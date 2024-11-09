15 простых секретов, которые помогут купить удобную и качественную обувь

Иногда кажется, что выбрать подходящую пару обуви — целое искусство. Бывает, что невероятно удобные во время примерки туфли или ботинки позже начинают давить и натирать ноги, а потом у них и вовсе отваливаются набойки или начинают пузыриться стельки. Именно поэтому каждый раз перед походом в обувной магазин мы перечитываем эту подборку с полезными советами.

Берите с собой в магазин рисунок вашей ступни

Lala 1 день назад Я, как профессионал, ответственно заявляю: примерка обуви ОБЯЗАТЕЛЬНА! Это равносильно нижнему белью. - - Ответить

Все мы прекрасно знаем, как утомительна может быть примерка обуви в магазинах. Особенно обидно, когда в первую же секунду становится понятно, что модель мала и мы зря разувались. Чтобы впредь не тратить силы впустую, просто обведите свою ступню ручкой на бумаге и возьмите рисунок с собой. Затем просто прикладывайте обувь поверх кальки. Если ботинок будет уже, короче и так далее, значит, его просто нет смысла примерять.

Учитывайте свой вес при выборе кроссовок

Исследователи выяснили, что при выборе кроссовок очень важно учитывать свой вес. Как правило, для бега принято выбирать очень легкие модели, однако для бегунов весом более 85 килограмм это чревато последствиями. При большом весе сила удара ноги о землю выше, поэтому участники исследования получали травмы в 3 раза чаще, чем в обычных кроссовках. В данном случае амортизация и хорошая поддержка гораздо важнее скорости. Бегуны же с весом менее 71 кг только выиграли от легкой обуви и не заметили никаких негативных последствий.

Лучше внимательно проверить швы

Любые неровные и расходящиеся швы на обуви портят ее внешний вид. Это происходит, если производитель использовал слишком тонкие нити или работа была проведена некачественно. В результате такая пара значительно быстрее развалится. Необходимо также проверить равномерность стежков и ровность самого шва. Если его линия искривляется и скачет, то перед вами не самое хорошее изделие, которое через пару месяцев потеряет свой внешний вид. Другой настораживающий признак — использование зигзагообразного шва. Ничего плохого в нем нет, но зачастую этот прием применяют, чтобы скрыть недостатки строчки.

Следует внимательно осмотреть обувь изнутри

Некоторые производители экономят на подготовке квалифицированных работников и не калибруют оборудование перед выпуском каждой новой линейки. В результате на туфлях, ботинках и кроссовках появляются незначительные на первый взгляд дефекты, такие как морщинки и заломы. Если эти огрехи небольшие, то особых неприятностей владельцу они не причинят. Но крупные складки могут натирать кожу во время ходьбы, что приведет к образованию ссадин и волдырей на стопах.

Надо сфотографировать пару на телефон

Sweta Cherkasowa 12 часов назад Лучше не брать ни первый, ни второй вариант. Полная безвкусица! - - Ответить

Конечно, обувь, сделанная из синтетических материалов, тоже может быть качественной, особенно, если речь идет о спортивных моделях. Но хорошие выходные туфли в идеале должны быть сшиты из кожи. Они мягче и лучше сидят на ноге, а значит, носить их будет значительно удобнее.

Люлю 21 час назад А мне не нравится из кожи, хотя люблю все натуральное. Из кожи туфли быстро теряют форму. Ботинки и сапоги еще ничего. Сейчас много качественного заменителя кожи- и волки сыты , и овцы целы. - - Ответить

Однако качество этого натурального материала тоже бывает разным. Зачастую производители не упоминают тип кожи, использованный для изготовления пары, чтобы снизить расходы. Чтобы определить, насколько качественное изделие вы держите в руках, надо сфотографировать туфли и увеличить изображение. Если на коже видны поры, то обувь можно смело покупать.

Следует внимательно изучить материал, из которого сделаны подошва и каблук

Kate 3 дня назад Подошва из кожи хороша только если вы рассматриваете обувь а-ля чешки - - Ответить

Обычно подошва действительно качественной пары сделана из кожи или хорошей резины. Такие модели комфортно носить, а кроме того, они почти не скользят. При этом, если основание подошвы неровное, то перед вами не лучшее изделие, и такие туфли будут неудобными.

