15+ доказательств того, что совместный быт — это то еще испытание для пар

Многие книги и фильмы о любви заканчиваются на моменте, когда мужчина и женщина, преодолев наконец-то все преграды, дают друг другу клятвы у алтаря. Мол, после свадьбы их ждет только счастье и ничего, кроме счастья. Но в реальности дела обстоят, конечно же, не так. И настоящие испытания ждут влюбленных как раз тогда, когда они начнут вести совместный быт. Истории пользователей сети — тому доказательство.

Недавно съехались с девушкой. Оказалось, что она очень вкусно и вредно готовит! Бесконечные жареные сэндвичи с ветчиной и сыром, запеченная картошка с филе, слайсы, курица в панировке, мини-пиццы, а на сладкое — печенье и чизкейки. У нее отличный обмен веществ: ест фастфуд и сладости несколько раз в неделю, но все равно худышка. А я три года на диете сидел, похудел, но сейчас опять кабанею. Но не могу перестать есть ее такую вредную и невероятно вкусную еду. © Подслушано / Ideer

Началось все с того, что у нас родился сын. И я, как ответственная мать и жена, отселилась от мужа в соседнюю комнату. Ведь у ребенка заведомо будут колики, зубы болеть и прочее, а кормильцу нужно высыпаться. С тех пор мы стали ходить друг к другу «в гости». Когда ребенок засыпал, я шла на свидание к мужу. Вы не поверите, но каждый раз он мне действительно устраивал свидания: то массаж организует, то просто предложит поговорить, а сам слушать будет, пока не наговорюсь, то роллы купит для меня. Когда сын подрос, то я пришла к мужу не просто «в гости», а уже на «постоянное проживание». В ту ночь мне дважды в лоб прилетал кулак мужа. Потом меня прижал к стене с такой силой, что я не могла пошевелиться до самого утра. Уточнять, кто был укрыт одеялом? Не я! Решили, что надо снова учиться спать вместе, но в итоге не срослось. Поэтому просто продолжили ходить друг к другу в гости. Мы довольны. © Immag0 / Pikabu

Я ненавижу готовить, поэтому сама себе заказываю каждый день еду. А парень требует, чтобы я ему что-нибудь готовила. Постоянно слышу: «Все жены готовят мужьям». А я прихожу поздно, поэтому нет времени и сил. Сказала: «Ты мне не муж, чтобы я так упахивалась», а он мне в ответ как выдал: «Так ты должна показать мне, что будешь хорошей женой!» © ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА / VK

Муж решил отрастить бороду. Всю жизнь брился, а тут увидел, что второй подбородок растет. Захотел скрыть. Каждое утро начал стричь бороду машинкой. И это ужас! После себя оставляет всю раковину в волосках. Я устала мыть. Не выдержала и наворчала. На следующее утро захожу к этому чудику, а он сдувает волоски из раковины феном! В итоге договорились, что пойдет со своей бородой к парикмахеру и научится за ней следить.

Недавно моя жена увлеклась каким-то "декорированием холодильника". Я до этого никогда не слышал об этом, но, видимо, это какой-то новый тренд. Она начала ставить в холодильник цветы в вазах прямо перед едой, поэтому, чтобы достать продукты, нужно было постоянно что-то переставлять. Сначала было еще терпимо, но потом она слишком увлеклась, и это стало раздражать. В холодильнике появились какие-то "правильные и неправильные места". Жена дико бесилась, когда я что-то ставил внутри не на свое место. Однажды я не выдержал и сказал: «Это все глупо! Пойми, можно украшать что-то другое, но не холодильник. Ведь порой хочется быстро что-нибудь перекусить после работы» Она психанула, убрала всю эту "красоту" и теперь ведет себя отстраненно. © Icy-Shelter9897 / Reddit

Познакомилась с мужчиной. Пришла к нему в гости, а у него везде чистота. Решила, что это даже хорошо, ведь я лентяйка, и не люблю убираться. Такой-то мужчина мне и нужен. Съехались. А через три месяца я сбежала от него, потому что он стал орать на меня из-за того, что я вообще по дому ничего не делаю. Ха-ха. © Подслушано / Ideer

