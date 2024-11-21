15+ человек, которым их близкие заскучать ни на секунду не дают

Истории
2 часа назад

В душу другому человеку не заглянешь, даже если речь идет о супруге или самом близком родственнике. Порой наши дорогие и любимые выкидывают такие номера, что думаешь: «Ничего-то я про тебя не знаю».

  • Мой день рождения. Просыпаюсь в ожидании чего-то очень крутого от любимого. И... ничего. Не выдержала и говорю ему: «Ты ничего не хочешь мне сказать? У меня так-то день рождения сегодня» Он: «А что, вчерашний поцелуй не считается?» Ну, думаю, все ясно с тобой. Собираюсь на нервах на работу, как вдруг кто-то позвонил в дверь. Парень открыл, забрал что-то, а потом преподнес мне огромный букет и кольцо. Господи, как же я тебя люблю! © Не все поймут / VK
  • У меня к вечеру сильно разболелась голова. Такое бывает, и приступ пройдет, если я выпью таблетку и полежу. Муж знает о моей особенности. И я решила оставить немытыми маленькую кастрюлю и три тарелки. Прилегла. Приходит муж, включил свет в спальне и говорит, чтобы я пошла мыть посуду. Два раза меня будил со словами: «Иди мой. Раз мне надо на работу, то и ты не будешь спать». На меня просто навалилось осознание, что он меня не любит. Я для него обслуга. Он, как с работы приходит, на вопрос: «Как дела?», всегда отвечал: «Нормально». И сидел в телефоне. В общем, ушла жить в свою добрачную квартиру, которую сдавала. Муж встрепенулся, зовет на свидания, говорит, что все осознал. Но чао-какао. © Подслушано / Ideer
  • Думала, взять мужа на роды — классная идея. Ха-ха, как же я ошибалась. Он весь роддом чуть не разнес от нервов, врачам вопросы задавал, как будто он эксперт по родам. «А вы чем доставать будете?», «А вы ему ничего не сломаете?», «А сколько вы родов уже приняли?» А когда начались схватки, я уже и не знала, кого успокаивать — его или себя. В итоге он выскочил из родзала, сказал, плохо стало, а я осталась одна с врачами. Вот вам и поддержка. Никогда больше не соглашусь! © Мамдаринка / VK
  • Мы как-то с моим будущим мужем были в магазине в торговом центре. Я выбирала солнечные очки. Вдруг он подходит и внезапно начинает меня обнимать, целовать. Я в непонятках стою, к чему это, не понимаю. Когда мы уже домой возвращались, он мне сказал, что его бывшая нас увидела. © iorTV / Pikabu
  • Мне тогда было 23, а брату 37. На каждом семейном застолье он говорил, что мать — самое главное в жизни. Маме сделали операцию на желчном. Тяжести поднимать нельзя. Я взяла отпуск, чтобы ухаживать за ней. Но подвернула ногу! В итоге готовить-то могу, а ходить не очень. Прошу брата привезти диетической еды, перечисляю чего.
    Что делает брат? Привозит с утра двух своих детей от бывшей, 7 и 6 лет, и двухлетнего ребенка от второй жены. «Ну, вы же обе все равно дома сидите. Присмотрите». И принес пакет с сосисками, пирожками, булочками, соками — ничего из того, что можно матери. И ушел. В итоге продукты маме принесла соседка — но после работы.
    Брат так и не понял, что не так. Удивлялся, чего это мать не хочет брать внуков. Ну а я с тех пор с ним и не общаюсь. © Unknown author / Pikabu
  • Когда я познакомилась с родителями своего мужа, я была шокирована, насколько они спокойные и любящие. В моей семье совсем не так, родители все время ругаются из-за каких-то мелочей. Я спросила у родителей мужа, почему они не ссорятся. Их ответ был простым и понятным, свекр сказал: «А зачем? Все же хорошо». С тех пор я поняла, в кого мой муж такой уравновешенный и легкий. Мы в браке уже тринадцать лет, и как бы я не заводилась, он всегда найдет нужные слова, чтобы предотвратить ссору. © Мамдаринка / VK
  • Во время беременности у меня, видимо, крыша совсем поехала. Могла разрыдаться из-за рекламы, где собачка грустная. А один раз сцепилась с мужем просто потому, что он не купил йогурт, который я хотела. Я просила клубничный, он купил малиновый. Ору, он стоит в шоке, вообще не понимает, что происходит. Теперь вспоминаем и смеемся, а тогда мне казалось, что это конец света! Гормоны, что тут скажешь. Муж, бедняга, все это терпел, но я до сих пор не знаю, как он не сбежал. © Мамдаринка / VK
  • Бывшая бросила с криками: «Да кому ты нафиг такой нужен!» И вот, иду по ТЦ с Леной — фотомоделью, она меня на полголовы выше. Вижу — бывшая. Я такой: «Блин, бывшая идет». А Лена обхватывает меня и целует в щеку. Глаза у бывшей по 5 копеек. Я ей небрежно кивнул, и мы с Леной пошли дальше. Дойдя до кофейни, я уже не мог сдерживаться, мы ржали как гиены.
    Вы можете решить, что это выдумки. Но я пишу сценарии для короткометражек. К нам часто обращаются модели, ролики нужны им для портфолио. В тот день продюсер сказал мне сходить с Леной и помочь ей с одеждой. Так мы и оказались в том ТЦ. © trixerus / Pikabu
  • Когда меня спрашивают, почему я вышла замуж за друга, который десятилетиями был во френдзоне, отвечаю: «По расчету». Когда удивляющиеся нетактичные люди продолжают допрос: «У тебя же первый муж лучше зарабатывал?» — отвечаю: «Просто с зарплатой в миллион можно себе позволить жену и двух любовниц, а с зарплатой в 400 тысяч — только жену». После этого все думают, что я зажравшаяся или шучу, но больше вопросов не задают. Ну, а что мне, вам, нетактичным, отвечать? Что муж-абьюзер мне изменял? Довел до депрессии, а друг поддержал, помог с разводом. А потом несколько лет любил меня, дарил тепло и заботу, когда я не могла отвечать тем же, потому что боялась отношений. В один день поняла, что депрессия ушла, а друг — очень привлекательный мужчина. © Подслушано / Ideer
  • Мой муж, когда мы только познакомились, подарил мне и еще двум девушкам по шоколадному яйцу на 8 Марта. У них были какие-то игрушки, а мне попалось кольцо! Такое смешное, с печатью. А через год он подарил мне уже золотое кольцо с предложением руки и сердца. Сейчас растим дочь, а то первое колечко из яйца сохранили на память. © Подслушано / Ideer
  • Выходил из ТЦ и нос к носу столкнулся с бывшей. Расставание было болезненным для меня. Оторопел, но поздоровался и тут звонит жена. А я: «Контракт подписан, вылетаю!» Жена в шоке перезванивает, я: «Ага, ужинаем у прокурора, отметим!» Поворачиваюсь к бывшей и говорю: «Ну, бывай, дела». Щелкаю сигнализацией, рядом пиликает огромная красивая машина (служебная, дали в кои-то веки в магаз сгонять). Видели бы вы ее взгляд, сколько горечи и сожаления в нем было. Сколько упущенных возможностей, надежд и фантазий. И пусть это был просто спектакль с моей стороны, чувствую, что закончилась какая-то долгая история из моей прошлой жизни. © po15 / Pikabu
  • Я почти 10 лет работаю на себя из дома. Это очень нелегко, я вам скажу, особенно, если у тебя двое пятилетних детей. Муж часто слышал от меня жалобы на то, что я не могу нормально работать, пока дети дома (в садике они часто болеют). На это он отвечал: «Так они в телефоне постоянно сидят все равно». Ага, конечно, в телефоне сидят. Через каждые пять секунд: «Мам, я какао разлил!», «Мам, мам, мааааам, смотри, какую картину я нарисовал!» А сегодня муж принес радостную новость: его взяли на новую работу! Вот только работать он будет не в офисе, а на удаленке. Неужели он наконец-то поймет, каково это? © Мамдаринка / VK
  • Когда я болела, бывший съезжал к своей маман, чтобы не заразиться. А в аптеку и за едой для меня ходила бабушка-соседка.
    Сейчас замужем второй раз, муж моряк. Когда возвращается из рейса — берет на себя всю готовку, ребенка и уборку со словами: «Ты тут без меня столько времени справлялась, отдохни». И я отдыхаю, потому что на мои вопли: «Ты же работал, не на курорте тусил», он реагирует одинаково: сует мне в руки чашку с чаем и шоколадку. И только дня через три я отвоевываю кухню, чтобы кормить любимого мужа вкусненьким. Шесть лет вместе. Ни разу даже не ссорились. © SashaTiss / Pikabu
  • Когда мы только поженились с мужем, сразу договорились: раз мы оба работаем и хорошо зарабатываем, то можем себе позволить заказывать еду и клининг. Однако муж попросил, чтобы я при его маме об этом не говорила. Ведь свекровь считает, что женщина должна быть хозяйкой. Мы в браке уже четыре года, она до сих пор не знает о нашем секретике. А когда приходит к нам в гости, то я просто перекладываю заказанную еду в наши тарелки. Мне не нравится врать, но так всем спокойнее. © Мамдаринка / VK
  • Замужем за богатым мужчиной. Внешне жизнь — мечта. Часто слышу от старых друзей: «От чего ты устала? Есть няня, домработницы, повар». Я — ивент-менеджер и личный помощник. Слежу за персоналом, организовываю мероприятия, слежу за гардеробом, бюджетами и т. д. И дружить нужно с «правильными подругами», это не клуб по интересам, нет выбора. И зал, спа — это не отдых, а обязанность. Не жалуюсь, мужа люблю. Но такая вот «обратная сторона». © Подслушано / Ideer
  • На 9-й или 10-й год семейной жизни наступило такое время, когда жена стала недовольна буквально всем — каждым моим движением. Я, само собой, был недоволен ее таким поведением. Могли поругаться на ровном месте. Даже обнимашки и поцелуи исчезли из нашей жизни. Я даже засматривался на других женщин. Но, к счастью, не дошло ни до развода, ни до измен. Просто вся наша хандра (или как это назвать?) и раздраженность друг другом постепенно ушли сами собой, у нас снова все хорошо. Я люблю ее и знаю, что она любит меня. И думаю, что многие разводящиеся пары имеют похожую проблему, которую просто не могут переждать. © Подслушано / Ideer
  • Одолжили свекрови крупную сумму, которую она обещала вернуть. А сама взяла и заняла такую же сумму у знакомых. И вот знакомым она вернула деньги быстро и полностью, а нам — лишь малую часть и после знатного скандала. Мой муж обалдел и спрашивает ее: «Мам, а почему так-то?» И прилетает ему изумительный ответ: «Ну мы же семья». © Карамель / VK

Больше историй о свекровях и их чудачествах можно почитать в этой статье. Здесь мы писали о том, как и благодаря чему пары преодолели кризис в отношениях. А этих людей иначе как везунчиками и не назовешь, ведь они встретили настоящую любовь.

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