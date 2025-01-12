Встречать в 20+ НГ одной - трагедия.
В 30+ - вынужденная ситуация.
В 40+ - осознанное решение.
В 50+ - тишь, гладь, божья благодать.....🎄🥂🛏️
15 новогодних историй, когда все пошло не по плану
Каждый год 31 декабря начинается легкое сумасшествие. Нужно урвать зеленый горошек, срочно докупить подарки и найти самую пушистую елку. Еще бы, ведь так хочется, чтобы праздник был идеальным. Но знаете, даже когда во время любимого праздника что-то идет не так — это не значит, что все пропало. Именно такими, чуть-чуть неидеальными новогодними историями и поделились пользователи интернета.
- До 22 лет я ни с кем не встречалась, попросту никого не было. Очередной Новый год встречала одна. Ревела от одиночества и загадала желание: чтобы «хоть какого-нибудь захудалого мужичка» мне послали. Не знаю, какие высшие силы тогда меня услышали, но ровно через час приехал мой брат и увез в свою компанию. Там я встретила его. Первая любовь, первые отношения. Но, как и заказывала — мужик просто никакой, не работал и вообще. Недолго пожили. От него у меня дочь. Загадала желание, блин. © Подслушано / VK
Встречать в 20+ НГ одной - трагедия.
- В детском саду родителям сказали принести палочки от мороженого. Сюрприз будет детям на утреннике. А это 80-е, мороженого просто так не купишь. Но добыли. И вот приходит Дед Мороз — и вручает детям эскимо на палочке! Эскимо! Настоящий деликатес! Мы с замиранием сердца открываем фольгу, а там две конфеты самые дешевые и та самая палочка между ними. Не понимали воспитатели, почему дети в голос рыдали над таким подарком... Вот такое у меня было первое в жизни разочарование. © Подслушано / VK
- Когда нам с подругой было по 5 лет, написали письмо Деду Морозу (это было на родине Деда Мороза, на его личной почте). Шли годы... И вот нам по 16 лет, мы уже девушки, у нас даже парни есть! Июль, собираем клубнику — и тут вдруг открывает калитку эльф! Реально эльф! С накладными заостренными ушами, в зеленой замшевой одежде и в огромных мокасинах с заостренными и закрученными носами! И радостно объявляет, что нам письмо, ответ от Деда Мороза! Е-мое! 11 лет прошло! Июль на дворе. Эльф! Сейчас нам по 27 лет, ржем с ней до сих пор. © Подслушано / Ideer
Эскимо не везде было. Только стаканчики. Мы с мамой и Тулы в Москву ездили погулять и мороженое поесть
- Скоро Новый Год, а значит, родители опять будут наряжать своих чад к празднику. Я не исключение. В прошлом году долго ломала голову. В итоге купила дочери крылья, маску, корону и веер. Все из белых перьев. На реплику Деда Мороза: «Какая красивая снежинка!» — ребенок торжественно сказал: «Я не снежинка. Я — чудо в перьях!» © Подслушано / Ideer
- Как-то раз на Новый Год мы с друзьями застряли в лифте. Время было как раз 12 с чем-то, и мы собирались на улицу запускать салют. Вот уж не думал, что нас кто-то вытащит до 7 числа. Друзья, которые остались снаружи, оттянули двери лифта достаточно, чтобы просунуть нам вкусняхи. Так и сидели там 2 часа и ели, пока не приехали добрые и веселые лифтеры спасать нас. Вот они смеялись! © Подслушано / Ideer
- Как-то на Новый Год загадала быть вместе с парнем по имени Артем. Уж очень его любила. Прошел уже год, а мы так и не встречаемся, даже не знаю, что делать, нет взаимности. Плюнула на него. Думаю, что все эти желания под бой курантов ерунда, но тут поняла, что у моего брата ровно год назад родился сын и назвали его Артем. Вся семья души в нем не чает. Я его несказанно люблю и он, когда я приезжаю, от меня не отходит. Желания исполняются, но чуть-чуть по другому. © Подслушано / Ideer
Был знакомый Артем. Симпатичный жмо. Девушек менял как перчатки..
