15 историй о находчивых людях, которые читаешь и думаешь: «А что, так можно было?»
Бывают ситуации, когда стандартные решения не работают, и приходится включать креатив. Герои этой подборки справились с проблемами так неожиданно и гениально, что остается только аплодировать.
- Муж обычно носит джинсы, но для мероприятия понадобились классические брюки. Нашли по размеру, оставили на диване — кот тут же проверил их когтями. Я бы впала в истерику. Но муж, выйдя свежевыбритым из ванной, узрев происшествие, просто взял и побрил брюки. Через три минуты ни катышка, ни зацепки. Ноль эмоций. Кот доволен. © Подслушано / Ideer
- Если не знаю, что подарить на праздник, говорю: «Угадай, что я тебе взял! Классная вещь, но ты ни за что не догадаешься». Человек сразу называет три своих желания. А потом просто даришь одно из них и радостно восклицаешь: «Не верю, что ты угадал! Мне пришлось делать вид, что нет, но я был в шоке!» Спасало меня бесчисленное количество раз, и все всегда в восторге. © Eightmagpies / Reddit
- Как-то раз в детстве родителям нужно было идти в ночь, а уложить нас было некому. Тогда мама сказала, что в доме напротив живет ее знакомая, и в 9 вечера она посмотрит на наши окна и позвонит маме, чтобы в это время мы выключили свет и шли спать. В 9 часов мы выключили свет, но решили не спать, думая, что перехитрили родителей. Вскоре нам стало в темноте скучно, и мы благополучно уснули. Только сейчас я поняла, какая мама была находчивая. © Подслушано / Ideer
- Постоянно пользуюсь наземным транспортом, особенно в час пик, когда толпа на остановке пытается угадать, где точно остановится автобус, чтобы первой вбежать и занять заветные места. Нашла решение: всегда улыбаюсь водителю подъезжающего транспорта. В 90% случаев работает — входная дверь оказывается прямо передо мной. © Подслушано / Ideer
- Поликлиника, все на нервах, торопятся. Заходит мужчина в лабораторию, его выгоняют с требованием надеть бахилы. Дело происходит на третьем этаже, если и есть бахилы, то где-то на первом. Уйти — значит потерять очередь и потом вовсе не попасть. Мужик оказался находчивый: снял ботинки, поставил их у дверей лаборатории и прошел в носках. © Подслушано / Ideer
- Однажды в детстве целый вечер доставала родителей, чтобы они поиграли со мной в магазин. Разложила «товары», подписала цены, но уставшие с работы мама и папа хотели посмотреть телевизор. Тогда отец зашел в «магазин», осмотрелся и спросил, где кассовый аппарат. Я ответила, что его нет. Отец заявил, что без кассового аппарата торговля запрещена, и объявил, что магазин закрывается. На этом игра и закончилась. © Подслушано / Ideer
- На прошлой неделе мама решила побаловать себя: еще на работе заказала суши, чтобы приехать и сразу встретить курьера. Но оформить заказ не получилось. Тогда она зашла в заведение, сделала заказ, оплатила и попросила оформить как доставку на наш адрес. Когда суши передавали курьеру, мама объяснила, что это ее заказ, и попросила подбросить домой — все равно же он туда едет. Курьер не отказал, и мама довольная приехала без забитой маршрутки, без лишних трат и с суши. Жаль, ее смекалка мне не передалась. © Не все поймут / VK
- Недавно выпустился из универа, учился на маркетолога. Неделю назад получил первую работу забавным способом. В тот день одолжил машину друга, но за семь минут до офиса случилась авария, и я застрял в пробке. Через 30 минут понял, что опоздаю, отогнал машину в сторону, закрыл и побежал. Ровно в 09:00 влетаю в кабинет и с ходу заявляю: "Сегодня я мог опоздать на собеседование из-за пробки, но будь у меня этот чудесный велосипед, таких проблем бы не возникло", — и указываю на велик в углу. Все были в шоке от моей выходки, а после знакомства с резюме меня взяли. © Палата №6 / VK
