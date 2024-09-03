15 нарядов от-кутюр, которые совсем по-разному смотрятся на подиуме и в жизни

Знаменитости
1 час назад

На то, как одежда смотрится на человеке, влияет масса факторов. Это и внешние данные, и самоподача, и то, с какими вещами и аксессуарами ее сочетают. За доказательством этого не нужно далеко ходить — достаточно сравнить фотографии моделей с подиума и знаменитостей в одних и тех же нарядах.

Биби Рекса — Christopher Kane

face to face/FaceToFace/REPORTER / East News, Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Блейк Лайвли — Tamara Ralph

JUSTIN TALLIS/AFP/East News, Sipa Press / East News

Эмма Робертс — Versace

Evan Agostini/Invision/East News, Showbit/East News

Приянка Чопра — Dolce & Gabbana

Launchmetrics.com/spotlig/Showbit/East News

Скарлетт Йоханссон — Erdem

SCHNEIDER PRESS/SIPA/Sipa Press / East News, xx/Zeppelin Photo/East News
Конфуз
47 минут назад

Такие мешки под глазами, что даже Фотошоп не может скрыть, без превращения в мультик?

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Джулианна Мур — Armani Prive

Invision/Invision/East News, xxx / Avalon/Photoshot/East News

Кейт Бекинсейл — Julien Macdonald

Invision/Invision/East News, East News
Конфуз
46 минут назад

Не смейте объектиаизировать женщин!

Женщина в: отчаянно оголяются

Ну мужчины послушные, не фантазируют о них.

Женщины: мужчины перевелись! Одни п... партизаны!

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Флоренс Пью — Stella McCartney

Chris Pizzello/Invision/East News, Gil-Gonzalez Alain/ABACA/Abaca/East News
Маркизетта Бриллиант
8 часов назад

Невысоким людям противопоказано носить укороченные вещи. Они тогда смотрятся укороченными людьми. Почему-то Флоренс никак не может с этим смириться…

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Эшли Парк — Rahul Mishra

GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/East News, www.fashionpps.com / Avalon/Photoshot/East News

Ева Лонгория — Ermanno Scervino

Andy Kropa/Invision/East News, Launchmetrics.com/spotlig/Showbit/East News

Ева Грин — Del Core

CYRIL PECQUENARD/SIPA/Sipa Press / East News, x / Avalon/Photoshot/East News

Дакота Джонсон — Gucci

Invision/Invision/East News, Showbit/East News

Деми Мур — Balenciaga

Vianney Le Caer/Invision/East News, Zeppelin / Avalon/Photoshot/East News

Кейт Бланшетт — Moschino

Joel C Ryan/Invision/East News, MAX MONTINGELLI/SGP_/Showbit/East News

Ким Кардашьян — Gaurav Gupta

x/Zeppelin Photo/East News

Вы верите с силу аксессуаров? Если да, то можете почерпнуть много полезного из статьи, в которой мы рассказали о том, как придать образу статусности с помощью неочевидных деталей.

Фото на превью Gil-Gonzalez Alain/ABACA/Abaca/East News, Chris Pizzello/Invision/East News

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