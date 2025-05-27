15+ случаев, когда костюмы и аксессуары перекочевали с одной съемочной площадки на другую

В киноиндустрии ничего не пропадает зря — особенно если это эффектный костюм или украшение. Иногда наряды, созданные для одного фильма, спокойно переходят в другой, меняя эпохи, миры и даже жанры. И правда, зачем прятать красоту в кладовке, если она может еще раз блеснуть на экране? Мы не против снова полюбоваться роскошными нарядами и аксессуарами.