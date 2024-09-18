15 комментариев от людей, которые за словом в карман не лезут
Какую бы тему не обсуждали в сети — необходимость тренироваться, собеседования перед школой, алименты или отношения, всегда найдутся пользователи, которые одной шуткой поставят все с ног на голову. Мы собрали их комичные комментарии в новой статье.
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Для создания этого материала был использован источник: nemarp / Pikabu
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Когда покупали с мужем квартиру, я предложила оформить всё н_а него.
- Чего это?
- Ну, если мы разведёмся, дети (3) останутся жить с тобой. Я готова платить алименты и помогать по мере возможности...
Блин, я н_а многое согласна чтобы еще хоть раз увидеть это выражение лица 🤣🤣🤣
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То есть как должно биться сердце у годовалого ребёнка, в таком случае?
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Для создания этого материала был использован источник: makasin4ik / Pikabu
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Черт, это же гениально. Мы с мужем тоже родились в один день. Почему мы не поженились в наш ДР?
Для создания этого материала был использован источник: xMakedonecx / Pikabu
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Для создания этого материала был использован источник: xMakedonecx / Pikabu
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Поразительное наблюдение: как я замужем, так вроде все за продуктами пришли в магазин; как была разведена, так реально всё целоваться-обниматься в магазины ходят
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Я бы сказала, как первый хозяин! Мой лежит рядышком, сопит. Люблюуууу ❤
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Так это работает не со всеми. Со мной не работает, а может быть, у меня хороший обмен веществ.
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Просто так может быть чревато. Представьте себе, что это окажется очень одинокий миллиардер, которого никто не любит и никто никуда не зовет. Он обрадуется, принарядится, приедет, а там.... ну вот, все, у меня уже глаза нa мокром месте. Так жалко его стало...
Бонус
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Комментарии
Как-то всë в статье глуповато-поверхностно-несмешно. кроме коментариев🤗