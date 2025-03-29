15+ случаев, когда жизнь решила проверить, насколько крепкие у людей нервы

Бывают дни, когда кажется, будто жизнь решила устроить проверку на стрессоустойчивость. У одних приключения начинаются в роддоме, у других — с найденного бумажника, у третьих — во время прогулки со всей семьей. На первый взгляд кажется, что такие мелочи не критичны, но настроение из-за этого меняется очень быстро.