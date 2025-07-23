15 случаев, когда питомцы превратились в настоящих супергероев

Животные
28 минут назад

Собаки и кошки заслуживают отдельных памятников. Ведь они не только источник умиления — часто они помогают людям в трудных ситуациях и даже спасают от неприятностей и опасностей. Герои нашей подборки вспомнили случаи, когда были безумно благодарны животным.

  • Мой ребенок сам ходит домой, ему 11, и я весьма спокойна в этом плане. Тем более школа в 15 минутах ходьбы, а последние 10 минут я даже могу видеть из окна. И как-то так шел сын домой и что-то задерживался. Я выглянула в окно и увидела страшную картину: его окружили две дворняжки, и они явно были агрессивно настроены. Я сразу же выбежала, мысли в голове были самые страшные. 10 минут показались целой вечностью, но, прибежав, увидела, что никаких собак нет, а сын над чем-то склонился. Оказалось, что их отогнала другая дворняжка, которую прикармливал мой сын. Она сильно пострадала, и мы быстро поехали в клинику. Лечение получалось достаточно дорогостоящим, однако я поняла, что просто не имею права не отплатить добром животному, что стало защитником моей кровиночке. Лечение было успешным, и встал вопрос, что делать дальше. Мы с мужем приняли решением забрать собаку себе. И таким образом получили полные счастья глаза не только четвероногого друга, но и сына. © Не все поймут / VK
  • Как-то вечером нашел щенка под кучей листьев. Весь грязный, дрожит, глазенки испуганные. Завернул в куртку, притащил домой. Назвал Барни. Первые дни он всего боялся: микроволновки, скрипа дверей, даже своей миски. Я его отогревал, кормил с руки, разговаривал. Через месяц он уже встречал меня у двери, хвостом вилял. Стали, короче, неразлучными. Через год Барни меня спас. Ночью он вдруг запрыгнул на кровать, начал царапать мне руку, рычать. Я проснулся — воняет дымом, кухня горит. Выбежал, держа Барни на руках. Пожарные сказали: «Еще пять минут — и все, каюк». Добро как бумеранг — возвращается. © Не все поймут / VK
Orsa Valdés
только что

"Начала я нашему коту об этом рассказывать" - типичная ситуация в любой семье, где есть кот.

