, которые читаешь и думаешь: «А что, так можно было?»

Иногда нестандартное мышление — лучший инструмент для решения проблем. Эти истории в очередной раз доказывают, что смекалка и креатив могут выручить в любой ситуации.

А если вам мало примеров находчивости, вот еще несколько случаев, когда люди ловко выкрутились из сложных ситуаций!