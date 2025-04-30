15 примеров шедевральной рекламы, которая точно останется у нас в памяти

Народное творчество
49 минут назад

Иногда реклама — это не просто способ что-то продать, а настоящее искусство, которое западает в душу. Вспоминаем случаи, когда рекламщики превзошли себя — и это надолго осталось в нашей памяти.

Комментарии излишни

  • Мой друг — дантист. Как-то к нему пришли люди, продвигали новую зубную пасту. Дали несколько упаковок, чтобы он чистил зубы месяц, а потом вернулись с опросом. Паста ему не подошла, и он честно сообщил об этом. Угадайте, что сказал один из них? «Странно, остальным девятерым все понравилось». Но его ответ все равно записали — так он стал тем самым одним из десяти дантистов, которые не рекомендуют эту пасту. © Не все поймут / VK

Тут даже кот из мема с Линдси Лохан без 3 пачек «Вискаса» не разберется

  • В детстве мы засиделись в гостях у тети, из детей я была одна. Мне стало скучно, и я пошла исследовать квартиру. В комнате ее брата нашла баллончик с надписью "Шок" — тогда по телевизору как раз крутили рекламу шоколада с таким названием. Вот я и пшикнула, да еще и вдохнула полной грудью. Позже поняла, что это был перцовый баллончик. Постепенно эффект добрался и до взрослых в соседней комнате. Все быстро, покашливая, разошлись по домам. © Подслушано / Ideer

Гибрид нежизнеспособный

  • Однажды я решил помыть пол. Средство закончилось, а мыло то-ли не подходило, то-ли тоже закончилось, и я решил использовать шампунь. В общем, реклама не врала — пол стал гладким и шелковистым, а еще очень скользким. Ментолом несло так, что резало глаза не только мне, но и пришедшим гостям. © Подслушано / Ideer

Сэкономили на бюджете

  • Ждала автобус. На остановку подошла бабуля с милым песиком — кем-то средним между пуделем и йорком. Собакен смирно ходил, виляя хвостиком, и вдруг начал рычать и рваться к той части остановки, на которой рекламный плакат размещается. Смотрю, а там реклама кошачьего корма: стоит котеночек на задних лапах, в человеческий рост. Опознал ведь! Не думала, что собаки могут что-то на фото различать, да еще и в совершенно другом масштабе. А бабуля не удивилась. Сказала, что песик телевизор постоянно смотрит. © Подслушано / Ideer

И все это разные люди⁠⁠

  • В раннем детстве у нас был кот, но из-за переезда в другой город родители отдали его бабушке в деревню. В новой квартире они почему-то не заводили кота, как бы я ни просила. Оставив попытки уговоров, я при рекламе кошачьего корма, где показывали милых котят, садилась рядом с телевизором и плакала. В общем, своего я добилась. © Подслушано / Ideer

Твоя сила в наших яйцах!⁠⁠

Juliett
23 часа назад

"из-за переезда в другой город родители отдали его бабушке в деревню“ спасибо, что не выбросили, сволочи. Хотя набрехать ребенку о деревне вполне могли

-
-
Ответить
  • Девушка моего брата — шикарная блондинка. Умная, хорошо зарабатывает, ездит на крутой тачке. А на заднем стекле у нее размещена реклама работы моего брата. Когда я спросила, зачем такой фигней стекло испортила, она ответила: "Мне на дороге теперь не сигналят вообще". Хм, пожалуй, когда у меня будет машина, я на заднем стекле тоже напишу: "Тренировки по тайскому боксу". © Подслушано / Ideer

Разбирайте!

  • У нас в офисе 14 компов. Если кто-то искал что-то в сети, реклама с этой штукой появится у всех. Любим гадать, чей запрос вылез на этот раз. На днях босс вышел из кабинета и такой: "Кто это у нас тут искал генератор?" У него на даче два почти новых, готов продать по дешевке. © Подслушано / Ideer

Маркетологи такие маркетологи

Реклама может не только продавать, но и вызывать эмоции, дарить улыбки и становиться частью воспоминаний. Эти случаи — лучшее тому доказательство.

А еще советуем посмотреть подборку рекламы, которая действительно цепляет — там тоже много крутых находок.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее