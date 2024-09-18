15 комментариев от людей, которые за словом в карман не лезут

Народное творчество
6 часов назад

Какую бы тему не обсуждали в сети — необходимость тренироваться, собеседования перед школой, алименты или отношения, всегда найдутся пользователи, которые одной шуткой поставят все с ног на голову. Мы собрали их комичные комментарии в новой статье.


1.

Irma
5 часов назад

Он тебя просто так без веской причины не бросит и не отпустит.

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Для создания этого материала был использован источник: nemarp / Pikabu

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3.

Ди
4 часа назад

Когда покупали с мужем квартиру, я предложила оформить всё н_а него.
- Чего это?
- Ну, если мы разведёмся, дети (3) останутся жить с тобой. Я готова платить алименты и помогать по мере возможности...
Блин, я н_а многое согласна чтобы еще хоть раз увидеть это выражение лица 🤣🤣🤣

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Для создания этого материала был использован источник: makasin4ik / Pikabu

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A_n_s_y
4 часа назад

Черт, это же гениально. Мы с мужем тоже родились в один день. Почему мы не поженились в наш ДР?

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Для создания этого материала был использован источник: xMakedonecx / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: xMakedonecx / Pikabu

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Dia_Mak
6 часов назад

Поразительное наблюдение: как я замужем, так вроде все за продуктами пришли в магазин; как была разведена, так реально всё целоваться-обниматься в магазины ходят

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Богиня фонтана ВДНХ
6 часов назад

Просто так может быть чревато. Представьте себе, что это окажется очень одинокий миллиардер, которого никто не любит и никто никуда не зовет. Он обрадуется, принарядится, приедет, а там.... ну вот, все, у меня уже глаза нa мокром месте. Так жалко его стало...

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