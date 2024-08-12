15+ красноречивых доказательств того, что маникюр порой лечит получше душевных посиделок на кухне с подругой

Для многих маникюр — это не просто еще одна процедура в салоне красоты, а настоящая отдушина. Ведь пока мастер трудится над красотой ногтей, можно просто расслабиться и позабыть обо всех проблемах. Да и вообще с ухоженными ногтями и чувствуешь себя уверенней. Героини нашей статьи уверены в этом, как никто другой.

Дочке 1.5 года. Помощи с ней особо нет. Решила я не забивать на себя и записалась на маникюр. Набрала ей игрушек, пошли в салон. Не успела я сесть к мастеру, как дочь начала устраивать концерты и никак не успокаивалась. Подошла администратор салона. Я уж думала начнет просить утихомирить ребенка, а она предложила посидеть с дочкой. Это был лучший час за последнее время. Я занялась собой, а когда пришла расплачиваться, дочь мирно спала в коляске. Администратор сказала, что сумела ее утомить играми. Вот это сервис. © Мамдаринка / VK

Сидели две старенькие бабушки на лавочке и что-то бурно обсуждали. Мне стало интересно, я прислушалась.

— Нет, я не согласна. Малиновый — то, что надо.

— Фиолетовый и точка! Ты давно не в тренде. Я на молодежь смотрю, они сейчас любят фиолетовый.

— Так чего ты на молодежь равняешься?

Как я поняла, то они спорили о том, какой цвет маникюра сейчас самый трендовый. Женщины, такие женщины. © Палата № 6 / VK

«Дела маникюр вместе с дочерью. Всю жизнь ждала подобного момента».

Моя мастер маникюра заболела, решила дождаться ее. Но дома постоянно ною, что ногти очень отросли и неудобно. Парень такой: «Тю, ну сходи где-то в другом месте сделай, какая разница?» Какая разница? Это единственный человек, который ни разу меня не порезал. Я на 100% уверена в стерильности всех инструментов. У нее шикарная палитра цветов лака, качественные гели. Она сделала мне форму, которую мы добивались не один месяц, потому что прошлый мастер сделала страшные пропилы. Ну и главное — это верность. Парень офигевал, пока я продолжала. Говорит мне: «Ого, я не знал, что у вас так все там серьезно. Думал, вам просто мажут ногти чем-то да и все, все остальное время просто болтаете, поэтому и долго так». Так что, мужчины, не все так просто в тех ноготочках. © Карамель / VK

Я уже какое-то время сама делаю себе гелевые ногти, и они выглядят довольно неплохо, имеют хорошую форму, кутикула аккуратно обработана. Но ногти, сделанные в салоне, всегда выглядят лучше, и я не понимаю, почему. © vedsil / Reddit

Я обожаю маникюр и делаю его каждый месяц. Раньше я грызла ногти, и 10 лет они выглядели ужасно, а мне было все равно. Но как только я начала постоянно делать маникюр, меня вдруг стал заботить вид ногтей. Я замечаю, когда у других девушек неухоженные или грязные ногти. Считаю, что обязательно нужно поддерживать их чистыми, ухоженными и не грызть. © Unknown author / Reddit

«Позволила своему мастеру по маникюру самой выбрать дизайн, это было правильное решение».

Буквально на полчасика зашла к подружке в гости. Она сначала уговорила меня пообедать, а потом взялась делать мне французский маникюр. Захотелось ей научиться самой делать ногти, учится на подругах. Засиделась я, короче. Звонит мне сын: «Алло, мам, а ты где?» А я, простите, должна была его с тренировки на машине забрать. Вот растяпа! Одну руку доделала, а другая — фиг уже с ней. Прыгнула в машину и поехала за ребенком. Да, я мама, но ведь в первую очередь женщина. © Мамдаринка / VK

