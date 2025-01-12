15 новогодних историй, когда все пошло не по плану

Никогда не мечтала о барби, но она у меня была. Даже 2. И Кен. И мебель ещё кресла и торшер, как сейчас помню. Но это, уже не к барби, а скорее другого производителя, но в этом дурацком розовом цвете. Недавно н_а развале каком-то такую мебель увидела, аж прям ностальгией накрыло