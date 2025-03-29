15+ случаев, когда жизнь решила проверить, насколько крепкие у людей нервы

Истории
37 минут назад

Бывают дни, когда кажется, будто жизнь решила устроить проверку на стрессоустойчивость. У одних приключения начинаются в роддоме, у других — с найденного бумажника, у третьих — во время прогулки со всей семьей. На первый взгляд кажется, что такие мелочи не критичны, но настроение из-за этого меняется очень быстро.

  • Дочка в 9 классе. Звонит учительница: «Срочно в школу!» А я на работе. Спрашиваю, можно ли попозже. А мне в ответ: «Нет, срочно!» Я отпросилась, бегу в предынфарктном состоянии. Чуть не поседела. Захожу в класс, а учительница как выдаст: «Ваша дочь пришла в школу в кофте! А у нас требование — костюм». Но прикол в том, что в школе уже несколько дней не работает отопление, и учительница сама сидела в кофте. Вот так родители и седеют раньше времени. © ирина лиманова / Dzen
  • Как-то раз собиралась на работу, быстро вытащила из сушилки брюки и надела. Пришла на работу и заметила, что коллеги начали тихонько смеяться надо мной. И тут я опускаю глаза и вижу, что у меня к штанине брюк прицепились стринги из сушки. Я так спешила, что не заметила это. Но прикол в том, я работаю на стройке, поэтому в нашем коллективе всего 2 девушки, и я — одна из них. © careergirl1989 / Reddit
  • Однажды отец написал: «Люблю тебя!» Но он никогда не проявлял подобные эмоции. Я подумал, что он таким образом выражает свои чувства, раз словами не может. Поэтому я ответил: «Я тоже тебя люблю!». И что бы вы думали? От него прилетает сообщение: «Ой, извини, это не тебе писал». © bucket_of_frogs / Reddit
  • Подруга моей дочери рассказала, как ее бабушка собралась куда-то пойти, оделась, но что-то забыла и вернулась в комнату. А дело было зимой, на ней была меховая шапка. В общем идет она по улице и слышит в голове у себя какой-то звон постоянный, как колокольчики. Долго ходила по своим делам, звук этот так и не прекращался. Пришла домой, сняла шапку, а за нее зацепились металлические трубочки от «музыки ветра». Такие обычно в магазинах в дверном проеме вешают. Когда дверь открывается, они позвякивают. Такие же у них на входе в комнату висели. Бабушка, когда возвращалась, зацепила себе парочку на шапку и так ходила везде, но никто даже не сказал ничего. © Alena / Dzen
  • Когда я приехала в роддом, на соседней койке оказалась женщина с такими же именем и фамилией, как у меня. Мы родили девочек с разницей в 10 минут. Обе девочки одного роста, но с разницей в весе всего 50 граммов. Вот уж где нашутились, что детей перепутают. Но сотрудники роддома даже не допускали, что такое может быть в природе. К счастью, дочь так похожа на меня, что сомнений не возникает. © Rose1 / ADME
  • Как-то раз мы с сыном пошли в парковый туалет, а муж ждал в машине у входа в парк. Закончили мы свои дела, вернулись и сели в машину. И тут сын сзади говорит: «Пап, а ты чего тут так накидал?» Я поворачиваюсь, беру эти вещи и тут смотрю, а в руках куртка какая-то незнакомая. Поднимаю глаза и вижу, что вместо мужа сидит какой-то мужик и ржет, прикрывая рот рукой. Мама дорогая! Мы не в ту машину сели. Извинились и пошли в свою машину. Теперь муж моргает фарами на парковке, чтобы я не перепутала машину. © Kate / Dzen
  • Пошли с друзьями в ресторан. Официант принес нам еду и тут же предупредил: «Осторожно, тарелки очень горячие». И что бы вы думали? Конечно же, я берусь за тарелку и тут же обжигаю себе палец. Моя автоматическая реакция — засунуть палец в рот. В этот момент маленький ребенок, сидящий за соседним столиком, увидел меня и на весь зал как заорет: «Он сосет палец! Смотрите, смотрите!» Разумеется, все посетители посмотрели на меня. Мне хотелось провалиться сквозь землю, поэтому я постарался спрятаться за меню. А друзья меня еще долго после этого дразнили. © captainmagictrousers / Reddit
  • У нас в магазине забыли бумажник. Неделю ждали хозяина, но никто не явился. Я полезла внутрь, нашла квитанцию об оплате и вычислила номер. Женщина была очень удивлена, ведь она уже и не надеялась найти пропажу свою. Через 3 дня пришла, а дальше у нас был шок. Вместо того чтобы поблагодарить нас, она взяла, да и начала нервозно проверять содержимое бумажника. Очень хотелось спросить: «Вы мозгом специально не пользуетесь или просто забываете про него?» А ведь я могла просто не звонить. © Подслушано / Ideer
  • У нас на работе была одинокая мамаша с тремя детьми. Она попала в трудную ситуацию. После этого мы с коллегами решили помочь и сделать ей ремонт. Приходили периодически группами и отмывали-очищали все, на строительные материалы скинулись. Она была матерью-одиночкой, поэтому многие решили помочь. И тут мы узнаем, что она взяла больничный, а сама в это время купила билет на самолет в другой город, чтобы привезти оттуда енота. Пришли мы к ней в очередной раз, а у нее там вонь, клетка со зверем, ободраны новые двери, обои — все. А она счастливая ходит и говорит: «Всю жизнь мечтала о еноте». © Злючка пушистая / ADME
O_о
18 часов назад

