15+ вещей ручной работы, в которые их создатели вложили всю душу

Креативно, но я за что-то более натурально выглядящее. Либо настоящие цветы, либо букеты из холодного фарфора, или ещё из стекла можно. Была я тут nа Гостинке и там в витрине миниатюрная вазочка с подснежниками и незабудками из стекла стояла. Ах, это просто прекрасно. Я уже ушла от состояния души, когда хочется сотню прикольных сувениров nа полках. Но вот эту вазочку бы поставила с удовольствием