15+ вещей ручной работы, в которые их создатели вложили всю душу
В наше время, когда технологии развиваются стремительно, вещи, сделанные своими руками, становятся особенно ценными. Каждая такая работа — не просто объект, а кусочек души мастера. Рукодельники из сети поделились своими творениями, на которые так и хочется любоваться.
"Сшила рюкзак для дочки. Вот что внутри!"
- Я бы не стала отнимать такое у малышки, но если бы она забыла его на площадке... © petiteboule / Reddit
"Сделала стеганую сумку-чехол для бутылки"
"Завершила свое платье, вдохновленное нарядами дизайнера от-кутюр мадам Гре"
"Такую вот красоту сделала подруга в подарок на день рождения. Не только настроение подняла, так еще и природу сохранила!"
Креативно, но я за что-то более натурально выглядящее. Либо настоящие цветы, либо букеты из холодного фарфора, или ещё из стекла можно. Была я тут nа Гостинке и там в витрине миниатюрная вазочка с подснежниками и незабудками из стекла стояла. Ах, это просто прекрасно. Я уже ушла от состояния души, когда хочется сотню прикольных сувениров nа полках. Но вот эту вазочку бы поставила с удовольствием
"Сшила свои первые штаны"
"Сделала толстовку из детского постельного белья моего мужа"
"Давно хотела что-нибудь слепить из самозатвердевающей глины. Получилась вот такая подставка под украшения!"
"Наконец-то начала шить, вот одна из первых работ для моей собаки. Я сделала ей плащ из занавески для душа"
"Мое первое сшитое изделие"
"Кажется, это будет мое любимое украшение!"
"Впервые сшила сумку для камеры"
"Как-то раз я решила сделать эскиз для оригинальной футболки. Отдала его подруге, а через неделю она принесла мне это"
"Сшила в подарок вот такую сумочку!"
"Сделала специальный жилет для хранения моих рукодельных приспособлений"
"Одна из моих работ"
"Вот что я сделала из старой облупленной табуретки"
"Оригами бургер"
А вот статья про украшения ручной работы, которые могли бы стать экспонатами музея.
Комментарии
Я не знаю, как можно было жилет для рукоделия уже который раз постить, но пропустить это.
Этот милый человек мне очень нравится. Он любит шить рубахи. Я считаю, это шедевр!
Ha каждом корешке вышиты названия книг, которые aвтop считает значимыми для себя. Я использовала его список книг, чтобы найти что-то новое для себя)