А я когда обожгусь, за мочку уха хватаюсь. Я странная, или он? Рот тёплый,ухо холодное

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  • Работаю в универе. Как-то раз к нам приехал один важный человек, чтобы выступить с речью. Посреди его выступления какой-то научный сотрудник решил выйти из аудитории. Да вот только он перепутал дверь и зашел в кладовку. Прикол в том, что он не выходил оттуда несколько минут, а потом смотрим, а он тихонько оттуда выползает, чтобы не привлекать внимания (это он так думал). Разумеется, все это видели, но никто не подал виду. © J8766557 / Reddit
  • Однажды в поезде на верхней койке я не могла заснуть несколько из-за того, что мужик напротив меня храпел на весь вагон. Ну я спросонья начала его пихать ногой, но храп становился все громче и громче. Меня это настолько достало, что я проснулась и хотела наорать на него. Вскакиваю, открываю глаза и вижу удивленное лицо мужика. Оказалось, что храпела бабуля снизу. © Подслушано / Ideer
  • Как-то раз поехали мы во Францию. Зашли в местный магазин и купили какие-то консервы. Но оказалось, что это был корм для кошек, хотя никаких котов на банке не было нарисовано, да и мы не знали, как по-французски будет «кошачий корм». Да уж. © Gearsvband / Reddit
  • С бывшим работаем в одной фирме, но в разных отделах. И у нас общие друзья, но пересекаемся мы с ним нечасто. Два года назад у него появилась девушка, и теперь она сводит меня с ума. Она стала представляться моим именем, завела такие же хобби, покупает такую же одежду, приходит на работу к нему обязательно через мой отдел. С бывшим встречи по работе или в кругу общих друзей заканчиваются ее истерикой, но апогеем оказалось, что моя свадьба — табу для обсуждения, ведь ей противно и неприятно. © Подслушано / Ideer
  • Как-то раз после школы я зашла в библиотеку. Подошла женщина и спросила: «Чем могу помочь?» Я сказала, что нужен Шерлок Холмс. И тут эта дама как выдаст: «А он что написал?» Решила, что лучше сама поищу. © Оля / ADME
  • У нас с мужем ипотека. Снится мне, что я на дне рождения подруги. Там какой-то мажор потерял дорогое золотое кольцо с бриллиантами. Я вышла на улицу и в снегу нашла это кольцо, положила в карман и весь сон мучилась — отдать или не отдать. Когда мажор с грустью сказал, что кольцо стоило 60 тысяч, я твердо решила не возвращать его, а досрочный взнос по ипотеке сделать. Проснулась со стыдом и разочарованием, что не заплачу взнос. Вот что ипотека с людьми делает, эх... © Подслушано / Ideer
  • Работала я в редакции. Как-то раз принесли объявление: «Срочно, в связи с переездом, отдам вислоухого котенка». И указан номер телефона. Объявление, разумеется, опубликовали. И тут к нам в редакцию прибегает разгневанный мужик и говорит: «Вы ошиблись с номером телефона. Теперь мне постоянно звонят по поводу какого-то котика, а номер телефона служебный». Мы ему показали заявку, и он тут же по почерку узнал своего сына. Оказывается, сынок не получил от папы денег и решил его так наказать. © Svetlana Hello / ADME

Но не стоит всегда все принимать близко к сердцу, и если вдруг жизнь снова решила поиграть в «испытай свое терпение», просто нужно сделать глубокий вдох и улыбнуться. Ведь даже самый неудачный день — всего лишь сюжет для новой истории.

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