15 примеров того, что родители и дети смотрят на этот мир по-разному

Родители и дети — это два мира, которые иногда сложно соединить в одно целое. В эпоху компьютеров и смартфонов разрыв между поколениями становится еще более заметным, превращая даже простые разговоры в настоящее испытание. Порой разница в мировоззрении приводит к недопониманию, а оно, в свою очередь, к забавным и даже курьезным ситуациям.

А в конце статьи вы узнаете, что не всегда подростки стремятся повзрослеть, и зачастую это здорово.

Пришла за дочерью в школу. Стою в коридоре у ее класса. Уроки закончились, все дети выходят. Моя еще с учительницей что-то обсуждает, а я жду и вижу, как какая-то ее одноклассница выходит заплаканная. Дочь тоже выходит спустя две минуты, мы идем с ней домой, а я спрашиваю, мол, почему твоя одноклассница так плакала. И тут дочка говорит: «Так она с парнем рассталась!» Боже, девочки в 11 лет уже из-за парней плачут! А я в их возрасте рыдала из-за того, что мамонтенок ищет маму. © Мамдаринка / VK

Проснулись с мужем ночью от страшного шороха в туалете. Я толкаю его: «Пойди проверь!» А он: «Не пойду, боюсь!» Внезапно просыпается наш шестилетка, молча встает и уходит в темноту. И тут мы рты пораскрывали. Сын там прогнал кошку, которая все это учудила, и вернулся спать. У мальчика смелости больше, чем у родителей. © Мамдаринка / VK

© freepik / Freepik Александр Панфилов 1 час назад А, что существуют привидения? Надо не боятся, а побыстрее прояснить ситуацию. Вдруг это змея выползла из очка. Надо срочно ее поймать и смыть обратно в унитаз, пусть плывет к соседям ниже. - - Ответить

Однажды папа снова взялся ворчать на меня из-за того, что я сижу за ноутом. Мол, вот он в мои годы помогал отцу в поле, и никаких забав. Я как можно мягче говорю: «Пап, у нас тут поля нет. Да и нет нужды там работать. А у тебя в детстве не было гаджетов, чтобы отвлекаться на них. У меня сейчас есть время и возможность заниматься любимым делом — так почему бы и нет?» Но он все равно продолжил спорить, повторяя, что дети только и делают, что пререкаются со старшими. Я молча выключил ноут и пошел спать. Эх, тут никакие аргументы не помогут. © Sidharth Sabat / Quora

Уже больше четырех лет я фрилансер, зарабатываю около $ 40 тыс. в год на акциях и игре на гитаре. А мой папа продолжает настаивать, чтобы я нашла "нормальную работу". И это несмотря на то, что мои доходы куда выше, чем его. © Unknown author / Reddit

Жена встретила на улице пожилую соседку (88 лет). Та спрашивает:

— Почему твой муж на велике ездит, если машина есть?

— Нравится ему на велике, работа сидячая.

— Может, машина сломалась?

— Да нет, все в порядке.

— Понятно, экономит.

Разные поколения — разные взгляды. © PolAnd1234 / Pikabu

Работаю учителем в школе. Заметила, что современные дети, даже старшего школьного возраста, не понимают время на циферблате обычных часов. Не понимают, когда скажешь, например, полдевятого. Они разбираются только в электронных цифрах на мобильнике. Во время написания какой-нибудь работы поднимают головы и поминутно спрашивают: «Сколько еще времени осталось?» Показываю на круглые часы на стене, а они пожимают плечами: «Мы в таких часах не разбираемся». Странно так. © Подслушано / Ideer

Сыну 10 лет, на днях увидела, как он карты листает на ноутбуке мужа. Просто "ходит" там туда-сюда. Причем не по какой-то другой стране или даже не по другому городу, а по нашему, в котором он живет с рождения. Подхожу и спрашиваю, мол, а что ты делаешь. Он отвечает: «Мам, я гуляю!». Ох, хорошо, что о таких "прогулках" не слышит моя мама, она бы его мигом на улицу отправила. А ребенок-то просто смотрел, как выглядел город до его рождения, ибо последние снимки в картах сделаны аж в 13-м году. © Мамдаринка / VK

Мне сорок два года, моему младшему ребенку шесть. У меня никогда не было потребности в классном, дорогом телефоне. Я использую его только для связи, а для работы у меня есть ноутбук. На день рождения муж подарил мне новый, молодежный (как я их называю) телефон. Как только я его включила, то уже была в ступоре, потому что не знала, куда щелкать. Муж мне помогал разобраться, но на некоторых этапах и сам задумывался, что и куда. Тогда к нам присоединился младший сын. Как оказалось, он с техникой на "ты". Помог загрузить нужные программы, еще и показал, как пользоваться некоторыми из них. Мы были поражены, насколько сын осведомлен в вопросе современных гаджетов. © Мамдаринка / VK

Татьяна Бойкова 7 часов назад Моему сыну 10 лет, я его специально учила определять время по часам с циферблатом и стрелками.

