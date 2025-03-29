15+ случаев, когда жизнь решила проверить, насколько крепкие у людей нервы

А я когда обожгусь, за мочку уха хватаюсь. Я странная, или он? Рот тёплый,ухо холодное
-
-
Ответить
Бывают дни, когда кажется, будто жизнь решила устроить проверку на стрессоустойчивость. У одних приключения начинаются в роддоме, у других — с найденного бумажника, у третьих — во время прогулки со всей семьей. На первый взгляд кажется, что такие мелочи не критичны, но настроение из-за этого меняется очень быстро.
А я когда обожгусь, за мочку уха хватаюсь. Я странная, или он? Рот тёплый,ухо холодное
Но не стоит всегда все принимать близко к сердцу, и если вдруг жизнь снова решила поиграть в «испытай свое терпение», просто нужно сделать глубокий вдох и улыбнуться. Ведь даже самый неудачный день — всего лишь сюжет для новой истории.