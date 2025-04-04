15 обросших любимцев, которые после стрижки превратились в совершенно других собак

Стрижка может преображать не только людей, но и их питомцев. В руках искусного грумера пес-старичок становится щенком, а чудище лохматое превращается в гламурную меховую особу с милыми глазками. Профессионалы собачьих стрижек поделились своими работами в сети, ну а мы решили показать их вам.

"Я плакала, когда стригла этого беднягу с потухшим взглядом. Теперь это как будто другая собака!"

"Превратила этого старичка в щеночка"

"Постригла своего любимчика"

О боже, эти щенячьи глазки! Я влюблена! © Defiant-Goddess2U / Reddit

"Это самый милый пес в мире, микс померанского шпица и ши-тсу"

"Моя самая крошечная клиентка - до и после"

"Шерсть была сильно спутана, и пес радовался и лизал мне руки в благодарность за то, что я избавляю его от нее"

"Я постаралась сделать все возможное"

"Самое неожиданное "до и после""

Не знаю, чего я ожидал, но точно не этого! © Thin-Cheesecake4908 / Reddit

"Мне понадобилось 2 часа, чтобы сделать это"

"До и после стрижки"

"Он был счастлив избавиться от своей шубы"

"Думаю, у меня хорошо получилось"

"Один из моих милых клиентов"

"Горжусь своей работой"