- Друг пригласил встречать Новый год на дачу. Мы там впервые, поэтому ориентиром служила красная крыша дома. Заехали в поселок, увидели нужный дом, а там народу много, шашлык жарится. Зашли во двор познакомились. На вопрос, где хозяин, было сказано, что Вова в магазин поехал, скоро будет. Я звоню ему, но телефон не доступен, связь плохая. Нас за стол посадили, немного перекусили и начали баню топить... Приехал Вовка, но как оказалось — не наш! Перепутали мы дачные поселки. Вот так появились новые друзья! © Подслушано / Ideer
- Этот Новый Год стал самым незабываемым в моей жизни. Я загадала, чтобы мой парень сделал мне предложение, написала это на бумажке, сожгла ее, бросила в бокал, залпом выпила... И подавилась обручальным кольцом, которое мой благоверный незаметно кинул в бокал. © Подслушано / Ideer
- Хочу вам поведать историю своего маленького чуда. В том году 31 декабря возвращалась с работы расстроенная. Планы на новогоднюю ночь рухнули, мужчина уехал в командировку срочную и мне не оставалось ничего, как встречать Новый год одной. Захожу в подъезд, зареванная, а из лифта выходит Дед Мороз (ну знаете, подрабатывают люди). Он меня окликает и спрашивает, почему в такой волшебный праздник у меня слезы на глазах. И тут меня прорывает просто на истерику, а он меня успокаивает и достает из своего мешка какую-то коробку. «Это тебе, — говорит, — и уж прости, что так долго ждать пришлось, но сейчас это тебе нужнее. Верь в чудеса, доченька, и они обязательно произойдут.» Я не успеваю ничего сказать в ответ, как он уже выходит из подъезда. Решив, что там обычный детский сладкий подарок, прихожу домой, наливаю чай и собираюсь заедать свое горе. Но в коробке были не конфеты, а шкатулка с балериной. Заводная, музыкальная, зеленая, именно такая, какую я просила у Деда Мороза в 12 лет, написав ему длинное письмо и пустив самолетиком из окна в последний год моей веры в него. Шкатулку мне тогда никто и не подарил, естественно. Сейчас я пишу, а она стоит на полке и играет. Я не знаю, кто это был, совпадение, случайность или... Додумайте сами. Но с тех пор я снова начала верить в чудеса! © Подслушано / Ideer
Не в обиду: а может возлюбленный к жене в срочную командировку уехал. И такие сказки бывают....
- 31 декабря ехал из города в село отмечать Новый год в кругу семьи. Не доехал, застрял в степи в метель. Думал, так и встречу Новый год один в машине, уже и машину заносить снегом начало. Но тут кто-то стучит в окно — это мужик позади меня в ста метрах тоже застрял, залез ко мне в машину с квашеной капустой. Я этот Новый год на всю жизнь запомнил, спасибо, дядя Миша! © baumanrus / Pikabu
- Когда мне было 9 лет я, как и все дети, ждала новогоднего чуда. И вот наступило 31 декабря, мама возится на кухне, я играю и ем конфеты, не жизнь, а сказка. Вечером папа пришел с работы и вручил мне подарок — куклу Барби, которую я так хотела. У мамы округлились глаза и она накинулась на отца с вопросами, мол, зачем ты купил?! Не надо было! Я стояла и не понимала, в чем дело, и тут мама достает из шкафа вторую, абсолютно другую куклу Барби, но такую же обалденную. Оказывается, родители не поняли друг друга, хотели купить один подарок на двоих. Мама думала, что папа забудет, а папа решил, что надо бы купить и, как итог, у меня было целых две куклы, моему счастью тогда не было предела. © Radostnya / Pikabu
Никогда не мечтала о барби, но она у меня была. Даже 2. И Кен. И мебель ещё кресла и торшер, как сейчас помню. Но это, уже не к барби, а скорее другого производителя, но в этом дурацком розовом цвете. Недавно н_а развале каком-то такую мебель увидела, аж прям ностальгией накрыло
- Помню наш самый первый Новый год на новой квартире. Только-только сделали ремонт, до последнего не знали, будем ли там отмечать, но в итоге решили все-таки. 31 декабря. Елка в гараже, пришлось за ней идти, уже темно было. К новому году купила ковер, шторы. И вот уже близится праздник. Оказалось, что из гаража взяли только одну коробку (их было две) — елку собрать уже не представлялось возможным. Шторы повесить не успела, ковер не расстелили. И вот наш Новый год: половина елки свалена в кучу в углу, мишура лежит прямо на ней, новый ковер стоит скрученный в другом углу, телевизора нет, только музыка, в 12 часов звонили маме и слушали куранты через телефон. Это был хороший праздник, главное, запоминающийся. © Лейла / ADME
