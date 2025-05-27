15+ случаев, когда костюмы и аксессуары перекочевали с одной съемочной площадки на другую
В киноиндустрии ничего не пропадает зря — особенно если это эффектный костюм или украшение. Иногда наряды, созданные для одного фильма, спокойно переходят в другой, меняя эпохи, миры и даже жанры. И правда, зачем прятать красоту в кладовке, если она может еще раз блеснуть на экране? Мы не против снова полюбоваться роскошными нарядами и аксессуарами.
Украшенная камнями зеленая шляпка
На Хелен Миррен (Елизавета I) в мини-сериале 2005 года и Натали Дормер (Анна Болейн) в сериале 2007 года.
Корона с пиками
На Гленн Клоуз (Алиенора Аквитанская) в картине 2003 года и Джонатане Рис-Майерсе (Генрих VIII) в сериале 2007 года.
Вышитый красной нитью жакет
На Шарлотте Райли (Арабелла) в сериале 2015 года и Мелани Лоран (Элизабет) в кинокартине 2018 года.
Сережки в форме сердца с подвесками
На Дженнифер Лав Хьюитт (Мелинда) в сериале 2005 года и Натали Дормер (Анна Болейн) в сериале 2007 года.
Узорный жилет джентльмена
По-моему, это разные жилеты. У Лори нa жилетке есть еще и какой-то типа-цветок с длинными кисточками, а у Макэвоя только веточки с кругленькими листочками.
На Хью Лори (Томас Палмер) в фильме 1995 года и Джеймсе Макэвое (Том Лефрой) в киноленте 2006 года.
Оранжевое платье, украшенное пайетками и бисером
Эффектное платье на Мэрилин Монро (Лорелей Ли), которое зрители запомнили на десятилетия вперед, было показано в фильме 1953 года. Спустя три года его надела Эбби Линкольн (сыграла саму себя) в экранизации в 1956-м, а многие и не заметили даже.
Гибкий летний чепец
На Розамунд Пайк (Джейн Беннет) в экранизации 2005 года и Эмили Блант (королева Виктория) в фильме 2009 года.
Украшенная перьями фазана муфта
На Фрэнсис Фишер (Руфь Дьюитт Бьюкейтер) в кинокартине 1997 года и Кристине Риччи (Лиззи) в мини-сериале 2015 года.
Белое платье с объемными рукавами
На Лив Тайлер (Татьяна Ларина) в экранизации 1999 года и Хейли Этвелл (Кэролайн) в мини-сериале 2018 года.
Красный бархатный корсаж
На Гвинет Пэлтроу (Виола де Лессепс) в фильме 1998 года и Ребеке Уэйнрайт (герцогиня Саффолк) в сериале 2007 года.
Темно-синее викторианское платье
На Аманде Аббингтон (Мэри Ватсон) в сериале в 2016 году и Лили Додсворт-Эванс (Дорабелла) в сериале в 2020-м.
Повседневное платье средневековой девушки
На Джулии Ормонд (Гвиневра) в кинокартине 1995 года и Ларе Джин Чоростецки (Бриджет) в сериале 2011 года.
Шляпа с желтым бантом и пером страуса
На Марисе Беренсон (леди Линдон) в фильме 1975 года и Кирстен Данст (Мария Антуанетта) в киноленте 2006 года.
Блуза с растительным узором
На Лоре Кармайкл (леди Эдит) в сериале 2010 года и Алисии Викандер (Вера Бриттен) в кинокартине 2014 года.
Голубой наряд
На Кире Найтли (Джорджиана Кавендиш) в киноленте 2008 года и Натали Дормен (Сеймур Уорсли) в фильме 2015 года.
Бежевое муслиновое платье
На Грете Скакки (миссис Уэстон) в фильме 1996 года и Джорджии Кинг (Минни Гоуэн) в сериале 2008 года.
Жемчужное ожерелье
На Гвинет Пэлтроу (Виола де Лессепс) в кинокартине 1998 года, на Аннабелль Уоллис (Джейн Сеймур) в сериале в 2009-м и Шарлотте Хоуп (Екатерина Арагонская) в мини-сериале в 2019 году.
Жакет-спенсер с завязками
На Дженнифер Эль (Элизабет Беннет) в мини-сериале 1995 года и Роуз Уильямс (Шарлотта Хейвуд) в сериале 2019 года.
А здесь вы найдете 12 случаев, когда костюмеры начинили киноленты скрытыми смыслами. А мы все прошляпили.