15 нетривиальных фактов о том, как дети учатся в разных странах мира

про отсутствие сладостей н a территории школы. у моего ребёнка в школе в столовке есть горячее питание, где нормальная еда, а есть буфет со всякими сладостями и вредностями. оплата в столовке по специальной карте, н a которую родители кладут деньги. н a этой карте два отдельных счёта - для горячего питания и для буфета. то есть, если родитель против покупок в буфете, то просто не кладёт деньги н a этот счёт. одна из родительниц устроила скандал, мол, закрывайте буфет, потому что я своему ребёнку не разрешаю есть сладости. ей объяснили про два разных счёта, но её ответ меня убил - да, я знаю про это, но всё равно кладу деньги н a оба счёта, потому что так хочет мой ребёнок. а он покупает только сладкое. но я против сладостей, поэтому всё нужно закрыть, не могу же я не дать ребёнку денег, раз он хочет