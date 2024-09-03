15 нарядов от-кутюр, которые совсем по-разному смотрятся на подиуме и в жизни
На то, как одежда смотрится на человеке, влияет масса факторов. Это и внешние данные, и самоподача, и то, с какими вещами и аксессуарами ее сочетают. За доказательством этого не нужно далеко ходить — достаточно сравнить фотографии моделей с подиума и знаменитостей в одних и тех же нарядах.
Биби Рекса — Christopher Kane
Блейк Лайвли — Tamara Ralph
Эмма Робертс — Versace
Приянка Чопра — Dolce & Gabbana
Скарлетт Йоханссон — Erdem
Такие мешки под глазами, что даже Фотошоп не может скрыть, без превращения в мультик?
Джулианна Мур — Armani Prive
Кейт Бекинсейл — Julien Macdonald
Не смейте объектиаизировать женщин!
Женщина в: отчаянно оголяются
Ну мужчины послушные, не фантазируют о них.
Женщины: мужчины перевелись! Одни п... партизаны!
Флоренс Пью — Stella McCartney
Невысоким людям противопоказано носить укороченные вещи. Они тогда смотрятся укороченными людьми. Почему-то Флоренс никак не может с этим смириться…
Эшли Парк — Rahul Mishra
Ева Лонгория — Ermanno Scervino
Ева Грин — Del Core
Дакота Джонсон — Gucci
Представляю, как сваляются эти перья даже после одного выхода)
Деми Мур — Balenciaga
Кейт Бланшетт — Moschino
Ким Кардашьян — Gaurav Gupta
Вы верите с силу аксессуаров? Если да, то можете почерпнуть много полезного из статьи, в которой мы рассказали о том, как придать образу статусности с помощью неочевидных деталей.