На 37 неделе мне пришло в голову, что рожать без маникюра и педикюра некрасиво, и я решила заняться собой. С ручками-то ясно, а вот педикюр выходил корявеньким, да еще из-за пуза я за 5 минут уставала как никогда раньше. Благо муж сжалился и сделал мне красивый педикюр. Правда ругался целых 1,5 часа, пока делал, да кривые переделывал, да все это в лампе сушил. Я ж хотела, чтоб надолго было. © Мамдаринка / VK

Моя мама никогда в жизни не делала себе маникюр. Каждая копейка уходила на меня и брата. Сейчас мы с ним выросли, сами стали зарабатывать и содержать маму. И сегодня с утра я наконец-то повела маму в салон, где и ей, и мне сделали маникюр. Во время того, как нам наносили гель-лак, я смотрела на маму и видела, как она аж сияет от счастья. Теперь у нас с мамой новая традиция — ходить вместе на маникюр. © Не все поймут / VK

«Впервые в жизни сделала маникюр в салоне. Я так ими довольна! Обычно я неплохо справляюсь с маникюром и сама, но в этот раз решила побаловать себя. Теперь точно уберу свой домашний набор для маникюра».

Сделала новый красивый маникюр, от мужа и детей абсолютно нулевая реакция, даже не заметили. Пошла выбрасывать мусор, а там один мужчина попросил не выбрасывать пакет, а отдать ему, чтобы он достал бутылки. Когда отдавала ему, он аж замер на секунду, а потом восхищенно сказал: «Я таких красивых ногтей в жизни не видел! Это не маникюр, это поэзия». Да что там, он даже поклонился от восторга, а я еще 2 дня на энергии этого комплимента жила. © Мамдаринка / VK

Мне уже 73. На моих ногтях прямо перед свободным краем есть небольшая розовая линия. Давным-давно я была на вечеринке, и парень, с которым я болтала, сказал, что мои ногти грязные. Видимо, эти розовые линии выглядели коричневатыми в полутьме. Я знаю, что глупо после 50 с лишним лет все еще беспокоиться о том, что когда-то какой-то случайный парнишка подумал о моих ногтях. Но чувство стыда осталось. Так что теперь мои ногти всегда при полном параде. Я научилась делать профессиональный маникюр и даже немного нейл-арта. Я даже могу сделать так, что обычный маникюр с лаком держится 2 недели. Но по сей день, когда я делаю френч или омбре, я закрашиваю эту розовую полоску. © Bebe_Bleau / Reddit

«Пошла сегодня в новый салон. Мастер сделала мне эти чудесные ногти. Я никогда еще не выходила из салона в таком восторге».

Хорошая подруга на протяжении нескольких лет ходила делать ногти у одной и той же девочки, которая занималась этим профессионально, хоть и на дому. Могла сделать что угодно, денег брала не очень много, но подруга все равно больше к ней не пойдет. Все дело в том, что раньше каждый раз после маникюра она делала фотографию своей работы, а в последние разы перестала. По логике подруги это говорит о том, что девочке больше не нравятся ее работы, а значит, она делает их тяп-ляп. © Не все поймут / VK

Чтобы перестать грызть ногти, покрасила их в классный цвет. И так как мне не хотелось разрушать эту красотищу, я просто оставила ногти в покое. © Dbtedhutrrghy / Reddit

Я студентка. Сегодня утром бросилась в огромную сетевую аптеку, чтобы в последнюю минуту купить кое-что для маникюра. Пока мне на кассе пробивали это огромное количество маникюрных принадлежностей, разговорились с кассиром. В итоге я научила ее самостоятельно без сколов снимать покрытие. На последнем товаре не оказалось штрихкода, пришлось подождать, пока уточнят на него цену. Все это время мы продолжали болтать. Когда проблему с ценником решили, и я уже готова была оплачивать товар, кассир сделала мне скидку. Такой милый жест, очень поднял мое настроение. © Unknown author / Reddit

«Суббота — день „маминого маникюрного салона“. Дочке 2 года. Мы превращаем ее маленький детский столик в маникюрный. Это так просто, но так весело! С нетерпением ждем этого каждые выходные».