- «Не то чтобы я верила в Деда Мороза, — задумчиво произнесла моя 9-летняя дочка утром 31 декабря, — но письмо ему напишу. Хочу набор „Голубые кристаллы“!» У меня ухнуло сердце. Набор для выращивания кристаллов, причем непременно синего цвета, был ее давней мечтой. Я спрашивала о нем в детских магазинах весь год, но коварные кристаллики были неуловимы. И вот 31-е, в доме уборка и оливье, искать времени нет... Дочка скребет карандашом по бумаге, царапая мне душу. Ну нельзя же так издеваться над сказкой! С тоской представляю, как утром буду объяснять, что письма Деду Морозу надо писать заранее, за 2 недели минимум, потому что возможности волшебства небезграничны. В середине дня закончилось масло. По пути в супермаркет в витрине зоотоваров вижу коробку с кристаллами — распродажа игрушек. А там — кристаллы. Голубые! Беру! Я, конечно, взрослая, и в сказки мне верить не полагается. Но... Дед Мороз, спасибо тебе большое! © Region89 / Pikabu
Если эта история про кристаллы из современного мира, то даже не верится. Сейчас в маркетплейсах можно найти всё, что угодно. Лишь бы деньги были и желание, и время, что бы заказать заранее.
- Год страдала по бывшему, пыталась его вернуть, а он себе другую нашел. В расстроенных чувствах поняла, что последняя надежда — вера в новогоднее чудо, и решила загадать желание быть с ним. Но в момент икс передумала и за пару секунд написала совсем другое — быть с тем, с кем буду счастливой. А уже после полуночи желание сбылось: у друзей я буквально столкнулась лицом к лицу с одним парнем. С того момента я с ним и я счастлива! © Подслушано / Ideer
- А мне вспомнился новый год из детства. Мне лет 12-13, мы с мамой 31 декабря вечером на кухне, разгар готовки и тут бах! — гаснет свет у нас и в соседних домах, авария на подстанции. А у нас электрическая плита, в духовке мясо запекается, холодильник ладно — можно на балкон продукты... И вот было очень странное состояние — с одной стороны, расстройство от того, что свет отключили, с другой — все равно в детстве это воспринимается как приключение. Сидели всей семьей при свечах, смеялись, что будем есть консервы и периодически выглядывали в форточку во двор — у нас там как раз трансформаторная будка стояла. Пластиковых окон тогда еще не было, были обычные, все замерзшие и было так уютно и нереально красиво, когда ледяные узоры на них сверкали при свечах. Часов в 11 свет починили, так что голодными на Новый год не остались. А мне еще было очень жалко работников, которые чинили подстанцию — вот же им свезло на срочный вызов в канун Нового года... © CatKate / ADME
А вот еще волшебная подборка зимних и новогодних историй:
Комментарии
Среди легенд нашей семьи есть история, как 31 декабря отключили свет в доме бабушки, где мы собирались отмечать Новый Год.
Еда была уже готова и стол накрыт, зажгли свечи - стало даже уютнее.
Тетя пошла в кухню, чтобы посыпать торт сахарной пудрой, но в темноте перепутала банки и посыпапа его содой)
Хорошо, что тортик был из 4 коржей, мы просто сняли верхний и съели все остальное 😁
Как можно мечтать о захудалом мужичке... Жалко таких женщин, согласна, принцев н-а всех не хватит. Очень много остается одинокими как раз из-за завышенных требований и ожиданий. Но вот плохенький, да мой - это прям с самооценкой совсем беда.
Неплохая подборка, но, блин, предисловие...
УРВАТЬ ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОШЕК. Это из какого года?
У меня два памятных "Новых годов". Один из детства, когда пол ёлкой обнаружила детскую швейную машинку. Второй - 31 декабря утром родила сыночка, а вечером мне принесли его na кормление (давно это было, порядки такие были), а медперсонал пошёл встречать новый год. И я со своим сыночком встретила и его первый новый год, и с любимым человеком.