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  • У меня есть окно из ванной в кухню и не очень умный кот, склонный к побегам. Как только окно в ванной открывается, кот без единой мысли в голове в него прыгает. Муж привел любовницу, она пошла в душ, открыла окно, и ей на голову упала эта когтистая ракета. Пришлось вызывать скорую. У нас очень дружные соседи, прибежали кто на крики, кто помочь, когда скорая приехала, да и просто уже ради любопытства. А там незнакомая девушка. Полицию вызвали, мне позвонили. Муж потом оправдывался, что просто пустил коллегу помыться. Мужа выгнала, а вот кота, пожалуй, себе оставлю. © Подслушано / Ideer
  • Когда я только переехала в новый город, я арендовала жилье в крайне сомнительной части города. Моя собака лаяла при каждом шорохе. Однажды ночью я была дома одна с собакой и котом. Внезапно мы с собакой проснулись. Я была уверена, что слышала, как скрипнула ручка задней двери, и собакен тоже что-то услышал и начал лаять. Шум прекратился, и больше ничего не происходило. А на следующий день я нашла маленькую коробочку с мятными леденцами на участке между домом, который я арендовала, и соседским домом. © INeedTo***ReallyBad / Reddit
  • Толком не помню, как это произошло, потому что мне тогда было четыре года. Мои родители рассказали мне, что наша собака спасла мне жизнь, когда мы всей семьей отправились в горы, в поход к водопаду. Я споткнулся и начал соскальзывать с тропинки под перила, и наш пес схватил меня за пальто и оттащил как раз перед тем, как я чуть не свалился с крутого берега в бурный поток. Этот пес был моим лучшим другом в детстве, я скучаю по нему. © crasht3st / Reddit
  • Была с псом на прогулке около 18:00. Шла по нашему обычному маршруту. Часть прогулки проходит за многоэтажками. Вдруг я увидела, как из машины — из черного фургона, —выходит мужчина. Я не придала этому значения. Подумала, что он живет здесь. Мужик шел по тропинке, которая вела в мою сторону, и все время оглядывался по сторонам. Тогда я подумала, что он курьер. В руке у него был коричневый бумажный пакет для ланча. Я продолжала идти. Но потом он прошел мимо всех дверей и оказался на тропинке, по которой шла я. Мой пес хотел залаять и зарычать на него, но я не позволила. Мужик начал очень быстро приближаться ко мне. Я испугалась. Он почти догнал меня. Как только он оказался примерно в двух-трех метрах от меня, я дала добро своему псу. Он очень громко лаял и рычал. Мужик сразу же развернулся в противоположную сторону, вернулся к своему фургону и уехал. Думаю, что мой пес спас меня. Придя домой, я села на пол и обнимала его не меньше пяти минут. © Unknown author / Reddit
  • Временно живу у брата. В парадной и на улице то и дело снуют большие такие крысы, превращая каждый поход куда-либо в проверку на храбрость. Сегодня, заходя в парадную и по привычке готовясь кричать и распугивать всю эту живность, встретила кота. Его невозмутимый взгляд вселил храбрость. Спасибо, кошак, приходи чаще и приводи других, мне тут помощь нужна! © Подслушано / Ideer
  • Мне было четыре. На меня бросилась собака. Я был беспомощен, и вдруг вмешалась моя собственная собака. Она пострадала, но это дало мне достаточно времени, чтобы найти моего старшего брата, который отогнал нападавшее животное. Излишне говорить, что моя собака всегда получала кусочек моего стейка за ужином до конца своей жизни. © Unknown author / Reddit
  • Когда я была подростком, у нас было два золотистых ретривера. Одним осенним днем мы с мамой сидели на заднем дворе на качелях. Вдруг один из псов начал настойчиво требовать, чтобы мы пошли погулять или, по крайней мере, поскорее покинули задний двор. Мы проигнорировали и продолжили болтать, но он становился все более и более возбужденным, так что в конце концов мы решили прогуляться по кварталу. Мы были примерно в 45 метрах от дома, когда услышали сильный треск и оглушительный грохот. Оказалось, что одно из больших деревьев на нашем заднем дворе засохло, а гигантская ветка сломалась и упала на качели. Она раздавила бы нас, если бы мы не встали. Уверена: пес знал, что что-то не так, потому что то, как он себя вел, было совершенно не в его характере. © kaetherial / Reddit
  • Когда я была маленькой, у нас однажды случилась сильная снежная буря. За моим домом была аллея, которая обрывалась посередине. Там скопился снег, местами сугробы были высотой не меньше 1,5 метров. Я вышла поиграть в снежки, думая, что пробраться по аллее будет все равно что проплыть через бассейн. И вот я застряла, вокруг никого не было видно. Я кричала и плакала, слезы замерзали на моем лице. И тут я увидела во дворе потрясающего пса. Он залаял, затем направился к задней двери своего двора. Потом перепрыгнул через забор, стал лизать мне лицо, тыкаться в меня носом и тянуть за капюшон, когда его хозяин наконец вышел, вытащил меня из снега и отвел к моей маме. После этого я постоянно кормила этого пса лакомствами, пока они с хозяином не переехали. © chrissymad / Reddit
  • Выгуливал свою собаку. Мы собирались переходить дорогу, как вдруг она начала пятиться к тротуару. Я подумал, что ей было больно, отвел ее в сторону. Я и не заметил, что собака оттаскивала меня от фургона, который выехал на обочину и двигался со скоростью около 100 километров в час. Он пролетел мимо меня менее чем в метре и врезался в то место, где я стоял за пару секунд до этого. © thejellyfish96 / Reddit
  • Когда мне было 12, мы с мамой подобрали бездомного котенка. Забрали его от мамы-кошки из коробки в подъезде. Он еще толком есть не умел. Вырос в огромного, холеного котяру Барсика — чрезмерно огромного. У нас с ним была взаимная любовь. А гости его побаивались. Он сидел на шкафу и смотрел взглядом хищника. На некоторых прыгал. «Некоторыми» были мои тетя и дядя — мамины брат с сестрой. И первая, и второй приезжали с недобрыми мыслями. Зависть, сплетни — это про них. Кот все чувствовал. После его укусов у тети были проблемы с ногой. За такое поведение мама посадила кота в мешок, и мы понесли его в сад. Мои слезы и уговоры никак не помогли. Мама выпустила его. И нужно было видеть этот взгляд — не передать словами. Взгляд, полный боли и разочарования. У котов тоже есть чувства, и им можно разбить сердце. После нескольких дней моих слез мы с мамой пошли искать нашего Барсика, но, конечно, нигде не нашли. Я до сих пор обижена на маму, хоть мне уже 28. Она выгнала из дома, бросила на произвол судьбы верного друга, охранника и защитника. С братом и сестрой, кстати, мама так и не общается — они проявили все свои внутренние качества. Прав был кот. © Подслушано / Ideer
  • Моя бабушка как-то укладывала своего щенка спать. Ночью собака никак не могла успокоиться, и бабушка, разозлившись, проснулась, чтобы вывести собаку на улицу. Та не хотела выходить. Бабушка решила, что собака просто спятила, и отправилась обратно в постель. Но потом ей поплохело, она села и позвонила в скорую. Оказалось, что у бабули случился сердечный приступ. Если бы собака не разбудила ее, она бы просто почила во сне. © thenonefineday / Reddit
  • Познакомилась однажды с парнем в компании друзей. Вроде понравились друг другу. Пару раз встретились в кафешке, потом его домой привела. А у меня пес дома сидит. Он вообще очень мирный всегда, со всеми ласковый, даже с незнакомцами. А тут как начал лаять на этого парня, в квартиру его не пускал. Я его пыталась унять минут 10, ни он ни в какую не успокаивался. В итоге пришлось с парнем попрощаться. А потом наши с ним дороги сами собой разошлись, до серьезных отношений так и не дошло. Позже я узнала, что этот парень встречался с одной моей знакомой. Все нервы той вымотал: ревновал к каждому с столбу, телефон проверял регулярно, никуда, кроме как на работу, не пускал, с друзьями запрещал встречаться и вообще намекал, что, мол, никому она не нужна, кроме него. Верю, что мой пес почуял неладное и уберег меня от этого человека.

Для некоторых людей счастье оказалось совсем близко — стоило просто завести питомца. Посмотрите, какая теплая подборка из этого вышла.

Фото на превью Kristina Savic / Flickr, CC BY 2.0

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