Нужно протереть туфли тряпочкой

Lala 1 день назад Ну ботинки то можно было и покрасивше найти. Советская фотка? - - Ответить

Иногда производители используют не слишком качественные красители для обработки кожи, в результате обувь может оставлять следы на теле или одежде. Поэтому перед покупкой стоит аккуратно потереть обувь изнутри и снаружи сначала сухой, а потом влажной тряпочкой. Если следов на ткани не осталось, туфли можно брать.

Нужно проверить обувь на подтеки и следы клея

Производители часто используют клей для соединения различных частей обуви. Если выбрано хорошее средство и работа проведена на совесть, то такая пара прослужит долго. Однако небольшие подтеки клея в области стыков или его следы на поверхности говорят о том, что перед вами не слишком качественная модель и во время производства были допущены ошибки.

Когда какая-то деталь, подошва или стелька, немного отходит, значит изготовитель обуви, скорее всего, использовал плохой или просроченный клей, и такая пара быстро развалится.

Следует изучить, симметрична ли пара

Качественная обувь в паре должна быть симметричной, и любые различия между правой и левой туфлей, скорее всего, говорят о браке. Чтобы проверить этот параметр, нужно приложить подошвы обоих изделий друг к другу и посмотреть, совпадают ли они по длине и ширине. Также стоит поставить пару на пол, чтобы понять, симметричны ли высота и очертание верхнего края пятки. Если подошва раскрашена в разные цвета, необходимо изучить, не выходит ли краска за границы и совпадает ли рисунок. Грубые нарушения в симметрии говорят о том, что производитель не слишком-то потратился на изготовление пары.

Следует осмотреть каблуки

Lala 1 день назад Странно, почему здесь про вес при выборе ничего не написано. - - Ответить

Каблук должен быть плотно прикреплен к изделию и не шататься. Необходимо посмотреть на изделие сбоку. На качественных лодочках каблуки расположены ровно под центром пятки и упираются в землю под небольшим наклоном. Стоит внимательно оглядеть пятки сзади — любое отклонение каблуков от угла в 90⁰ говорит о браке изделия. Более того, такие туфли просто опасно носить — это может привести к травме лодыжек.

Стоит насторожиться, если люверсы слишком свободны

Любые металлические и пластиковые детали на обуви (особенно те, что соприкасаются с телом) должны быть плотно закреплены. Так, стоит внимательно изучить люверсы, сквозь которые проходят шнурки. Хотя такой брак встречается достаточно редко, он может привести к травме незадачливого владельца обуви. Следует также проверить, насколько хорошо держатся любые декоративные детали. Если они ненароком отвалятся, пара потеряет свой внешний вид.

Стоит ощупать и оглядеть стельки

Даже если обувь выглядит идеально снаружи, нужно внимательно изучить ее изнутри. Если на стельках видны небольшие морщинки и складки, скорее всего, такую пару будет неудобно носить. Кроме того, стоит тщательно ощупать стельки, дабы убедиться, что на них нет каких пузырей.

Другой важный момент: между стелькой и подошвой обязательно должна быть прокладка, особенно в области носка и пятки. В ином случае после длительной ходьбы в таких туфлях могут разболеться не только ступни и ноги, но и спина.

Лучше проверить обувь на запах

Некачественная и дешевая обувь зачастую имеет сильный химический запах. От покупки такой пары стоит отказаться. А вот если туфли или ботинки источают аромат кожи, полировки или дерева, в ваших руках находится действительно стоящее изделие.

Необходимо немного погнуть обувь

Не следует слишком сильно мять изделие, но нужно слегка погнуть ботинок, чтобы понять, насколько подошва гибкая и не отходит ли она от верха при движении. Кроме того, стоит чуть надавить на боковины туфли. В течение дня наша стопа обычно немного увеличивается в размерах, а потому качественная пара должна адаптироваться к этим изменениям.

Стоит проверить обувь на звук

Пол в большинстве обувных магазинов устлан мягким ковролином, поэтому перед покупкой стоит при возможности немного прогуляться по более твердой поверхности. Если при ходьбе подошва и каблуки издают неприятные клацающие звуки, значит, скорее всего, у вас на ногах некачественная пара. А туфли на платформе или танкетке не должны звучать так, как будто внутри подошвы есть пустоты.

Кроме того, стоит изучить материал, из которого сделаны каблуки. Если производитель использовал пластик или не покрыл каблук кожей или тканью, значит, перед вами дешевое изделие, далекое от идеала.

Бонус: как звезды умудряются носить неудобную обувь и даже не морщиться