Встречалась с чистюлей. И салфетки влажные всегда при нем, и гели дезинфицирующие, и полотенце для рук, и даже туалетная бумага своя. Он считал, что все общественное — грязное. Куда ни придем, везде все протирает и критикует. Но потом мы съехались. В итоге вся одежда разбрасывалась, посуда не мылась, пол был в крошках. А я только успевала убирать. Расстались из-за того, что грязь он не любил, а убираться не привык, потому что прожил с мамой до 30 лет. © Подслушано / Ideer

Никогда не знаешь, что может пойти не так у мужа, который отправился в магазин

Вот уже более года я проживаю со своей любимой девушкой на съемной квартире. Готовимся к свадьбе. Начал замечать интересную особенность. Если раньше я после встречи с друзьями не хотел лишних нотаций от родителей, то просто ехал к девушке ночевать. Но теперь мы живем вместе, поэтому после встречи с друзьями я еду к родителям, чтобы не слушать нотации и чтение морали от девушки. © Belfegorec / Pikabu

Подруга недавно съехалась с парнем, с которым до этого встречалась где-то полгода. Совместная жизнь вскрыла одну особенность в привычках парня. Цитирую: «Он все оставляет открытым!». Оказалось, что он открывает что угодно и тут же выкидывает крышки: от зубной пасты, от бутылок с водой, от скоропортящейся еды. Подруге с такой привычкой смириться трудно, поэтому первые разногласия из-за такого, казалось бы, пустяка уже начались. © flyheart.ann / Pikabu

Знакомую бесит, что ее муж плохо вытирает ноги. Зашел, дескать, песка в дом притащил, а ей убирать. И ругаются они из-за этого так, что щепки летят. Он обещает начать тщательно вытирать ноги, а она — вручить ему швабру, если не начнет. Подумывает о разводе. Но на самом деле проблема не в песке, а в приоритетах. Почти 22 года я выворачиваю носки за мужем. Он их кидает в корзину с бельем, сняв и вывернув наизнанку. Но чего я больше хочу? Мира в семье или "правильных" носков? Ответ очевиден. © nametle_zannapodi

После свадьбы мне хотелось выть. Муж приходил с работы и давай рубиться в игры, я же должна была приготовить ужин, убраться и все вот это вот великолепие. Однажды психанула и устроила разборки. Думала, муж скажет, мол, это женские обязанности, бла-бла. Но никак не ожидала, что он отправит меня в нокаут словами: «А я тебя хоть раз заставлял все это делать? Требовал идеальной чистоты в доме? Запрещал заказывать еду вместо приготовления оной? А главное — я хоть раз отказывал тебе в помощи? Нет. Но ты ее не просила». Я стояла и не знала, что ответить: он был прав. Я сама взвалила на себя кучу обязанностей, пытаясь следовать навязанному откуда-то извне слову «надо», сама не позволяла себе отдыхать со спокойной душой, но почему-то думала, что это муж обнаглел.

А моя благоверная часто разбрасывает свои чулки по всей квартире, а я хожу и спотыкаюсь. Но если я где-то носок оставлю, то это скандал. Но во время генеральной уборки она превращается в чистюлю, и я убегаю из квартиры. В это время чистится все, абсолютно все! Даже страшно становится. © Unknown author / Pikabu

Я люблю животных, но кошку моего парня ненавижу. Это животное гадит и метит все вокруг, портит мои вещи. Да, только мои. До того, как мы съехались, она так не делала. Раньше мы не ругались, а теперь она стала причиной ежедневных ссор. Бывают дни, когда мне хочется «случайно» распахнуть дверь в квартире, чтобы она убежала и потерялась. Люблю парня безумно, но готова закончить все. Останавливает только то, что уходить из-за кошки очень глупо. © Подслушано / Ideer

Babay 21 час назад "разбрасывает свои чулки по всей квартире, а я хожу и спотыкаюсь"... О чулки? - - Ответить