- Мой дедушка всегда был очень находчивым. Однажды говорит мне: "У меня есть отличное новое полотенце, хочешь, подарю?" Я отвечаю, что вроде бы полотенца дарить нельзя. Тогда дед берет полотенце и швыряет его на пол. Я аж опешила. А он спокойно говорит: "Ну вот, я его как бы потерял, а ты нашла". © Не все поймут / VK
- Запрещаем детям пить сладкую газированную воду. Вчера дочка — ей 9 лет, притащила домой бутылку газировки, с которой содрала этикету и криво маркером написала на бутылке «Натуральный сок, 0% сахара». Разрешили один стаканчик за находчивость. © Мамдаринка / VK
- Я студент, учусь в универе. Есть привычка приезжать пораньше на пары — пообщаться с друзьями, выпить кофе. Напротив, через дорогу, стоят гаражи. Как-то стоим с товарищем, наблюдаем странную картину: девушка разгоняет студентов, что-то им говорит. Те понимающе кивают, смеются, но отходят. Оказалось, ее друзья заранее написали на гаражах шпаргалки красным баллончиком. Вот это находчивость! © Не все поймут / VK
- Стою на почте. Передо мной молодой человек с коробочкой новенького телефона, какой-то на Андроиде, точно не помню. Он собирается отправить его посылкой и просит самый большой конверт, чтобы туда все уместилось.
Сотрудница объясняет, что в таком конверте телефон вряд ли доедет целым. А парень спокойно отвечает: денег на новый нет, но обещал подарить, купил побитый подешевле. Теперь отправлю как дорогой подарок, а на месте подумают, что это уже почта виновата в его состоянии. © Не все поймут / VK
Вряд ли нa почте тaкие наивные работники, чтoбы принять разбитый телефон, а потoм ещё и выплачивать компенсацию зa якoбы разбитый ими гаджет.
- В младших классах нам задавали на лето много литературы, а я читала только то, что было интересно самой. В сентябре нужно было рассказать, сколько книг прочитала и про что они. Стою у доски и понимаю — ждет меня глобальный кирдык. В панике ничего лучшего в голову не пришло, как придумать эти книги самой. Вспоминала заголовки и на ходу сочиняла краткое содержание. Так выкрутилась из ситуации и поняла, что никто из класса эти книги не читал. Учительница поставила отличную оценку, но я до сих пор не знаю — за смекалку или потому что сама не знала, про что были книги. © Подслушано / VK
- Когда переехала в Германию, первый месяц, как и все, учила язык на курсах. Однажды пошли с однокурсником на фермерский рынок — там все свежее, без химии. Он искал телятину, но не знал, как сказать по-немецки. Подошел к мяснику, показал рога на голове, протянул "мууууу" и добавил "бэйби". Телятину купил с огромной скидкой — за смекалку. © Подслушано / VK
- Работала барменом в ресторане. Много всяких чудачеств видела среди новичков, но один случай запомнился особенно хорошо: работал у нас мальчик-стажер пару недель, и пришел он на работу в белых носках. Дресс-код: носки должны быть либо черные, либо темно-синие. Так этот парнишка додумался снять носки, а свои ноги обмотать в черные салфетки. Спалился в середине смены, когда салфетка, наконец, съехала. Смеялись с менеджером до слез. © Подслушано / VK
Иногда нестандартное мышление — лучший инструмент для решения проблем. Эти истории в очередной раз доказывают, что смекалка и креатив могут выручить в любой ситуации.
А если вам мало примеров находчивости, вот еще несколько случаев, когда люди ловко выкрутились из сложных ситуаций!
Комментарии
А если бы юноша из последней истории обмотал салфетки поверх носков и заправил верхний край под резинку, сошёл бы за умного, а не находчивого…