15 нетривиальных фактов о том, как дети учатся в разных странах мира
Бессмысленно отрицать, что во всех странах образовательные системы устроены по-разному. Даже в школу дети идут в разное время года, чего уж говорить о форме и учебниках. Вот несколько фактов, которые точно не оставят вас равнодушными.
- В глубинке в Австралии некоторые дети учились удаленно еще в 1951 году. С распространением интернета, естественно, они стали учиться онлайн, но раньше слушали учителя по радио, а учебники получали по почте.
- В Италии учебный день заканчивается около 14:00 и дети сразу отправляются домой обедать. Поэтому в итальянских школах редко есть кафетерии. Однако в школах, где обеды все же подают, ученики младших классов часто ухаживают за грядкой, где растут эти самые овощи.
- В Японии детей учат самостоятельности, зачастую оригинальными способами. В школах ученики должны обслуживать себя сами, поэтому там даже нет такого типа работников, как уборщики. Так что дети должны сами поддерживать чистоту в классах, коридорах и даже туалетах.
«Школьный обед в Швеции»
- Финские школьники начинают учиться не раньше 9 часов утра. А закачиваются в крайнем случае в 14:45. Между уроками у них длинные перемены. А еще в этой стране нет единой системы оценивания — для каждого ученика разрабатывается индивидуальный план, а успешность его выполнения обсуждается напрямую с учителем.
- Во время сезона муссонов в Бангладеше ученикам порой трудно добраться до школы из-за наводнений. Поэтому в стране появились плавучие школы — лодки. Они оборудованы солнечными батареями, внутри есть все необходимое и даже интернет.
- Учебный день средних и старших школьников в Южной Корее начинается в 8-9 часов и заканчивается в 15-17 часов, но потом они работают с репетиторами или идут в частные академии, где учеба продолжается до самого вечера — вплоть до 22 часов. А еще учебный год в школах Южной Кореи стартует не 1 сентября, а в начале марта.
- Во Франции обеденный перерыв во время учебы длится два часа. В школах запрещено устанавливать автоматы с быстрыми перекусами - дети едят в столовой полноценную еду. А еще на территории школы нельзя купить сладкий лимонад или газировку, в свободном доступе только чистая вода.
- Во Франции считают, что школьников нужно хорошо кормить. Поэтому обед у них состоит из 4 блюд. Это какая-то холодная закуска, основное блюдо, а также сыр и десерт, обычно - свежие фрукты.
- В Германии первоклассники получают в подарок большой бумажный конус. В конце первого дня дети снимают такие конусы c деревьев, где они якобы выросли. А внутри лежат все необходимые для учебы предметы. Такая традиция появилась еще в 19 веке.
- Школьники в Швеции и Дании частенько проводят уроки прямо в лесу. Причем изучают они там не только программу по «Окружающему миру» но и другие уроки. Считается, что это снижает давление на учеников и помогает им полноценно развиваться.
- В отдаленной колумбийской деревне Акасиас детям приходится выбирать как добраться до школы. Либо два часа идти по джунглям, либо на высокой скорости спуститься вниз по зиплайну за несколько минут.
- В одной из шведских школ решили использовать в обучении компьютерную игру. Не всем родителям это понравилось, но они были вынуждены признать, что идея сработала. Так что дети на уроках играют в Minecraft. С ее помощью школьники изучают мир и то, как построены инженерные системы, выработка электричества, водоснабжение и многое другое.
мне вот больше интересно, а как школьники из Акасиаса добираются домой. Ведь по зиплайну вверх не поднимешься Или можно?
- В Финляндии дети чаще всего не получают домашних заданий. Если учитель и просит сделать что-то дома, то чаще всего это носит рекомендательный характер и способствует тому, чтобы ученик изучил какой-либо вопрос под другим углом.
- Учителя в Сингапуре проводят на своей работе больше времени, чем учителям где-либо еще. Считается, что учителя должны участвовать в воспитании детей практически на ровне с родителями. Обычно они проводят с учениками около 53 часов в неделю.
- В Новой Зеландии дети в начальной школе вообще ходят без обуви. Конечно, это зависит от школы, но чаще всего дети сидят на уроке босиком.
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Комментарии
Мне нравится азиатский подход к обучению. Вся эта западная расслабуха наа учебу потом сказывается наа отношении барчуков всех сословий к работе.
про отсутствие сладостей н a территории школы. у моего ребёнка в школе в столовке есть горячее питание, где нормальная еда, а есть буфет со всякими сладостями и вредностями. оплата в столовке по специальной карте, н a которую родители кладут деньги. н a этой карте два отдельных счёта - для горячего питания и для буфета. то есть, если родитель против покупок в буфете, то просто не кладёт деньги н a этот счёт. одна из родительниц устроила скандал, мол, закрывайте буфет, потому что я своему ребёнку не разрешаю есть сладости. ей объяснили про два разных счёта, но её ответ меня убил - да, я знаю про это, но всё равно кладу деньги н a оба счёта, потому что так хочет мой ребёнок. а он покупает только сладкое. но я против сладостей, поэтому всё нужно закрыть, не могу же я не дать ребёнку денег, раз он хочет