15 комментариев от людей, которые за словом в карман не лезут

Когда покупали с мужем квартиру, я предложила оформить всё н_а него.

- Чего это?

- Ну, если мы разведёмся, дети (3) останутся жить с тобой. Я готова платить алименты и помогать по мере возможности...

Блин, я н_а многое согласна чтобы еще хоть раз увидеть это выражение лица 🤣🤣🤣