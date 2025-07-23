15 случаев, когда питомцы превратились в настоящих супергероев

Собаки и кошки заслуживают отдельных памятников. Ведь они не только источник умиления — часто они помогают людям в трудных ситуациях и даже спасают от неприятностей и опасностей. Герои нашей подборки вспомнили случаи, когда были безумно благодарны животным.