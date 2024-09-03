15 нарядов от-кутюр, которые совсем по-разному смотрятся на подиуме и в жизни

На то, как одежда смотрится на человеке, влияет масса факторов. Это и внешние данные, и самоподача, и то, с какими вещами и аксессуарами ее сочетают. За доказательством этого не нужно далеко ходить — достаточно сравнить фотографии моделей с подиума и знаменитостей в одних и тех же нарядах.