И учитель английского, когда они проходили время, спрашивала их именно по такому циферблату, а не по электронному. - - Ответить

Был классный день: ярко светило солнце. Мы весь день провели с детьми на улице и возвращались домой. В машине мой пятилетний ангелочек попросил открыть окно. Конечно! Подыши! Но не прошло и 30 секунд, и он выкинул новенький планшет в окно... От стыда и страха, я даже не остановилась и не попыталась забрать его с дороги. А внутренний голос кричал: «Вот почему у нас не должно быть дорогих вещей!» © SnooSuggestions6185 / Reddit

Я в детстве насмотрелась передач разных про НЛО по телевизору. Про то, как знаки рисуют на полях, как ночью на тарелках летают. Боялась даже из кровати вылазить после просмотра. Недавно увидела, как моя шестилетняя дочь подобную программу по телевизору смотрела. Говорю ей: «Ань, тебе не страшно будет? Может, лучше не смотреть?» Она мне уверенно и бесстрашно отвечает: «Мам, ну это же сказки! НЛО не существует, это для дурачков придумали!» © Мамдаринка / VK

Знакомого мальчугана воспитывают в духе правдивости и вежливости. Он должен всегда говорить правду и в то же время проявлять воспитанность. Сочетание этих качеств иногда приводит к неожиданному результату. Вчера друзья были у меня в гостях. Мальчишка сидел с нами за общим столом и ужинал. А когда все съел, с невозмутимым видом провозгласил: «Большое спасибо, все было очень вкусно, но мне не понравилось!» Правильное воспитание дает свои плоды! © Ситуация / VK

© freepik / Freepik Цветок Лунный 12 часов назад Пятилетний ребёнок уже достаточно взрослый, чтобы понимать ценность и важность ряда вещей.

Если в таком возрасте ребёнок свободно вышвыривает в окно машины... да что угодно! - дело не в возрасте, а в воспитании. - - Ответить

Дочь в 1,5 года забрала из рук телефон, нашла в просмотренных свой мульт любимый и включила. Дети нынче быстро учатся обращаться с техникой. © Анна Воронина / VK

У меня семилетка. Недавно мы с мужем подарили ему планшет. Он посещает занятия по английскому и много заданий выполняет онлайн. Однако чаще всего он смотрит различные видео и играет в игры. Мы установили правила, что на развлечения в гаджете у сына есть три часа в сутки, плюс час занятия английским. Сначала сын проводил ровно столько времени в гаджете, сколько мы договаривались. Затем мы раскрыли его схему. Сынуля брал планшет у меня, играл и возвращал. А где-то через час просил планшет у отца. Сына не наказали за такую выходку, это нам показалось очень креативным. © Мамдаринка / VK

Меня поражают современные дети! Сестре 8 лет, она играет в презентации мероприятий и издание журнала. Спрашиваю 9-летнего сына знакомых: «Какой мультик смотреть будем?» А он строго уточняет, нет ли у меня настолок. Племяннику 2 года, а он, описавшись, с олимпийским спокойствием инструктирует меня, где в комоде лежит пакет с запасной одеждой, пока я мечусь вокруг с тряпкой. Откуда они, эти дети? Я помню себя: да, в 7-8 лет я читала Жюля Верна и Стивенсона, но играла в музыкальную школу и в Чипа и Дейла. Это был предел моего развития! Со страхом и восторгом думаю, кто вырастет из таких детей. © Подслушано / Ideer

Родители попросили посидеть с младшим братом, ему 5. Вспомнил, как в детстве тащился от Тома и Джерри. Поставил ему мульт, а сам пошел в ванну. Вернувшись в комнату минут через 30, увидел брата в слезах. Спросил, что случилось, а он сквозь слезы выдавил: «Котика жалко, его мышонок обижает!» Брата успокоил и купил ему мороженое. Вот такие вот современные дети ранимые. © Подслушано / Ideer

Бонус: "Пока другие 16-летние девочки ходят на танцы и встречаются с мальчиками, моя дочь нашла себе совсем другое занятие"

Потрясающе! Не смейтесь над ней. © FigaroNeptune / Reddit