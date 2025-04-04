15 обросших любимцев, которые после стрижки превратились в совершенно других собак
Животные
5 минут назад
Стрижка может преображать не только людей, но и их питомцев. В руках искусного грумера пес-старичок становится щенком, а чудище лохматое превращается в гламурную меховую особу с милыми глазками. Профессионалы собачьих стрижек поделились своими работами в сети, ну а мы решили показать их вам.
"Я плакала, когда стригла этого беднягу с потухшим взглядом. Теперь это как будто другая собака!"
"Превратила этого старичка в щеночка"
"Постригла своего любимчика"
- О боже, эти щенячьи глазки! Я влюблена! © Defiant-Goddess2U / Reddit
"Это самый милый пес в мире, микс померанского шпица и ши-тсу"
"Моя самая крошечная клиентка - до и после"
"Шерсть была сильно спутана, и пес радовался и лизал мне руки в благодарность за то, что я избавляю его от нее"
"Я постаралась сделать все возможное"
"Самое неожиданное "до и после""
- Не знаю, чего я ожидал, но точно не этого! © Thin-Cheesecake4908 / Reddit
"Мне понадобилось 2 часа, чтобы сделать это"
"До и после стрижки"
"Он был счастлив избавиться от своей шубы"
"Думаю, у меня хорошо получилось"
"Один из моих милых клиентов"
"Горжусь своей работой"
"Хозяин собаки захотел попробовать "что-нибудь новенькое". По-моему, очень мило вышло"
А вот и еще несколько статей про домашних любимцев:
Фото на превью Hot_Communication968 / Reddit
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